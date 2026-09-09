Minsa entra en reorganización por 90 días tras detectar problemas de gestión, digitalización y abastecimiento

El Ministerio de Salud (Minsa) inició un proceso de reorganización que tendrá una duración de 90 días. La medida busca identificar problemas de gestión, administración, presupuesto y personal, para luego plantear soluciones y mejorar la atención sanitaria. Tv Perú

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El Ministerio de Salud (Minsa) inició un proceso de reorganización que se extenderá por 90 días calendario y que busca revisar su situación administrativa, organizacional y de gestión. La medida ocurre pocas semanas después de la llegada de Luis Dyer al sector, quien durante sus primeras visitas a hospitales y establecimientos de salud ha expuesto una serie de problemas relacionados con la digitalización, el abastecimiento, la logística, el mantenimiento y la organización interna.

La reorganización fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 014-2026-SA, que establece dos etapas. En los primeros 60 días se deberá elaborar un informe con el análisis de la situación administrativa, organizacional y de gestión del Minsa. Luego, dentro de los 90 días, se deberá presentar otro documento con las medidas de reforma que serán aplicadas y una propuesta de nueva estructura orgánica.

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La disposición no plantea únicamente un diagnóstico. El objetivo final es determinar qué cambios deberán realizarse en la estructura y funcionamiento del ministerio, en un contexto en el que el nuevo titular del sector ha cuestionado la forma en que actualmente se desarrollan diversos procesos.

Luis Dyer cuestiona procesos manuales y falta de conexión digital

Una de las principales deficiencias expuestas por Dyer desde su llegada al Minsa está relacionada con la transformación digital.

Ministerio de Salud - MINSA

El ministro señaló que encontró un sector con procesos que todavía se realizan de manera manual y afirmó que 54% de los 7.400 establecimientos de salud a cargo del Minsa no cuenta con conexión a internet. También cuestionó que en áreas como Digemid y Cenares todavía se utilicen documentos físicos, firmas y sellos para distintos procedimientos.

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Durante una visita a establecimientos de Lima Sur, además, constató que las historias clínicas todavía se almacenan manualmente, por lo que planteó avanzar hacia su digitalización para reducir tiempos y facilitar el acceso a la información de los pacientes.

Dyer ha señalado que la transformación digital será una de las prioridades de sus primeros 100 días. Entre las medidas mencionadas están la digitalización de documentos e historias clínicas, la mejora de los procesos de confirmación de citas y el intercambio de información entre establecimientos. El ministro también afirmó que actualmente existe alrededor de 30% de ausentismo en las citas médicas.

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Cuatro hospitales serán el piloto de la interconexión

En paralelo con la reorganización institucional, el Minsa viene trabajando en un proyecto de interconexión entre establecimientos de salud.

Según explicó Dyer en Canal N, el piloto comprende a los hospitales San Bartolomé, Hipólito Unanue, Arzobispo Loayza y Lima Este-Vitarte, que estarán conectados entre sí y con 41 centros de salud ubicados en su entorno.

El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, escucha a autoridades de la Dirección Regional de Salud durante una inspección a los establecimientos de atención en Ucayali. (Foto: Minsa)

La idea es que la interconexión permita compartir información de diferentes áreas, entre ellas emergencia, farmacia, consultas, administración, laboratorio y equipamiento médico. De acuerdo con el ministro, esto permitiría que, si un establecimiento presenta falta de medicamentos, pueda conocerse rápidamente la disponibilidad en otro hospital y evaluar un intercambio.

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El sistema también contempla la atención médica a distancia y la telemedicina, de acuerdo con la explicación brindada por Dyer.

El proyecto forma parte de una meta más amplia anunciada por el ministro: llegar a interconectar 25 hospitales y 500 centros de salud, con herramientas como la Historia Clínica Electrónica, conexión con farmacias y mecanismos para hacer seguimiento a los horarios médicos.

Falta de medicamentos, equipos y problemas de logística

Durante una inspección en Huancayo, Dyer cuestionó la gestión administrativa y logística de los hospitales Daniel A. Carrión y El Carmen. En el primero señaló problemas relacionados con la falta de insumos y medicamentos y cuestionó el funcionamiento de equipos médicos, entre ellos el tomógrafo y los equipos de rayos X.

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En otra de sus declaraciones, el titular del sector afirmó que encontró compras de insumos sin planificación. También puso como ejemplo el uso de procesos manuales en diferentes áreas del sistema sanitario.

Estos problemas se suman a observaciones que ya habían sido identificadas en hospitales del Minsa. Una supervisión de la Contraloría en 16 establecimientos de Lima detectó pacientes atendidos en pasadizos, esperas superiores a 12 horas, falta de personal médico, equipos biomédicos inoperativos y problemas de abastecimiento. En 15 de los 16 hospitales evaluados se identificó desabastecimiento de 641 productos farmacéuticos, dispositivos médicos y sanitarios.

El ministro plantea fusionar algunas áreas del Minsa

La reorganización también apunta directamente a la estructura interna del ministerio.

Dyer explicó que el organigrama del Minsa es muy amplio y que su intención es evaluar la posibilidad de fusionar algunas áreas y direcciones para reducir la duplicidad de funciones y facilitar la toma de decisiones.

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Sin embargo, ante la consulta sobre una eventual reducción de personal, el ministro aseguró que su objetivo no es realizar un recorte general de trabajadores, sino reorganizar las áreas.

Este punto será precisamente uno de los aspectos que deberá determinar el proceso formal de reorganización, pues el decreto establece que en un plazo máximo de 90 días se deberá presentar una propuesta de nueva estructura orgánica.

Infraestructura y establecimientos en riesgo también forman parte del problema

La reorganización se desarrolla mientras el sector enfrenta problemas de infraestructura y mantenimiento.

En una reciente presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Dyer expuso un diagnóstico sobre la situación del sector y señaló la existencia de 75 obras paralizadas. También se informó que fueron identificados 4.393 establecimientos en riesgo, en un contexto de preparación frente al Fenómeno El Niño. Las necesidades de infraestructura, vigilancia epidemiológica y comunicaciones representarían costos cercanos a S/1.230 millones, según lo expuesto ante el Congreso.

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El propio ministro también ha planteado revisar el actual modelo de descentralización de la gestión hospitalaria y evaluar cambios en la administración de hospitales regionales para fortalecer su capacidad operativa.

¿Cuáles son los pilares que plantea Dyer para el Minsa?

La reorganización institucional está vinculada con los objetivos que Dyer ha planteado para su gestión. Entre ellos figuran la modernización de la infraestructura, la transformación digital y una estrategia integral para combatir la anemia.

A ello se suma la intención de reducir los tiempos de espera, fortalecer el primer nivel de atención y mejorar la disponibilidad de servicios. El Minsa también ha señalado que busca priorizar los establecimientos I-4 para prevenir enfermedades y reducir la presión sobre los hospitales.

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