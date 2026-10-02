Lista de candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque en las Elecciones 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Entre los postulantes figuran exministros, excongresistas, exalcaldes y profesionales que buscan por primera vez un cargo de elección subnacional - Créditos: Andina.

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Un total de 15 candidatos compiten por la conducción del Gobierno Regional de Lambayeque en el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La nómina electoral abarca trayectorias profesionales ligadas al ejercicio independiente, la función pública, la docencia universitaria, las labores legislativas y la medicina.

El grupo de aspirantes postula mediante movimientos y partidos políticos de alcance nacional y regional. Dentro de la contienda figuran exalcaldes distritales, exministros de Estado, excongresistas y profesionales que participan por primera vez en un comicio subnacional. La revisión de sus hojas de vida oficiales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expone sus antecedentes de formación, trayectoria laboral y estatus de declaraciones juradas para la ciudadanía.

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Lista de candidatos

Elizabeth Asunción Calderón Távara

Organización política: Ahora Nación - AN

Hoja de vida, según el JNE: Licenciada en Ingeniería Informática y de Sistemas por la Universidad Particular de Chiclayo, además de Bachiller en Ingeniería de Computación y Sistemas por la Universidad Privada Antenor Orrego. Cuenta con el grado de Maestra en Docencia Universitaria por la Universidad Privada César Vallejo.

Registra experiencia profesional en el sector público como consultora en la Autoridad Nacional de Infraestructura (2025), directora ejecutiva de Comunicaciones en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque (2024), subgerente de Participación Vecinal en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2024), consultora en la Superintendencia Nacional de Salud (2023) y gerente de Participación Vecinal en la Municipalidad de Santiago de Surco (2021-2022). Declaró haber pertenecido a las organizaciones políticas Partido del Buen Gobiernoy Partido Político Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!. No consignó sentencias penales ni demandas judiciales firmes.

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Ingeniera informática con maestría en Docencia Universitaria y experiencia en entidades públicas, entre ellas la Autoridad Nacional de Infraestructura y el Gobierno Regional de Lambayeque - Créditos: JNE.

Juan Vidal Rodríguez Terrones

Organización política: Alianza Electoral Venceremos

Hoja de vida, según el JNE: Médico cirujano y bachiller en Medicina Humana por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con segunda especialidad en Cirugía General por la misma casa de estudios. Posee el grado de Maestro en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán S.A.C..

En el ámbito laboral, se desempeña como médico en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo - EsSalud desde el año 2008 hasta la actualidad, donde ejerció como jefe del Departamento de Cirugía. Ocupó los cargos de gerente en el mismo nosocomio (2018)y gerente de la Red Asistencial Lambayeque (2019). En el ámbito judicial, registra tres demandas en materia laboral y de familia/alimentaria con fallos sobre confirmación de paternidad extramatrimonial, fijación de pensión alimenticia y rehabilitación psicológica. No consignó renuncias a organizaciones políticas anteriores.

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Médico cirujano con especialidad en Cirugía General y experiencia directiva en EsSalud, donde fue jefe de Cirugía, gerente del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y gerente de la Red Asistencial Lambayeque - Créditos: JNE.

Álvaro Renato Calderón Segura

Organización política: Fe en el Perú

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero administrativo y bachiller en Ingeniería Administrativa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Asociación Civil. En el sector privado, ejerce el cargo de gerente general desde el año 2015 hasta la actualidad. Registra sentencias penales en proceso o con pena cumplida por los delitos de falsedad ideológica, resistencia a la autoridad, estafa y circunstancias agravantes, así como diversos procesos judiciales concluidos, archivados o con rehabilitación en materia de violencia familiar y obligaciones alimentarias.

Ingeniero administrativo que se desempeña como gerente general en el sector privado desde 2015 y registra procesos y sentencias judiciales declarados en su hoja de vida - Créditos: JNE.

Alejandro Ruiz Paisig

Organización política: Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Hoja de vida, según el JNE: Técnico egresado de la Escuela de la Policía Nacional del Perú - PNP, con condición de cesante de dicha institución policial. Labora como supervisor en HG. Constructores - Casiano MACD en el distrito de Cayaltí desde el año 2019 hasta la actualidad. No registra antecedentes de sentencias penales ni demandas judiciales por materia familiar, laboral o contractual. Asimismo, no declaró renuncia alguna a otras organizaciones políticas.

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Técnico egresado de la PNP y cesante de esa institución, con experiencia laboral como supervisor en una empresa constructora de Cayaltí desde 2019 - Créditos: JNE.

