Perú

¿Quiénes postulan a la alcaldía de Santa María del Mar? Conoce a los candidatos y sus partidos para las Elecciones 2026

Tres postulantes compiten por dirigir Santa María del Mar durante el periodo 2027-2030. Entre ellos figuran un exalcalde del distrito, una excongresista y un candidato del Partido Popular Cristiano que llega a la contienda con experiencia vinculada a la gestión local

Vista de una playa con edificios residenciales, una piscina junto al mar, vehículos en la pista y colinas en el fondo
El distrito peruano de Santa María del Mar cuenta con tres listas candidatas para la alcaldía en las elecciones municipales de 2026.
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Los vecinos de Santa María del Mar elegirán este domingo 4 de octubre a su próximo alcalde y a los integrantes del concejo municipal. La relación vigente del Jurado Nacional de Elecciones registra solo tres candidatos al sillón distrital: Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo, Yessica Rosselli Amuruz Dulanto y Jorge Patricio Vásquez Nemi.

A diferencia de otros distritos de Lima, donde algunas agrupaciones mantienen listas de regidores pese a haber quedado sin candidato a alcalde, en Santa María del Mar la oferta electoral es más acotada. Las tres organizaciones que aparecen en carrera cuentan con postulante al máximo cargo municipal.

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¿Qué partidos políticos participan en las elecciones municipales de Santa María del Mar?

Las agrupaciones que presentan candidato al sillón municipal son Alianza para el Progreso, Avanza País - Partido de Integración Social y el Partido Popular Cristiano. Hasta la última actualización consultada, no aparecen otras organizaciones con candidato vigente a alcalde en el distrito.

La reducida cantidad de postulantes convierte a Santa María del Mar en una de las contiendas distritales con menor número de candidatos dentro de Lima Metropolitana.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
El domingo 4 de octubre los vecinos de Santa María del Mar elegirán a su nuevo alcalde entre tres candidatos registrados.

Lista completa de candidatos a alcalde de Santa María del Mar y sus partidos políticos

La contienda municipal de Santa María del Mar presenta tres postulantes a la alcaldía con antecedentes políticos o públicos distintos. Uno de ellos ya gobernó Santa María del Mar, otra culminó recientemente un periodo en el Congreso y el tercero representa al PPC en una lista inscrita para la conducción del municipio. La relación vigente es la siguiente:

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  • Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo — Alianza para el Progreso
  • Yessica Rosselli Amuruz Dulanto — Avanza País - Partido de Integración Social
  • Jorge Patricio Vásquez Nemi — Partido Popular Cristiano (PPC)

Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo — Alianza para el Progreso

Fotografía de un hombre junto al logotipo del partido Alianza para el Progreso, compuesto por una A azul dentro de un círculo rojo
Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo postula a la alcaldía distrital de Santa María del Mar por el partido Alianza para el Progreso en las elecciones municipales de 2026.

Marwan Zakharia Kahhat Abedrabbo, candidato de Alianza para el Progreso, conoce de primera mano la conducción de Santa María del Mar. Fue elegido alcalde distrital en las elecciones municipales de 2014 y ejerció el cargo durante el periodo 2015-2018. Registros oficiales del INEI y documentos municipales lo identifican como alcalde durante esos años.

Su trayectoria electoral antecede a aquella gestión. Para las elecciones de 2014 postuló por Perú Patria Segura y declaró estudios técnicos concluidos en Comercio Exterior, además de experiencia en el sector privado. En procesos posteriores también volvió a aparecer en competencia electoral. En 2026 retorna a la disputa por el municipio, esta vez bajo las siglas de Alianza para el Progreso.

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto — Avanza País

Retrato de Yessica Amuruz a la izquierda y el logotipo del partido político Avanza País a la derecha sobre fondo blanco
Yessica Amuruz postula a la alcaldía del distrito peruano de Santa María del Mar por el partido Avanza País para las elecciones municipales de 2026.

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, candidata de Avanza País, llega a la elección municipal después de haber ejercido como congresista por Lima durante el periodo parlamentario 2021-2026. La ficha oficial del Congreso registra que obtuvo 21.855 votos y desarrolló su mandato dentro de la bancada de Avanza País.

Amuruz es abogada por la Universidad de Lima y, antes de llegar al Parlamento, desarrolló actividad profesional y empresarial en el sector privado. La hoja de vida presentada previamente ante el JNE registra además experiencia como directora ejecutiva y apoderada de RAG Holding y como vicepresidenta del directorio de la Universidad Politécnica Amazónica. Para las elecciones municipales de 2026, el registro oficial de candidatos de Avanza País la consigna como postulante a alcaldesa de Santa María del Mar.

Jorge Patricio Vásquez Nemi — Partido Popular Cristiano

Fotografía de un hombre con barba junto al logotipo del Partido Popular Cristiano con el mapa de Perú y las siglas PPC
Jorge Patricio Vásquez Nemi encabeza la lista del Partido Popular Cristiano para la alcaldía del distrito de Santa María del Mar.

Jorge Patricio Vásquez Nemi encabeza la lista del Partido Popular Cristiano para Santa María del Mar. Su candidatura figura en el registro oficial del PPC presentado para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, acompañado por la relación de candidatos a regidores de la organización.

El plan de gobierno presentado por su lista plantea medidas en seguridad ciudadana, gestión tributaria, medio ambiente y modernización municipal. Entre las metas consignadas figuran ampliar la videovigilancia en accesos y espacios públicos, actualizar el catastro distrital, mejorar la recaudación y digitalizar servicios municipales. Estas propuestas corresponden al documento electoral registrado ante el JNE y constituyen compromisos de campaña, no medidas ya ejecutadas.

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones dispone de la plataforma Voto Informado, donde los electores pueden consultar la relación de candidatos, sus declaraciones juradas de hoja de vida y los documentos presentados por las organizaciones políticas.

Las hojas de vida incluyen información sobre formación académica, experiencia laboral, cargos partidarios o de elección popular, sentencias declaradas, ingresos y bienes. Los planes de gobierno, por su parte, permiten revisar las propuestas registradas formalmente por cada lista para el periodo municipal 2027-2030.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Santa María del Mar?

El próximo alcalde encabezará la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar durante cuatro años. Entre sus competencias se encuentran la administración de servicios públicos locales, limpieza y mantenimiento de espacios públicos, desarrollo urbano, fiscalización, licencias, gestión tributaria y ejecución del presupuesto municipal.

También tendrá responsabilidades en materia de seguridad ciudadana a través del serenazgo y de la coordinación con otras instituciones. Las funciones policiales y la investigación de delitos corresponden, sin embargo, a la Policía Nacional y al Ministerio Público.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Ese día se elegirán autoridades regionales, provinciales y distritales para el periodo 2027-2030.

La ONPE ya habilitó la consulta de local de votación y mesa de sufragio para estos comicios. Los ciudadanos pueden revisar la información asignada utilizando los canales oficiales del organismo electoral antes de acudir a votar.

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