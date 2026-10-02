Perú

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

El vocero Arturo Alegría anticipó que su bancada insistirá en reincorporar los temas descartados por la Comisión de Constitución

El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, detalla por qué votaron a favor del dictamen de facultades en comisión a pesar de considerarlo insuficiente. Anuncia que en el Pleno del Congreso buscarán reincorporar temas clave relacionados con la simplificación administrativa, el agro y la seguridad.
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El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, adelantó que su agrupación insistirá en el Pleno de la Cámara de Diputados para incorporar los puntos que fueron retirados del dictamen de delegación de facultades legislativas aprobado el jueves en la Comisión de Constitución.

“Yo creo que no va a quedar dudas de que desde Fuerza Popular en el pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente”, afirmó el legislador en entrevista con Epicentro TV.

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La comisión aprobó un texto sustitutorio que reduce de ocho a dos las materias sobre las que el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, podrá legislar mediante decretos: seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. El documento, impulsado por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación, fijó además un plazo de 90 días, inferior a los 120 que solicitaba el Ejecutivo. El dictamen será debatido en el pleno de la Cámara Baja el próximo martes 7 de octubre.

Arturo Alegría
Arturo Alegría es el vocero de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados. | Infobae Perú

Alegría cuestionó el manejo del debate en la comisión y planteó que los 19 puntos contemplados en el dictamen resultan insuficientes. “Creo que para salir del impase en la comisión, que creemos que ha manejado terriblemente todo el debate, hay que salir de este espacio y vayamos finalmente al debate en el pleno”, sostuvo.

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El vocero atribuyó la reducción del pedido original a una posición que, según dijo, fue impulsada por el diputado Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, junto al excandidato Roberto Sánchez. Según el fujimorista, esa postura “les va a costar políticamente” a los diputados de esa bancada, a pesar de que, afirmó, buena parte de sus integrantes respalda en privado el otorgamiento de facultades al Ejecutivo.

Niega acuerdos con Renovación Popular

Consultado sobre si Fuerza Popular había pactado con Renovación Popular la reincorporación de puntos específicos, como la sustitución del término “organizaciones terroristas” por “organizaciones hostiles”, el diputado Arturo Alegría lo negó. “No, no hemos llegado a acuerdos”, respondió, y precisó que su bancada aún no mantuvo conversaciones formales sobre el tema con esa agrupación.

Sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

El dictamen aprobado en comisión ya había eliminado, dentro del capítulo de seguridad, la posibilidad de declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y el pedido de participación de las Fuerzas Armadas, dos puntos que Alegría mencionó entre los que su bancada buscará reinstalar en el debate del pleno, junto con medidas vinculadas al control de los penales.

Fuerza Popular descarta algunos puntos

A pesar de que el vocero indicó que se buscará reincorporar algunos puntos, reconoció que en otros no. Explicó que no insistirán en materias económicas, como la eliminación de topes a las tasas de interés, ni en cambios al régimen laboral privado o en temas ambientales y pesqueros, porque anticipó que ese tipo de propuestas “llegaría a un punto muerto” en la negociación.

En cambio, señaló que existen puntos de simplificación administrativa que fueron retirados del texto pese a contar, según él, con consenso técnico entre las bancadas. Como la posibilidad de otorgar subsidios inmediatos a agricultores que perdieron hectáreas de cultivo.

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