Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a los detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’

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Miranda Capurro respondió a quienes cuestionan su incursión en la actuación y la música luego de consolidarse como creadora de contenido. La influencer, que protagoniza la película ‘Amigo, por ahí no es’ y prepara el lanzamiento de su primer álbum, señaló que su exposición previa puede abrirle puertas, pero también le exige demostrar con trabajo que puede asumir nuevos retos artísticos.

“Dame la oportunidad, dame aunque sea el beneficio de la duda”, expresó en una entrevista con la revista Cosas, al referirse a los comentarios que la critican y la encasillan a las figuras digitales cuando deciden explorar otros caminos profesionales.

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Para Capurro, pertenecer al mundo de las redes sociales no debería impedirle desarrollarse como cantante o actriz.

La artista reconoció que contar con una comunidad que la sigue representa una ventaja al momento de presentar una canción o llegar al cine. Sin embargo, sostuvo que ese respaldo también implica una responsabilidad mayor, ya que debe responder a las expectativas del público y a las críticas que cuestionan su presencia en ámbitos como la música y la actuación.

“El hecho de tener una plataforma con gente que te tiene un cariño especial y que sabes que te va a apoyar, ya sea con la película o con la música, es un montón. También te da exposición, porque la comparten o simplemente se dan la oportunidad de escucharla”, señaló.

La cantante Miranda Capurro posa en una sesión fotográfica con iluminación dual y un fondo oscuro para la promoción de su música y su debut en Vibra Perú.

Miranda Capurro rechaza que la encasillen como influencer

La protagonista de ‘Amigo, por ahí no es’ explicó que la exposición digital puede convertirse en un arma de doble filo. Si bien sus seguidores pueden impulsar sus nuevos proyectos, la joven indicó que también enfrenta prejuicios sobre las posibilidades de una creadora de contenido dentro de otras disciplinas artísticas.

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“Pero es un arma de doble filo, porque con esa exposición tienes que demostrar más. Nos encasillan en ciertas cajas: ‘Pero ella es influencer, es creadora de contenido, ¿por qué ahora quiere hacer música?’, ‘Otra influencer haciendo música’”, manifestó a la revista Cosas.

Capurro consideró que esas etiquetas reducen la posibilidad de que una persona pruebe talentos o intereses distintos. La artista señaló que no encuentra razones para limitarse a una sola faceta y defendió la idea de explorar la música, la interpretación y otros espacios creativos.

“¿Y por qué no podría explorar otras cosas?”, cuestionó.

La joven sostuvo que el tiempo y la constancia serán los elementos que permitan evaluar su trabajo. En vez de responder a las críticas con discusiones en redes sociales, Miranda Capurro aseguró que prefiere concentrarse en sus proyectos y demostrar su compromiso a través de resultados.

La cantante afirmó que no busca convencer a los detractores únicamente con palabras. “Creo que el tiempo es lo único que te va a dar la razón. Yo sabía que no me iba a gastar tratando de decir cosas, sino que lo iba a demostrar con mi trabajo”, dijo.

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Miranda Capurro defiende su incursión en la actuación y la música frente a quienes la encasillan como influencer.

Su salto al cine con ‘Amigo, por ahí no es’

La nueva etapa de Miranda Capurro incluye su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’, película dirigida por Gino Tassara y estrenada el 1 de octubre a nivel nacional. La oportunidad llegó mediante un mensaje que encontró en la carpeta de correos no deseados.

El director le propuso realizar una audición para dos personajes y le dio dos días para preparar los textos. Capurro contó que más de 60 jóvenes participaron en el casting para el mismo papel. Ante la presión del proceso, decidió dejar que su trabajo hablara por ella.

“Ya, lo que Dios quiera; si sale, saldrá”, recordó sobre su reacción antes de la prueba.

La experiencia representó un desafío para la joven, que luego viajó al desierto de Paracas para el rodaje. En la película comparte escenas con Jassir Yunis y Mathias Spitzer, con quienes participó en un taller previo destinado a construir una relación de cercanía que resultara creíble frente a cámaras.

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“Tuvimos un taller previo al rodaje con todo el elenco, sobre todo con los protagonistas Jassir Yunis y Mathias Spitzer. Cuando arrancó el rodaje éramos súper cercanos”, relató.

Capurro destacó que el rodaje fue exigente por las condiciones del desierto y las extensas jornadas de grabación. Sin embargo, describió la experiencia como un reto que confirmó su interés por seguir desarrollándose en la actuación.

La artista espera que el estreno de la producción abra oportunidades no solo para ella, sino para otros integrantes nuevos del elenco. “Me gustaría que esta película, cuando se estrene, sea una puerta no solo para mí, sino para un montón de rostros nuevos que son parte del elenco”, expresó.

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Miranda Capurro es influencer y ganó mayor popularidad tras ser parte de Zaca TV.