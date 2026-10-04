Elecciones 2026 en Perú en cifras: cuántos electores votan, candidatos, mesas de sufragio y locales de votación

Un voto depositado en una urna de la ONPE representa la elección de autoridades municipales y regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hoy, domingo 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para definir a las autoridades que estarán al frente de sus regiones, provincias y distritos durante los próximos cuatro años. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 movilizarán a ciudadanos de todo el país y pondrán en marcha uno de los mayores despliegues logísticos del calendario electoral.

El padrón definitivo reúne a 26.314.724 electores, mientras que 97.317 candidaturas participan en la contienda por los diferentes cargos regionales y municipales. El proceso también involucra a 150 organizaciones políticas, cerca de 90 mil mesas de sufragio y más de 800 mil ciudadanos seleccionados para ejercer como miembros de mesa.

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En total, los peruanos elegirán a 13 mil 148 autoridades entre gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores. Estas son las principales cifras de los comicios que se desarrollarán hoy, 4 de octubre.

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales acondicionan un aula para el proceso de votación en Perú. (Fuente: ONPE) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos peruanos están habilitados para votar en las Elecciones 2026?

El padrón electoral definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 está integrado por 26.314.724 electores habilitados para acudir a las urnas.

De ese total, 26.314.648 son ciudadanos peruanos, mientras que 76 corresponden a extranjeros residentes en el país que cumplieron los requisitos establecidos para participar en las elecciones municipales.

El padrón fue elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre la base del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó la fiscalización correspondiente y aprobó la relación definitiva de electores el 5 de junio.

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La cifra final quedó establecida después del cierre del padrón electoral, realizado el 7 de abril, de acuerdo con el cronograma de las ERM 2026.

¡Marca tu calendario! El 4 de octubre de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para renovar más de 13,000 cargos públicos, incluyendo gobernadores, alcaldes y regidores en todo el territorio nacional.

¿Cuántos candidatos participan en las elecciones municipales y regionales?

Un total de 97.317 candidaturas fueron registradas para los diferentes cargos que estarán en disputa en las Elecciones 2026, según la información difundida a partir del análisis de la ONPE.

Una de las características de esta elección es la elevada presencia de postulantes que buscan llegar por primera vez a un cargo de elección popular. De acuerdo con la información citada por RPP, 90.349 candidatos, equivalentes al 93% del total, nunca ocuparon un cargo elegido mediante voto popular.

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En contraste, 6 968 candidatos, el 7,1%, cuentan con experiencia previa en cargos de representación regional, municipal o nacional.

Entre los 329 candidatos a gobernadores regionales, 222 postulan por primera vez a este cargo. En el caso de las alcaldías provinciales y distritales, 7.660 de los 10.942 candidatos tampoco ocuparon anteriormente una autoridad edil.

Una infografía de la ONPE informa sobre las multas por no votar y por no ejercer como miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor cantidad de postulantes sin experiencia se concentra en las regidurías. Son 77.859 candidatos a regidores que no registran antecedentes en cargos de elección popular, mientras que 4 286 candidatos a consejeros regionales tampoco ejercieron previamente esta función.

La legislación electoral no exige haber ocupado un cargo público para postular. Los ciudadanos deben cumplir los requisitos establecidos para cada candidatura, relacionados con aspectos como ciudadanía, edad y domicilio.

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¿Cuántas organizaciones políticas compiten en los comicios?

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 participan 150 organizaciones políticas que cuentan con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE.

La cifra está conformada por 55 partidos políticos y 95 movimientos regionales. Estas organizaciones obtuvieron su inscripción dentro del plazo establecido para intervenir en los comicios del 4 de octubre.

Una infografía de Infobae detalla la distribución de las 13 148 autoridades regionales y municipales que se elegirán para los próximos cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de agrupaciones habilitadas también se refleja en el número de candidaturas que aparecen en las diferentes circunscripciones del país.

El JNE cuenta además con una plataforma de consulta de listas y candidatos en la que los ciudadanos pueden revisar las postulaciones correspondientes a los ámbitos regional, provincial y distrital.

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¿Cuántas mesas de sufragio se instalarán en Perú?

La ONPE prevé instalar 89 935 mesas de sufragio para atender a los electores durante la jornada del domingo.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

En cada mesa se desarrollarán las etapas de instalación, sufragio y escrutinio. Para garantizar su funcionamiento, el organismo electoral realizó un sorteo de ciudadanos que asumirán esta responsabilidad.

Por cada mesa se designó un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes. El incremento de suplentes busca facilitar la instalación de las mesas y reducir la necesidad de recurrir a los ciudadanos que esperan para votar.

