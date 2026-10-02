Perú

La Mar se consagra como el mejor restaurante del Perú en los Premios SUMMUM 2026: estos son todos los premiados

El establecimiento creado por Gastón Acurio en 2005 lideró el Top 20 general en una ceremonia realizada este jueves en el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, con chefs y productores

La Mar, restaurante peruano en Miami
La Mar, restaurante peruano
Guardar

La cebichería La Mar se consagró como el mejor restaurante del Perú en la vigesimoprimera edición de los Premios SUMMUM, celebrada este jueves en el Puericultorio Pérez Araníbar, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. El restaurante fundado por Gastón Acurio en 2005 encabezó el Top 20 general gracias a una propuesta construida alrededor de la pesca del día, los cebiches, los tiraditos, las causas y los arroces marinos, con una carta que varía según la temporada.

Los Premios SUMMUM se basan en una encuesta elaborada por Ipsos a un panel de casi mil personas, entre comensales frecuentes y expertos gastronómicos que conocen en profundidad los locales que evalúan. No se trata, por lo tanto, de una votación abierta al público, sino de una metodología desarrollada por la consultora desde los primeros años del certamen.

PUBLICIDAD

El segundo lugar del ranking general correspondió a Osaka Nikkei, que ha consolidado una propuesta basada en el encuentro entre las cocinas japonesa y peruana. El podio lo completó Astrid & Gastón, fundado en 1994 y convertido a lo largo de tres décadas en uno de los restaurantes clave para entender la transformación de la gastronomía peruana contemporánea. En el cuarto puesto se ubicó Kjolle, liderado por la chef Pía León, cuya cocina explora ingredientes y ecosistemas del país en trabajo cercano con productores y comunidades. El quinto lugar fue para El Mercado, de Rafael Osterling, con el producto marino como protagonista.

La Mar, restaurante peruano en Miami
La Mar, restaurante peruano

La jornada comenzó a las 9:00 horas con el programa SUMMUM Académico, bajo el lema “Conversaciones que alimentan el futuro”, un espacio de ingreso gratuito dirigido a estudiantes, cocineros, restauradores y profesionales vinculados con la gastronomía y el turismo. La ceremonia de premiación se desarrolló desde las 19:00 horas, con la presencia de chefs, cocineros, productores e investigadores de la industria gastronómica nacional.

PUBLICIDAD

La cocina peruana contemporánea coronó a Astrid &amp; Gastón

En la categoría Cocina Peruana Contemporánea, presentada con el auspicio de Costeño, Astrid & Gastón alcanzó el primer lugar. El segundo puesto fue para Cosme Restaurante y Bar, del chef James Berckemeyer, y el tercero correspondió a Mérito, el restaurante de Juan Luis Martínez en el distrito de Barranco.

En la categoría Cebiches, Pescados y Mariscos, La Mar volvió a imponerse, seguida por Costanera 700, uno de los restaurantes que ayudó a consolidar la cocina nikkei en el país, fundado por Humberto Sato en la década de 1970. El tercer puesto fue para El Mercado, cuya carta sigue la temporada y privilegia los pescados y mariscos frescos con una cocina técnica que recoge referencias de distintas tradiciones culinarias.

Costanera 700.
Costanera 700.

La cocina criolla mantuvo a Isolina en el primer puesto

La categoría Cocina Criolla, auspiciada por Lima Airport, repitió ganador: Isolina, Taberna Peruana, del chef José del Castillo, volvió a ubicarse en el primer lugar entre tabernas, picanterías y restaurantes que convierten la memoria familiar en una forma de entender la mesa peruana. Panchita - Sazón Criolla ocupó el segundo puesto con una propuesta vigente desde 2009, que reivindica clásicos como los anticuchos y la carapulcra, mientras que Cumpa Taberna Criolla, de Renzo Miñán, completó el podio con una cocina de espíritu norteño inspirada en el mercado de Chiclayo.