Juan Manuel Carrasco Millones

Organización política: Avanza País - Partido de Integración Social

Hoja de vida, según el JNE: Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloy Máster en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad de Piura. Labora como abogado en Estudio Jurídico Carrasco Millones Abogados & Consultores S.A.C. desde el año 2023. Ejerció cargos de alto nivel en el Poder Ejecutivo como Ministro de Defensa (2021-2022), Ministro del Interior (2021)y Viceministro de Justicia (2022).

En el Ministerio Público, se desempeñó como fiscal provincial especializado contra la criminalidad organizada (2016-2021). Declaró renuncia formal a la organización política Juntos por el Perú. No registra sentencias penales ni demandas en el ámbito civil o familiar.

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Abogado y exfiscal especializado contra la criminalidad organizada, con experiencia como ministro del Interior, ministro de Defensa y viceministro de Justicia - Créditos: JNE.

Rolando Barboza Díaz

Organización política: Fuerza Popular

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Galloy Magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Registra experiencia laboral como ingeniero independiente (2019-2026). Cuenta con experiencia edil como alcalde distrital de Tumán durante dos periodos consecutivos (2011-2018).

Declaró dos sentencias penales cumplidas: una con reserva del fallo por delito contra el patrimonio culturaly otra de dos años de pena suspendida por abuso de autoridad. Consignó renuncia a los movimientos políticos Movimiento Regional Construyendoy Reconstruyendo Tumán.

Ingeniero civil y exalcalde de Tumán durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018, además de registrar experiencia como profesional independiente - Créditos: JNE.

Saúl David Milián Correa

Organización política: Juntos por el Perú

Hoja de vida, según el JNE: Médico cirujano por la Universidad de Aquino Bolivia. Ejerce como médico cirujano en la Clínica Cebinor (2025-2026). Acumula trayectoria de gestión en el sector salud como director de la Dirección Sub Regional de Salud Cutervo (2026), director del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo (2025), director ejecutivo del Hospital de la Solidaridad de Villa María del Triunfo (SISOL)y director de la Red de Salud Bagua (2023). Registra renuncia a la organización política Partido Demócrata Unido Perú. No reportó sentencias penales firmes ni procesos por violencia familiar o alimentos en las secciones principales del formato.

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Médico cirujano con experiencia en la dirección de establecimientos y redes de salud, entre ellos el Hospital Regional Docente Las Mercedes y la Red de Salud Bagua - Créditos: JNE.

Carlos Mario Zanelli Vásquez

Organización política: Partido Aprista Peruano

Hoja de vida, según el JNE: Arquitecto por la Universidad Particular de Chiclayoy técnico digitador de AutoCAD por SENCICO. Ha ejercido como gerente de Servicios Municipales en la Municipalidad Distrital de Olmos (2024-2026)y gerente de Infraestructura en el Gobierno Regional de Lambayeque (2021-2022), además de desempeñarse en el sector privado para la firma Olinda Vásquez García (2026)y Ciencias Generales S.A. (2024). Registró una renuncia previa a la organización política Partido Aprista Peruano en el año 2010. No consignó sentencias penales ni condenas por incumplimientos familiares o laborales.

Arquitecto con experiencia en gestión municipal y regional, incluido el cargo de gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque - Créditos: JNE.

César Martín Perales Saavedra

Organización política: Partido Democrático Somos Perú

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Desempeñó labores en el sector público como asesor II (2021)y técnico (2020) en el Congreso de la República. En el sector privado, ejerció como ingeniero supervisor en AYS Contratistas S.A.C. (2014, 2017)e ingeniero residente en J & T Servicios Generales S.A.C. (2016).

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Ejerció los cargos partidarios de miembro del comité provincial de Chiclayo en Fuerza Populary coordinador regional en Somos Perú. Declaró renuncia formal a ambas organizaciones políticas. No registra sentencias penales ni condenas judiciales firmes.

Ingeniero mecánico electricista con experiencia en el Congreso de la República y en empresas privadas como supervisor e ingeniero residente - Créditos: JNE.

Hilda Marleny Portero López

Organización política: Acción Popular

Hoja de vida, según el JNE: Cuenta con estudios de Educación Básica Regular concluidos. Desarrolló su trayectoria laboral y política principal como Congresista de la República durante el periodo 2021-2026. Ejerce la vicesecretaría de Política Departamental de Lambayeque en el partido Acción Popular para el periodo 2026-2028. No declaró renuncia a otras agrupaciones políticasy no presenta antecedentes de sentencias penales ni de procesos judiciales firmes en materia alimentaria, contractual o laboral.

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Excongresista del periodo 2021-2026 y actual vicesecretaria de Política Departamental de Lambayeque de Acción Popular para el periodo 2026-2028 - Créditos: JNE.

