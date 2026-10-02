Renzo Winder acusa a Carloncho de bullying y cuestiona el silencio de la empresa donde trabaja: “Todo el mundo sabe”

Renzo Winder acusa a Carloncho de bullying.

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Renzo Winder volvió a referirse a los conflictos que tuvo con Carloncho y afirmó que durante varios años soportó conductas que calificó como abuso y bullying laboral. El locutor habló del tema después de que Gianina Portugal denunciara públicamente presuntas situaciones de maltrato durante su paso por radio Moda.

Winder cuestionó que, pese a los testimonios que han surgido contra su excompañero, no haya conocido una investigación o pronunciamiento de la empresa donde trabaja actualmente el conductor. El comunicador sostuvo que ya había contado parte de su experiencia en ocasiones anteriores, pero señaló que la discusión actual adquiere otra dimensión por el respaldo de las redes sociales y la exposición pública de otras personas.

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“Cuando a mí me pasó no habían las herramientas digitales que hay por hoy, en las que la gente puede saber hasta el último detalle de lo que ha pasado”, expresó Renzo Winder al recordar la etapa que compartió con Carloncho.

El locutor afirmó que, por desconocimiento, permitió durante varios años una dinámica laboral que, según dijo, afectó su vida profesional. “Había permitido que durante siete años u ocho años esta persona abuse”, declaró al describir el tiempo que trabajó con el conductor radial.

Renzo Winder no recibió respaldo de la empresa

De acuerdo con el relato de Renzo Winder, la situación llegó a un punto en el que recibió seis meses de vacaciones pagadas. Después de ese periodo, regresó con la posibilidad de desarrollar contenido propio, sin tener que trabajar directamente con la persona a la que se refirió durante sus declaraciones.

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El comunicador no precisó detalles adicionales sobre las decisiones internas que tomaron sus entonces empleadores ni sobre el momento exacto en que se produjo su alejamiento de la dinámica laboral que cuestionó. Sin embargo, dejó clara su percepción sobre el vínculo profesional que mantuvo en ese periodo.

Composición/Infobae

“Me dieron seis meses de vacaciones pagadas para luego regresar a generar un contenido propio, que ya no tenía que trabajar con la persona que trabajaba porque era una persona insoportable”, señaló.

Las declaraciones de Winder se difundieron mientras Carloncho enfrenta cuestionamientos públicos de otras extrabajadoras de radio Moda. El caso tomó fuerza luego de que Gianina Portugal explicara los motivos de su renuncia a la emisora y relatara episodios que, según afirmó, la hicieron sentir humillada e incómoda.

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“Todo el mundo sabe”

Durante la conversación, a Renzo Winder le preguntaron de forma directa si considera que fue víctima de bullying por parte de Carloncho. El locutor no desarrolló un episodio específico en esa respuesta, pero recordó que ya se había referido a lo sucedido y que otras personas también hicieron públicos sus reclamos.

“Esta persona que trabajó conmigo... ¿Carloncho te hizo bullying? Todo el mundo sabe que cuando trabajé con Carloncho pasaron muchas cosas, de las cuales he hablado bastante”, respondió.

Winder añadió que, después de su experiencia, otras personas expusieron situaciones que les generaron molestia. “Después de eso han habido más personas que han salido a denunciar y hacer pública su molestia”, afirmó.

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Carloncho y Renzo Winder en la cabina de Radio Moda. Foto: Instagram

En sus declaraciones, Winder también dirigió sus críticas hacia la empresa en la que trabaja Carloncho. El locutor afirmó que, hasta donde conoce, no hubo una investigación ni una comunicación institucional tras los señalamientos expuestos de manera pública.

“Yo no he visto una mínima investigación por parte de la empresa donde él trabaja, con respecto a lo que se denuncia de él, ni siquiera un mínimo comunicado deslindando con las actitudes de este señor”, manifestó.

El conductor sostuvo que el silencio de la empresa merece atención. “Yo considero que el que calla otorga”, agregó, en referencia a la falta de una respuesta que, según su percepción, debería abordar las denuncias difundidas por extrabajadoras y excompañeros.

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Carloncho reconoció un hecho señalado por Gianina Portugal

Ante las cámaras de Magaly TV La Firme, Carloncho respondió por uno de los episodios relatados por Gianina Portugal. El conductor indicó que la comunicadora no era parte de su programa, aunque ambos trabajaban en la misma emisora y coincidían durante los cambios de turno de los sábados.

El locutor reconoció que realizó una observación sobre huellas de sudor que encontraba en el espacio que utilizaban, aunque afirmó que su comentario estuvo relacionado con la limpieza de la cabina y que se dirigió a Portugal de manera amable.

“Yo le hablo amablemente, ya como ella lo haya tomado no sé”, declaró. También admitió que entre ambos existía cierta distancia y señaló que cada persona puede interpretar de forma distinta la convivencia dentro de un entorno laboral.

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Las nuevas declaraciones de Renzo Winder ampliaron el debate alrededor de Carloncho. El locutor insistió en que sus experiencias no son recientes y sostuvo que los cuestionamientos actuales deberían motivar una revisión por parte de la empresa vinculada al conductor.

Gianina Portugal explicó los motivos de su salida de Radio Moda y denunció presuntos malos tratos de Carloncho: “No voy a permitir que nadie me humille”.