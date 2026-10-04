Perú

Rafael López Aliaga desayuna junto a Carlos Álvarez antes de acudir a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El exalcalde de Lima volvió a La Bombonera, escenario que ya había elegido para su desayuno electoral durante la primera vuelta presidencial de abril.

El candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, comparte un desayuno electoral en el distrito de San Juan de Miraflores. El menú del día fue un tradicional caldo de mote, compartido con simpatizantes y figuras como Carlos Álvarez. América Noticias
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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular y exalcalde de Lima, inició la mañana de este domingo 4 de octubre con un desayuno electoral en el distrito de San Juan de Miraflores, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Alrededor de las 8:00 a. m., López Aliaga llegó a la cancha deportiva La Bombonera, donde compartió alimentos con integrantes de su partido, miembros de su equipo técnico y algunos vecinos del distrito. En la mesa principal también estuvo Carlos Álvarez, artista y excandidato presidencial, quien compitió en las elecciones generales de 2026.

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Rafael López Aliaga desayunó caldo de mote antes de acudir a votar

Durante la actividad, se sirvió caldo de mote y panes para los asistentes. López Aliaga permaneció en la mesa principal acompañado por Carlos Álvarez y otros integrantes de Renovación Popular.

De acuerdo con lo informado durante la cobertura periodística, Álvarez también ha brindado asesoría en materia de seguridad a López Aliaga durante esta etapa electoral. El propio candidato ha señalado previamente esta participación.

Tres personas sentadas frente a una mesa con recipientes de comida, donde el hombre del centro lleva gorra azul y sostiene un micrófono
Rafael López Aliaga sostiene un micrófono durante un desayuno electoral junto a personas de su entorno.

La presencia de ambos cobra relevancia debido a que los dos participaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, aunque esta vez forman parte de una jornada electoral con objetivos distintos.

López Aliaga acudirá a votar en San Isidro

Luego del desayuno electoral, López Aliaga tiene previsto trasladarse hasta la sede de Petroperú, ubicada en San Isidro, donde ejercerá su derecho al voto.

Posteriormente, el candidato retornará a su vivienda, también en San Isidro. Para las 5:00 p. m., tiene previsto acudir al local de campaña de Renovación Popular en el distrito de Jesús María, donde esperará el flash electoral y los primeros resultados de la jornada.

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López Aliaga repite el lugar de su desayuno electoral

La cancha deportiva La Bombonera, en San Juan de Miraflores, ya había sido escogida por López Aliaga para realizar un desayuno electoral durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026.

De esta manera, el exalcalde de Lima volvió al mismo escenario para iniciar su jornada en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, esta vez como candidato a primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima por Renovación Popular.

¿Qué pasa con Rafael López Aliaga si Renovación Popular gana la Alcaldía de Lima?

El candidato a la alcaldía de Lima recordó su derrota en las elecciones presidenciales - América Noticias

Rafael López Aliaga participa en estas elecciones como candidato a primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular. Sin embargo, su candidatura está rodeada de una controversia que podría definirse después de la jornada electoral: qué ocurriría con la Alcaldía de Lima si su organización política obtiene la mayor votación.

El JNE permitió que López Aliaga continúe como candidato a regidor luego de declarar fundada la apelación de Renovación Popular. No obstante, el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, señaló que corresponde al Pleno determinar los efectos de un eventual triunfo de su lista y la eventual entrega de credenciales.

La discusión cobró mayor relevancia luego de que Luis Rubio Idrogo renunciara a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. López Aliaga quedó como primer regidor de la lista y sostiene que, de ganar su organización, las reglas de sucesión municipal permitirían su eventual llegada al sillón municipal.

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