El listado del Top 15 de esta categoría incluyó también a El Bodegón, Alegría Picantería Piurana, Restaurant Fiesta, el Restaurante Huaca Pucllana, la Antigua Taberna Queirolo, José Antonio “El Restaurante Criollo de Lima”, El Señorío de Sulco, Don Fernando, El Rincón que no Conoces, El Bolivariano Restaurant, Casa Tambo y El Huarique de los Cuchitos.

El Charrúa se impuso en la categoría de carnes y parrillas

La categoría Carnes y Parrillas, con el auspicio de Wong, tuvo a El Charrúa como ganador, al frente de un ranking que reúne a algunos de los restaurantes más representativos de esta especialidad en Lima. En Cocinas del Mundo, la propuesta de Coque Ossio, Le Coq, se consagró como la mejor de su rubro.

El máximo galardón recayó en Primos Chicken Bar, que combina tradición con propuestas contemporáneas. (Primos Chicke Bar)
El máximo galardón recayó en Primos Chicken Bar, que combina tradición con propuestas contemporáneas. (Primos Chicke Bar)

En Pollo a la Brasa, una de las categorías más esperadas por el público, Primos Chicken Bar fue elegido como ganador, por encima de Granja Azul, uno de los nombres históricos de este plato en el país, ligado a la figura de Roger Schuler y con origen en Santa Clara. El tercer lugar fue para Tori, con una propuesta que combina el pollo a la brasa con preparaciones de inspiración nikkei.

Nuevas categorías marcaron la edición de este año

Entre las novedades de la edición 2026 se incorporó, por primera vez, la categoría Mejor Cafetería de Especialidad, en la que compitieron 15 establecimientos con el objetivo de reconocer una actividad que ha ganado protagonismo dentro de la gastronomía peruana. El certamen también mantuvo categorías dedicadas a las cocinas regionales de la Amazonía, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Lambayeque.

En Mejor Pastelería, el primer lugar fue para Alanya Repostería, liderada por Zara Alanya, quien tras especializarse en Barcelona desarrolló un concepto que combina bollería artesanal, postres de autor y café de especialidad. El segundo puesto correspondió a Sienna Bakery, de Nicolle Pegot-Ogler, y el tercero, a Mariáte. En Cocina Italiana, Troppo se ubicó en el primer puesto, seguido por Pasta y por Rocco Trattoria, de Rafael Osterling y Rodrigo Alzamora. En Restobar-Lounge, Lady Bee encabezó el ranking, con Bottega Dasso en segundo lugar y Amador Rooftop en el tercero. En Mejor Hamburguesería, Burger Boy, del chef Javier Miyasato y su socio Luis Luyo, se definió como “una hamburguesería con alma nikkei” y se impuso sobre Big Boy y Boycott.

Temas Relacionados

Premioscocina peruanacevicheperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de octubre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 2 de octubre

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

El vocero Arturo Alegría anticipó que su bancada insistirá en reincorporar los temas descartados por la Comisión de Constitución

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

El último reporte sísmico disponible del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,9 registrado frente a la costa de Ilo, en la región Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

Retiro de AFP: Primer proyecto busca dar hasta 4 UIT sin quitar derecho a pensión mínima de S/600

Desembolso de S/22.000, pero con acceso pensión mínima de S/600. El primer proyecto de retiro AFP del Congreso bicameral revela la fórmula que busca para que los afiliados saquen sus fondos

Retiro de AFP: Primer proyecto busca dar hasta 4 UIT sin quitar derecho a pensión mínima de S/600

Callao: explosión de un cartucho de dinamita frente a una bodega causa alarma

La Policía acordonó el área, recogió evidencias y revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables

Callao: explosión de un cartucho de dinamita frente a una bodega causa alarma
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral para que vote este domingo

ENTRETENIMIENTO

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

Carloncho se defiende tras ser acusado de malos tratos por Gianina Portugal y admite episodio que ella relató: “Eso sí pasó”

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

DEPORTES

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026