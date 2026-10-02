Papa León XIV cuestiona el arte generado por inteligencia artificial frente a la creación humana

León XIV expresó reparos sobre las obras artísticas producidas con inteligencia artificial. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

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El papa León XIV cuestionó el arte generado por inteligencia artificial para defender la producción humana frente al avance de estas herramientas. En una publicación en X, sostuvo que existe una diferencia espiritual entre las obras creadas por personas y las producidas por máquinas.

“En esta era de la inteligencia artificial, se vuelve urgente distinguir el arte humano de lo que producen las máquinas. Existe una diferencia ontológica, incluso antes que estética, entre el arte y lo que una máquina puede generar mediante un cálculo estadístico basado en millones de imágenes creadas por otros. A los algoritmos les falta la chispa de humanidad”, escribió León XIV.

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El papa ya había expuesto una posición más amplia sobre la inteligencia artificial en una encíclica publicada en mayo de 2026, en la que defendió la dignidad humana frente al avance de la automatización.

El pontífice reivindicó la creación realizada por personas ante la expansión de estas tecnologías. (X: Pontifex)

Qué dijo el papa León XIV sobre la inteligencia artificial en esa encíclica

En la encíclica Magnifica humanitas, publicada el 25 de mayo de 2026, el papa León XIV sostuvo que la inteligencia artificial debe estar al servicio de la dignidad humana y del bien común.

El documento no presenta a la tecnología como un enemigo, pero advierte que no es neutral: expresa las decisiones de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan.

El pontífice remarcó que los sistemas de inteligencia artificial pueden imitar algunas funciones humanas e incluso superar a las personas en velocidad y capacidad de cálculo.

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Sin embargo, planteó que carecen de experiencias, cuerpo, conciencia moral y capacidad de comprender desde dentro el amor, la amistad, el trabajo o la responsabilidad. Por eso, defendió que la inteligencia humana, junto con su libertad y su conciencia, conserve el control sobre los usos y los límites de estas herramientas.

Según León XIV, el arte humano posee una dimensión espiritual ausente en las producciones de las máquinas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

León XIV pidió “desarmar” la inteligencia artificial de las lógicas de dominación, exclusión y muerte. Reclamó marcos legales, supervisión independiente y estándares de justicia social para impedir que la tecnología concentre poder en pocas manos o profundice las desigualdades.

Para el papa, ningún avance técnico debe reducir a las personas a su productividad, rendimiento cognitivo o datos. La IA, concluyó, debe ampliar el bienestar colectivo sin reemplazar los vínculos, el discernimiento ni la responsabilidad humana.

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Asesor del papa León XIV critica empresas de IA

El teólogo franciscano Paolo Benanti, asesor en inteligencia artificial del papa León XIV, cuestionó a los principales laboratorios tecnológicos por concentrar decisiones que, a su juicio, deberían debatirse públicamente.

En una entrevista con Wired, sostuvo que estas empresas utilizan el temor a una eventual “superinteligencia” como argumento para mantener fuera del debate a gobiernos, ciudadanos y otros actores sociales.

León XIV consideró necesario diferenciar las creaciones humanas de los resultados generados por sistemas automatizados. Vatican Media/Mario Tomassetti/Handout vía REUTERS

Benanti no niega que la inteligencia artificial implique riesgos, pero considera que la discusión sobre escenarios catastróficos puede desplazar problemas inmediatos: quién define las reglas, quién controla los sistemas y qué intereses prevalecen en su desarrollo.

Para el religioso, la ética no puede quedar en manos de las juntas directivas de unas pocas compañías, sino que requiere regulación democrática y mecanismos públicos de supervisión.

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El asesor vaticano ya había expresado una postura similar ante el Parlamento Europeo. Allí advirtió que permitir la autorregulación de las empresas equivale a consolidar un cartel, porque deja el diseño de las normas de seguridad y gobernanza en manos de los mismos actores que buscan dominar el mercado.

León XIV advirtió que las herramientas tecnológicas reflejan las decisiones e intereses de quienes las desarrollan y controlan. REUTERS/Aly Song/File Photo

Alertó que sustituir decisiones humanas por procesos algorítmicos puede debilitar la rendición de cuentas y alterar el funcionamiento democrático.

En ese sentido, comparó la concentración de poder tecnológico con mecanismos de dominación analizados por Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo.

Su preocupación no se limita a la competencia económica: apunta, sobre todo, a la falta de participación de la sociedad en decisiones que pueden afectar el empleo, la educación, los vínculos personales y el acceso a la información.

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