La Mar se consagra como el mejor restaurante del Perú en los Premios SUMMUM 2026: estos son todos los premiados

La Mar, restaurante peruano

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La cebichería La Mar se consagró como el mejor restaurante del Perú en la vigesimoprimera edición de los Premios SUMMUM, celebrada este jueves en el Puericultorio Pérez Araníbar, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. El restaurante fundado por Gastón Acurio en 2005 encabezó el Top 20 general gracias a una propuesta construida alrededor de la pesca del día, los cebiches, los tiraditos, las causas y los arroces marinos, con una carta que varía según la temporada.

Los Premios SUMMUM se basan en una encuesta elaborada por Ipsos a un panel de casi mil personas, entre comensales frecuentes y expertos gastronómicos que conocen en profundidad los locales que evalúan. No se trata, por lo tanto, de una votación abierta al público, sino de una metodología desarrollada por la consultora desde los primeros años del certamen.

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El segundo lugar del ranking general correspondió a Osaka Nikkei, que ha consolidado una propuesta basada en el encuentro entre las cocinas japonesa y peruana. El podio lo completó Astrid & Gastón, fundado en 1994 y convertido a lo largo de tres décadas en uno de los restaurantes clave para entender la transformación de la gastronomía peruana contemporánea. En el cuarto puesto se ubicó Kjolle, liderado por la chef Pía León, cuya cocina explora ingredientes y ecosistemas del país en trabajo cercano con productores y comunidades. El quinto lugar fue para El Mercado, de Rafael Osterling, con el producto marino como protagonista.

La Mar, restaurante peruano

La jornada comenzó a las 9:00 horas con el programa SUMMUM Académico, bajo el lema “Conversaciones que alimentan el futuro”, un espacio de ingreso gratuito dirigido a estudiantes, cocineros, restauradores y profesionales vinculados con la gastronomía y el turismo. La ceremonia de premiación se desarrolló desde las 19:00 horas, con la presencia de chefs, cocineros, productores e investigadores de la industria gastronómica nacional.

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La cocina peruana contemporánea coronó a Astrid & Gastón

En la categoría Cocina Peruana Contemporánea, presentada con el auspicio de Costeño, Astrid & Gastón alcanzó el primer lugar. El segundo puesto fue para Cosme Restaurante y Bar, del chef James Berckemeyer, y el tercero correspondió a Mérito, el restaurante de Juan Luis Martínez en el distrito de Barranco.

En la categoría Cebiches, Pescados y Mariscos, La Mar volvió a imponerse, seguida por Costanera 700, uno de los restaurantes que ayudó a consolidar la cocina nikkei en el país, fundado por Humberto Sato en la década de 1970. El tercer puesto fue para El Mercado, cuya carta sigue la temporada y privilegia los pescados y mariscos frescos con una cocina técnica que recoge referencias de distintas tradiciones culinarias.

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Costanera 700.

La cocina criolla mantuvo a Isolina en el primer puesto

La categoría Cocina Criolla, auspiciada por Lima Airport, repitió ganador: Isolina, Taberna Peruana, del chef José del Castillo, volvió a ubicarse en el primer lugar entre tabernas, picanterías y restaurantes que convierten la memoria familiar en una forma de entender la mesa peruana. Panchita - Sazón Criolla ocupó el segundo puesto con una propuesta vigente desde 2009, que reivindica clásicos como los anticuchos y la carapulcra, mientras que Cumpa Taberna Criolla, de Renzo Miñán, completó el podio con una cocina de espíritu norteño inspirada en el mercado de Chiclayo.

El listado del Top 15 de esta categoría incluyó también a El Bodegón, Alegría Picantería Piurana, Restaurant Fiesta, el Restaurante Huaca Pucllana, la Antigua Taberna Queirolo, José Antonio “El Restaurante Criollo de Lima”, El Señorío de Sulco, Don Fernando, El Rincón que no Conoces, El Bolivariano Restaurant, Casa Tambo y El Huarique de los Cuchitos.

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El Charrúa se impuso en la categoría de carnes y parrillas

La categoría Carnes y Parrillas, con el auspicio de Wong, tuvo a El Charrúa como ganador, al frente de un ranking que reúne a algunos de los restaurantes más representativos de esta especialidad en Lima. En Cocinas del Mundo, la propuesta de Coque Ossio, Le Coq, se consagró como la mejor de su rubro.

El máximo galardón recayó en Primos Chicken Bar, que combina tradición con propuestas contemporáneas. (Primos Chicke Bar)

En Pollo a la Brasa, una de las categorías más esperadas por el público, Primos Chicken Bar fue elegido como ganador, por encima de Granja Azul, uno de los nombres históricos de este plato en el país, ligado a la figura de Roger Schuler y con origen en Santa Clara. El tercer lugar fue para Tori, con una propuesta que combina el pollo a la brasa con preparaciones de inspiración nikkei.

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Nuevas categorías marcaron la edición de este año

Entre las novedades de la edición 2026 se incorporó, por primera vez, la categoría Mejor Cafetería de Especialidad, en la que compitieron 15 establecimientos con el objetivo de reconocer una actividad que ha ganado protagonismo dentro de la gastronomía peruana. El certamen también mantuvo categorías dedicadas a las cocinas regionales de la Amazonía, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad y Lambayeque.

En Mejor Pastelería, el primer lugar fue para Alanya Repostería, liderada por Zara Alanya, quien tras especializarse en Barcelona desarrolló un concepto que combina bollería artesanal, postres de autor y café de especialidad. El segundo puesto correspondió a Sienna Bakery, de Nicolle Pegot-Ogler, y el tercero, a Mariáte. En Cocina Italiana, Troppo se ubicó en el primer puesto, seguido por Pasta y por Rocco Trattoria, de Rafael Osterling y Rodrigo Alzamora. En Restobar-Lounge, Lady Bee encabezó el ranking, con Bottega Dasso en segundo lugar y Amador Rooftop en el tercero. En Mejor Hamburguesería, Burger Boy, del chef Javier Miyasato y su socio Luis Luyo, se definió como “una hamburguesería con alma nikkei” y se impuso sobre Big Boy y Boycott.

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