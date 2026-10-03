Perú

Gobierno no declararía feriados sino días no laborables por visita del papa León XIV

Serían días que no se trabajarán, pero que tendrán que ser compensados. Así lo revela el acta oficial una de las últimas sesiones de la PCM

Juan Sheput
El Ministerio de Trabajo presentó informe de días no laborables por visita del papa León XIV. - Crédito MTPE
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Este último mes el Poder Ejecutivo ha estado evaluando la viabilidad de declarar días libres por la visita del papa León XIV al país, aún sin llegar a decretar una medida concreta.

Las versiones diferentes del gobierno de Keiko Fujimori, a través de sus representantes y ministros, sobre el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, es que se declararían feriados regionales y se evaluaba uno nacional para el lunes 16 de noviembre.

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Sin embargo, según el acta de la sesión del Consejo de Ministros del pasado 25 de setiembre de 2026, la discusión apuntó a, en realidad, solo proponer la declaratoria de días no laborables compensables para la semana de la visita del papa. Es decir, días libres que, si bien el Ejecutivo planea que se apliquen tanto al sector público como el privado, se tendrían que recuperar trabajando posteriormente.

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

Días no laborables por el papa

El pasado 25 de setiembre el gobierno tuvo una sesión del Consejo de Ministros, donde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informó sobre la declaración de días no laborables compensables para los trabajadores del sector público y los trabajadores del sector privado por la Visita Apostólica del papa León XIV.

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“Para tales efectos, expuso, entre otros aspectos, sobre la normativa que regula la mencionada visita, destacando el Decreto Supremo N° 037-2026-RE, Declaran de interés nacional la visita de Su Santidad el Papa León XIV al Perú del 11 al 17 de noviembre de 2026 y el cronograma de visitas del Papa León XIV, a fin de evaluar los alcances de la declaratoria de días no laborables compensables", revela el acta de esa sesión.

En esta sesión, la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, señaló que la visita del Papa León XIV será realizada en un contexto de profundo fervor católico del pueblo peruano, “por lo cual constituirá un evento de suma trascendencia, que hermanará a nuestro país”.

gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Se evalúa declarar feriado en Lima el lunes 16 de noviembre. - Crédito Mincetur

Si bien no se aclara en el acta si se ha llegado a una decisión sobre esta declaratoria, sí se apunta que “desde el Poder Ejecutivo se adoptarán medidas dirigidas a garantizar el éxito de la visita, entre las que destacan aquellas vinculadas con la seguridad de los eventos y del orden interno”.

Por su lado, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros, solicitó “considerar la movilidad social que originará la visita del Papa León XIV en diversas regiones del país, al igual que los factores climático y de seguridad, que deben ser evaluados para garantizar la integridad del sector de la ciudadanía que se trasladará hacia las localidades que serán destinos de la visita, como también la de la población de dichas circunscripciones”.

No se confirma el feriado

Como se recuerda, en diferentes entrevistas anteriores, Juan Sheput, titular del MTPE, había revelado que se estaba considerando la declaración de un feriado nacional para el lunes 16 de noviembre, cuando será la misa central del papa León XIV en su visita al Perú.

El Gobierno de Perú confirmó que se declararán feriados regionales por la visita del Papa León XIV en noviembre de 2026. Conoce las ciudades que visitará y los detalles anunciados por el ministro de Trabajo.

Sin embargo, esto no se ha visto contemplado en el acta de la sesión del Consejo de Ministros, tampoco ha estado en agenda el tema en las siguientes sesiones hasta la fecha de este 3 de octubre.

Como se recuerda, en entrevista con el medio D News, resumió que se evaluaban lo siguiente:

  • Días no laborables el miércoles 11, el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre para Lima
  • Días no laborales para Lambayeque, Ucayali y el Cusco.

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