La organización de estas mesas forma parte del despliegue que realizan las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) instaladas en todo el país.

¿Cuántos locales de votación estarán habilitados?

Los electores acudirán a los locales de votación que la ONPE habilitó y distribuyó de acuerdo con el padrón electoral y la organización de cada circunscripción.

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Las 125 ODPE tienen a su cargo la ejecución del proceso electoral dentro de sus respectivas jurisdicciones y brindan información a los ciudadanos sobre el desarrollo de los comicios.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

En estos espacios se concentrarán las mesas de sufragio destinadas a recibir a los más de 26 millones de ciudadanos habilitados para votar. La distribución busca organizar el flujo de electores durante la jornada del 4 de octubre.

Antes de acudir a votar, los ciudadanos deben revisar su información electoral en los canales oficiales para conocer el local y la mesa que les corresponde.

¿Qué regiones concentran la mayor cantidad de electores?

El departamento de Lima concentra la mayor cantidad de electores del país, con 8.713.671 ciudadanos registrados en el padrón definitivo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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Le siguen La Libertad, con 1.565.925 electores; Piura, con 1.548.156; Arequipa, con 1.234.584; y Cajamarca, con 1.209.993. También destacan Cusco, con 1.139.391 ciudadanos habilitados; Junín, con 1.070.524; Lambayeque, con 1.059.827; Áncash, con 969.556; y Puno, con 968.096.

En el otro extremo, Madre de Dios registra la menor cantidad de electores, con 150.073, seguido de Moquegua, con 166.170; Tumbes, con 182.753; Pasco, con 223.677; Tacna, con 304.650; y Huancavelica, con 343.744.

¿Cuántos ciudadanos votan en Lima Metropolitana y Callao?

De los 8.713.671 electores del departamento de Lima, 7.891.716 corresponden a la provincia de Lima, jurisdicción que comprende los 43 distritos de Lima Metropolitana.

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La diferencia corresponde a los electores de las otras nueve provincias del departamento de Lima, entre ellas Cañete, Huaura, Huaral, Barranca y Huarochirí. Por su parte, el Callao registra 865.515 electores habilitados para participar en los comicios.

De esta manera, Lima Metropolitana y Callao reúnen 8.757.231 electores, una cifra que permite dimensionar el peso que ambas jurisdicciones tienen dentro del padrón electoral nacional.

¿Cuántas autoridades regionales, provinciales y distritales se elegirán?

En estos comicios se elegirán 13.148 autoridades regionales y municipales para el periodo correspondiente a los próximos cuatro años.

En el ámbito regional se escogerán 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales.

A nivel provincial, los ciudadanos elegirán 196 alcaldes y 1.724 regidores. Mientras que en los distritos se escogerán 1.696 alcaldes y 9.118 regidores.

La elección determinará quiénes asumirán la conducción de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales a partir del próximo periodo de gestión.

¿Cuántos miembros de mesa participarán en la jornada electoral?

La ONPE sorteó a 809.415 ciudadanos para ejercer como miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La cifra corresponde a las 89.935 mesas que se prevé instalar en todo el país. En cada una fueron seleccionados tres miembros titulares y seis suplentes.

Conoce cómo utilizar la plataforma de la ONPE para saber si eres miembro de mesa, cuál es tu local de votación y qué rol te corresponde. Además, infórmate sobre la compensación económica por participar en la jornada electoral.

Quienes cumplan esta función deberán encargarse de instalar la mesa, recibir los votos y realizar el escrutinio al finalizar la jornada.

Los ciudadanos que ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/165. Además, quienes completen la capacitación correspondiente podrán acceder a un día de descanso remunerado no compensable, de acuerdo con las disposiciones establecidas para este proceso.

Los miembros de mesa sorteados que no se presenten para la instalación de su mesa se exponen a una multa equivalente al 5% de una UIT, monto que corresponde a S/275.

¿Dónde consultar las cifras oficiales de las Elecciones 2026?

Las cifras y resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deben consultarse a través de las plataformas de los organismos electorales.

Para conocer los candidatos y revisar las listas inscritas, el JNE cuenta con su plataforma de consulta de candidatos y su espacio Voto Informado. El organismo electoral recordó este 3 de octubre la importancia de revisar allí la situación de los postulantes, ante casos de candidatos excluidos que continúan realizando actividades proselitistas.

Los resultados de la jornada electoral estarán a cargo de la ONPE y podrán consultarse en su Sistema Web de Presentación de Resultados de las ERM 2026.

La plataforma oficial se encuentra en erm2026.onpe.gob.pe, donde se podrá seguir el procesamiento de las actas y conocer los resultados conforme avance el cómputo electoral.