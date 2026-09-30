Julio Velarde y Gastón Acurio son los dos ejecutivos con mejor reputación en 2026

En 2026, Velarde volvió a ocupar el primer lugar que obtuvo un año antes y, además, aseguró su continuidad al frente del BCRP. Foto: composición Infobae Perú

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El Ranking Merco Líderes 2026 ubicó a Julio Velarde y Gastón Acurio en las dos primeras posiciones entre los 100 líderes evaluados en Perú. El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) encabezó la clasificación con 10.000 puntos, mientras que el empresario gastronómico obtuvo 8.859 puntos y avanzó un puesto frente a la edición anterior.

La distinción llega en un año marcado por cambios relevantes en las actividades de ambos. Velarde inició un nuevo periodo de cinco años al frente del BCRP, mientras que Acurio ha centrado parte de su actividad en la consolidación internacional de la gastronomía peruana, la expansión de sus conceptos y la formación de nuevos profesionales.

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Julio Velarde mantiene el primer lugar

Velarde conservó en 2026 la primera posición que ya había alcanzado en 2025. Su permanencia al frente del BCRP también fue confirmada este año: tras ser designado nuevamente por el Poder Ejecutivo en agosto, el Senado aprobó su ratificación el 16 de septiembre con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención. El 24 de septiembre juró para el periodo 2026-2031.

Durante este año, la política monetaria estuvo marcada por el mantenimiento de la tasa de referencia en 4,25% durante buena parte del periodo. En septiembre, además, Velarde señaló que el banco central podría volver a elevarla si se presentan mayores presiones inflacionarias, especialmente ante un impacto más fuerte de El Niño y una demanda interna todavía sólida.

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En una ceremonia solemne, Julio Emilio Velarde Flores juramenta al cargo de presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú ante la titular del Poder Judicial, Janett Tello Gilardi. - Justicia TV

Los principales retos económicos de 2026

El escenario climático también llevó al BCRP a modificar sus previsiones. En su Reporte de Inflación de septiembre, la entidad redujo de 3,4% a 3,2% su estimación de crecimiento económico para Perú durante 2026. Según la proyección presentada por Velarde, El Niño restaría 0,9 puntos porcentuales al crecimiento del año, frente a los 0,7 puntos calculados anteriormente.

Otro de los asuntos que generó pronunciamientos del economista fue el sistema previsional. Velarde cuestionó las propuestas para permitir un nuevo retiro de los fondos de AFP, al considerar que este tipo de medidas puede reducir el ahorro destinado a las jubilaciones. También abordó problemas estructurales relacionados con la eficiencia del sector público, la educación, la salud y las condiciones necesarias para sostener el crecimiento en el largo plazo.

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Gastón Acurio avanza al segundo puesto

Gastón Acurio obtuvo 8.859 puntos y subió una posición respecto de 2025, cuando había terminado tercero. Su presencia en el ranking coincide con un año en el que ha planteado que la gastronomía peruana atraviesa una nueva etapa, después de dos décadas de expansión internacional.

En una entrevista difundida en septiembre, Acurio sostuvo que el desafío ya no consiste únicamente en dar a conocer los productos y preparaciones peruanas, sino en conseguir que el país tenga un papel central en la gastronomía mundial. También resaltó el mestizaje como una característica de la cocina nacional y destacó la aparición de una nueva generación de cocineros con capacidad para llevar esta propuesta a otros mercados.

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Gastón Acurio alcanzó 8.859 puntos y avanzó del tercer al segundo puesto frente a la edición de 2025. Foto: EFE

Restaurantes, formación y expansión internacional

La actividad empresarial de Acurio también se desarrolló alrededor de nuevos espacios gastronómicos. En el nuevo aeropuerto Jorge Chávez se desplegaron conceptos asociados al Grupo Acurio, entre ellos Tanta, Papacho’s, El Bodegón, Habla Broster y Sakamoto. La operación contempló una inversión aproximada de S/20 millones y cerca de 1.300 m² destinados a propuestas de alimentación.

Su trabajo durante 2026 también alcanzó el ámbito educativo. Acurio participa junto con otros cocineros en un proyecto desarrollado con la Pontificia Universidad Católica del Perú para formar profesionales en gastronomía, gestión, investigación, consultoría y emprendimiento. Además, tiene prevista su participación en San Sebastian Gastronomika, en España, del 5 al 7 de octubre, donde será presentado como uno de los exponentes de la cocina peruana.

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