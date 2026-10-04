Perú

Candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones municipales y regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

De acuerdo con la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, 26 organizaciones políticas presentan listas para competir por la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima en los comicios del 4 de octubre

Siluetas de candidatos ante una urna de votación con la frase Elecciones 2026, carteles de perfiles y un mapa de Lima
Siluetas de candidatos y fichas informativas ilustran el proceso para las elecciones municipales de 2026 en la alcaldía de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una jornada en la que los ciudadanos elegirán a sus nuevas autoridades locales y regionales. En Lima, la principal atención estará puesta en la elección del alcalde metropolitano, quien asumirá la conducción de la capital peruana en reemplazo de Renzo Reggiardo.

Las organizaciones políticas ya tienen los candidatos inscritos para disputar la Alcaldía Metropolitana de Lima. La contienda reunirá a representantes de partidos y alianzas con presencia nacional, quienes buscarán obtener el respaldo de los electores para administrar la ciudad durante el próximo periodo municipal.

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Podrás conocer quiénes son los postulantes que figuran en la carrera electoral, las agrupaciones a las que pertenecen y el orden en el que aparecen registrados.

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Lista de candidatos a la alcaldía de Lima

  • Alberto Tejada, de Acción Popular.
  • Elio Riera, de Alianza para el Progreso.
  • Mónica Yaya, del APRA.
  • Susel Paredes, de Ahora Nación.
  • Francis Allison, de Avanza País.
  • Samir Quispe, de Batalla Perú.
  • Flor Hurtado, de Demócrata Verde.
  • Elizabeth León, del Frente de la Esperanza.
  • Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana.
  • Samuel Daza, de Fuerza Popular.
  • Segundo Valdez, de Frepap.
  • Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú.
  • Carlos Gallardo Neyra, del Partido del Buen Gobierno.
  • Ricardo Belmont, de Partido Cívico Obras.
  • Victoria de la Cruz, del Partido Morado.
  • Edgardo de Pomar, del Partido Popular Cristiano.
  • Sandro Caller, del Partido Patriótico del Perú.
  • Ruben Ramírez Mateo, Perú Libre (Candidato renunció)
  • Daniel Urresti, de Podemos Perú.
  • Luis Huette, de Pueblo Consciente.
  • Luis Miguel Llanos, de Progresemos.
  • Carlos Bruce, de Somos Perú.
  • Yehude Simon, de Tierra Verde.
  • Juan Alvarado, de la alianza Venceremos.
  • Santiago Abarca, de Visión Perú.

Sobre la candidatura de Renovación Popular, Rafael López Aliaga no postula de forma directa a la Alcaldía de Lima, sino como primer regidor de la lista de Renovación Popular. La candidatura estaba encabezada por Luis Rubio, quien renunció por motivos personales.

Un hombre con gorra azul y camisa polo azul habla por un micrófono mientras señala con la mano derecha.
El político peruano Rafael López Aliaga se dirige a los asistentes con un micrófono durante una actividad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La controversia comenzó porque, si la lista gana las elecciones y se produce una vacancia o impedimento del alcalde electo, López Aliaga podría asumir la conducción de la Municipalidad de Lima.

Sus críticos consideran que esa posibilidad equivale a una reelección encubierta. El exalcalde rechaza esa acusación y afirma que no busca reelegirse, aunque aseguró que asumiría el cargo si la ley lo permite.

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El JNE definió el orden de los debates por la Alcaldía de Lima | Foto: Gemini IA
El JNE definió el orden de los debates por la Alcaldía de Lima | Foto: Gemini IA

Así recibirá Lima el próximo alcalde elegido

Para el próximo alcalde de Lima, el punto de partida será una ciudad que enfrenta varios problemas simultáneos y que exige una gestión con capacidad de coordinación y ejecución. La inseguridad ciudadana aparece como la principal preocupación de los limeños: una encuesta de Ipsos de agosto de 2026 señala que el 71% identifica la delincuencia e inseguridad como uno de los principales problemas de la capital, seguida por la corrupción municipal (44%) y el tráfico vehicular (31%). Además, los ataques vinculados a presuntas extorsiones contra el transporte público dejaron 283 personas afectadas —152 fallecidas y 131 heridas— entre agosto de 2024 y mayo de 2026, según el Ministerio Público.

El Centro Histórico de Lima también será uno de los grandes desafíos. Aunque existen proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio, persisten problemas de conservación, seguridad, comercio, movilidad y deterioro de inmuebles. Un informe difundido en julio reportó que 1.678 inmuebles del Centro Histórico se encuentran en estado ruinoso, mientras que 936 edificaciones fueron declaradas inhabitables; el riesgo sísmico es especialmente preocupante debido a la antigüedad de muchas estructuras. El próximo gobierno municipal tendrá que conciliar la recuperación del patrimonio con la seguridad de quienes viven, trabajan y transitan diariamente por el centro de la capital.

Fotomontaje con una mano depositando un voto en una urna de la ONPE, la bandera peruana, policías, un asalto y un río desbordado
Una urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales simboliza el proceso hacia las elecciones de 2026 en el Perú entre retos de seguridad, corrupción y desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma una crisis urbana más amplia: el tráfico, el transporte público, el estado de pistas y veredas, la contaminación, la falta de áreas verdes, el comercio informal y la expansión de viviendas vulnerables. Un análisis de la PUCP señala que el transporte es uno de los principales problemas de calidad de vida y que los limeños pierden alrededor de 195 horas al año durante las horas punta. El próximo alcalde deberá enfrentar, además, restricciones financieras: un análisis del IPE advierte que la deuda de la Municipalidad Metropolitana de Lima supera tres veces sus ingresos corrientes, reduciendo el margen de maniobra para nuevas inversiones

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