Jorge Luis Montenegro Chavesta

Organización política: Partido Político Perú Primero

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero agrícola y bachiller en Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ostenta el grado de Maestro en Ingeniería en Recursos Hídricos por la Universidad Agraria La Molinay de Maestro en Dirección de Proyectos por la Universidad Nacional de Trujillo. En el sector público, ejerció los cargos de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (2019-2020), viceministro en el mismo sector (2014-2016, 2019), gerente en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (2018-2019), jefe institucional de la Autoridad Nacional del Agua (2013-2014), asesor Ministerial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2023) y gerente Regional de Agricultura en el Gobierno Regional de Lambayeque (2021).

Ingeniero agrícola con maestrías en Recursos Hídricos y Dirección de Proyectos, además de experiencia como ministro de Desarrollo Agrario y Riego, viceministro y jefe de la Autoridad Nacional del Agua - Créditos: JNE.

En la actividad privada, labora como personal administrativo en Agroconsultores y Construcciones E.I.R.L. (2025-2026)y prestó servicios como asesor de Desarrollo Social en Blueberries Perú S.A.C. (2023). Registró renuncia al Partido Democrático Somos Perú en el año 2021. No presenta sentencias penales ni demandas judiciales firmes.

Rubén Eduardo Fernández Morales

Organización política: Renovación Popular Perú

Hoja de vida, según el JNE: Bachiller en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Cursa el quinto año de la carrera de Derecho en la Universidad San Martín de Porres. Se desempeñó como oficial de la Policía Nacional del Perú entre los años 2011 y 2020.

En la sección penal, declaró una condena de un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada, dictada por el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, con periodo de prueba cumplido y reparación civil cancelada. Presentó renuncia a la organización política Avanza País - Partido de Integración Social en el año 2023. No consignó demandas por incumplimientos familiares o laborales.

Exoficial de la PNP, bachiller en Administración y Ciencias Policiales y estudiante de Derecho, quien declaró una condena suspendida por difamación agravada - Créditos: JNE.

Antonio Uriarte Gonzales

Organización política: Partido Popular Cristiano - PPC

Hoja de vida, según el JNE: Arquitecto por la Universidad Particular de Chiclayo. Cuenta con estudios concluidos de maestría en Gestión Gubernamental por la Universidad Nacional de Piura. En el sector público, laboró como asesor en el Gobierno Regional de Piura (2024-2026)y como jefe de la Unidad de Gestión en Inversiones de Reconstrucción en el Programa Nacional de Inversiones en Salud (2023-2024). En el sector privado, se desempeñó como supervisor de obras para el Consorcio Cutervo Consultores (2016-2019).

Ejerció los cargos partidarios de fundador y presidente de la organización Desarrollo Popular Lambayecano (2014). Consignó renuncias a Acción Popular (2025)y al Partido Democrático Somos Perú (2021). No registra sentencias penales ni condenas por demandas civiles o de familia.

Arquitecto con experiencia en gestión de inversiones y reconstrucción, tanto en el Gobierno Regional de Piura como en el Programa Nacional de Inversiones en Salud -Créditos: JNE.

José Luis Alberto Ruiz Quintana

Organización política: Partido Político Pueblo Consciente

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero Civil por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. En el ámbito laboral, registra desempeño como residente de obra en la empresa Construction Engineering durante el año 2025. En su trayectoria política, declaró renuncias formales a las organizaciones políticas Avanza País - Partido de Integración Social (2023) y Alianza para el Progreso (2021). No reportó sentencias penales ni demandas por alimentos, materia laboral o violencia familiar.

Ingeniero civil con experiencia como residente de obra y antecedentes de participación política en Avanza País y Alianza para el Progreso antes de sus respectivas renuncias - Créditos: JNE.

Marcos Antonio Callirgos Alvarez

Organización política: Partido Político Todo con el Pueblo

Hoja de vida, según el JNE: Ingeniero Industrial por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejoy profesional técnico en Electrotecnia Industrial por el I.E.S.P. República Federal de Alemania. Cuenta con diplomados en Gestión Pública, Recursos Humanos, Contrataciones del Estado, Administración Empresarial y Fiscalización Ambiental.

Ingeniero industrial con trayectoria de más de dos décadas en Electronorte y formación complementaria en gestión pública, contrataciones del Estado, recursos humanos y fiscalización ambiental - Créditos. JNE.

Ejerce como ingeniero en la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A. (Electronorte) desde el año 1999 hasta la actualidad. Desempeña el cargo de Secretario Nacional de Políticas Públicas en la organización Todo con el Pueblo desde el año 2024. Registró renuncia al Partido Político Popular Voces del Pueblo en el año 2024. No registra antecedente alguno sobre sentencias penales ni demandas judiciales firmes.