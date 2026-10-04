Elecciones Regionales y Municipales 2026: así se desarrolla la jornada de votación en Arequipa, Cusco, Piura y otras regiones del Perú

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En los primeros instantes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a nivel nacional, los centros de votación ya registran actividad de ciudadanos que acuden para elegir a sus autoridades por los próximos 4 años.

Ya abiertos los locales de votación, también se han registrado los primeros incidentes en diferentes regiones en medio de una jornada que durará hasta las 5:00 p.m.

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¿Cómo comenzó la jornada electoral en Arequipa?

Según medios locales, desde primeras horas de la mañana los locales de votación iniciaron sus actividades de instalación de mesas de sufragio y los ciudadanos ya forman colas para ingresar de forma ordenada a cada uno.

Sin embargo, también se ha registrado alta presencia de propaganda electoral en forma de papeles que habrían sido lanzados por desconocidos a las afueras de los locales de votación. Según Exitosa, personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Contraloría realizan labores de limpieza para retirar estos materiales.

Elecciones Regionales y Municipales en Arequipa se desarrollan con normalidad pese al hallazgo de propaganda electoral a las afueras de centros de votación. (Foto: El Informativo - Arequipa)

¿Qué incidencias se reportaron en los locales de votación de Cusco?

En la región Cusco, la jornada electoral inició de la misma forma. Al igual que en Arequipa, personas a las que se llamó “mosquitos”, habrían dejado propaganda electoral en las calles cercanas a locales de votación a minutos de la apertura de sus puertas.

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Las calles aledañas a un centro educativo amanecieron cubiertas de propaganda política. La acción obligó la intervención de brigadas de limpieza del jurado electoral para restaurar el orden y despejar la zona. - CVN

¿Cómo se desarrolla la votación en La Libertad?

En la región La Libertad hasta el momento no se han registrado incidentes, aunque los medios locales ya informan sobre operativos policiales en la ciudad de Trujillo para garantizar la seguridad de los electores y la del material electoral

¿Qué ocurre en los centros de votación de Piura?

En la región del norte del Perú, medios locales informan que más de 50 auditores de la Contraloría General de la República se han desplegado en las ocho provincias de Piura para verificar la entrega del material electoral durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Nota en desarrollo...