Candidatos al Gobierno Regional de Arequipa: lista de postulantes para las elecciones de este 4 de octubre

Quince candidatos competirán por el Gobierno Regional de Arequipa en los comicios del domingo 4 de octubre

Guardar

Más de 1,23 millones de electores están habilitados para participar este domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Arequipa. La jornada se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00 y definirá a las autoridades regionales, provinciales y distritales que ejercerán durante el período 2027-2030. En la región, los votantes elegirán gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

Arequipa cuenta con una población estimada de 1,815 millones de habitantes, según los datos difundidos tras los Censos Nacionales 2025. La región aporta alrededor del 5,9% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, equivalente a cerca de S/ 61 mil millones. El gobernador regional encabeza el Gobierno Regional, ejecuta el presupuesto institucional y coordina políticas y proyectos de alcance regional en materias como salud, educación, transporte, seguridad, agricultura e infraestructura.

PUBLICIDAD

La relación de candidaturas inscritas para el Gobierno Regional de Arequipa incluye 15 fórmulas:

Pedro Edwin Martínez Talavera postula por Acción Popular

Pedro Edwin Martínez Talavera es candidato a gobernador regional por Acción Popular. En su declaración jurada consigna experiencia como congresista de la República durante el período 2021-2026. También registra formación técnica en electrónica en el Instituto Superior Pedro P. Díaz. La hoja de vida adjunta no muestra sentencias condenatorias firmes ni procesos con fallo firme por obligaciones familiares, laborales, contractuales o violencia familiar.

Pedro Edwin Martinez Talavera - JNE

Jenry Federico Huisa Calapuja representa a Ahora Nación

Jenry Federico Huisa Calapuja postula por Ahora Nación. Es bachiller en Administración por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y declara contar con licenciatura en esa carrera, obtenida este año. Fue elegido regidor de Majes en 2022 y, según su declaración, asumió como alcalde del distrito desde 2023 hasta abril de 2026 por disposición del Jurado Nacional de Elecciones. En la documentación adjunta no registra sentencias firmes.

PUBLICIDAD

Jenry Federico Huisa Calapuja - JNE

José Luis Ancalle Gutiérrez va por la Alianza Electoral Venceremos

José Luis Ancalle Gutiérrez es el candidato de la Alianza Electoral Venceremos. En su hoja de vida señala que trabajó en el Gobierno Regional de Arequipa como jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza entre 2024 y 2025. Asimismo, registra labores como asesor legal de la Gerencia Regional de la Producción entre 2025 y 2026. El documento remitido no registra sentencias condenatorias firmes.

Jose Luis Ancalle Gutierrez - JNE

Elmer Cáceres Llica busca volver al Gobierno Regional con Alianza para el Progreso

Elmer Cáceres Llica postula por Alianza para el Progreso. Su declaración jurada registra que fue gobernador regional de Arequipa entre 2019 y 2021 y antes ejerció como alcalde provincial de Caylloma entre 2011 y 2014. La hoja de vida adjunta consigna apartados de sentencias penales, aunque el extracto disponible no permite precisar el contenido completo de las resoluciones declaradas.

PUBLICIDAD

Elmer Caceres Llica - JNE

César Ángel Huamantuma Alarcón es candidato de Arequipa, Tradición y Futuro

César Ángel Huamantuma Alarcón representa al movimiento Arequipa, Tradición y Futuro. Declara experiencia como consejero regional de Arequipa entre 2023 y 2026. Antes trabajó en asesoría para proyectos de Obras por Impuestos en la empresa Colaboracción S.A.C., entre 2020 y 2021. La documentación entregada no registra sentencias condenatorias firmes.

Cesar Angel Huamantuma Alarcon - JNE

Milco Torres Barrionuevo postula por Coalición Transformadora Tierra Verde

Milco Torres Barrionuevo es el candidato de Coalición Transformadora Tierra Verde. En su hoja de vida registra labores como gerente general del Centro Cultural Perú China desde 2025 y como gerente de la Universidad Sudamericana de Ciencias Médicas hasta abril de 2025. El documento adjunto no contiene información detallada sobre grados académicos ni registra sentencias firmes.

PUBLICIDAD

Milco Torres Barrionuevo - JNE

Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua va por el FREPAP

Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua postula por el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP). Declara estudios técnicos de electrónica en el Instituto Superior Pedro P. Díaz y experiencia como administradora de Servicios de Electrotecnia Industrial S.R.L., con actividades registradas entre 2010 y 2025. La documentación remitida no registra sentencias condenatorias firmes.

Yackelin Lourdes Huarsaya Calizaya de Llacchua - JNE

Florentino Alfredo Zegarra Tejada representa a Fuerza Arequipeña

Florentino Alfredo Zegarra Tejada postula por Fuerza Arequipeña. Es médico cirujano y declara experiencia en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza desde 1982. También fue alcalde provincial de Arequipa entre 2015 y 2018. Su declaración jurada registra dos sentencias por responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos, emitidas en 2019 y 2021. El candidato informó de forma adicional que dos fallos de segunda instancia declararon nula, total o parcialmente, las sentencias correspondientes. Además, registra una demanda laboral fundada a favor de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que dispuso un pago solidario de S/ 3.864.930,23 más intereses legales.

PUBLICIDAD

Florentino Alfredo Zegarra Tejada - JNE

Benigno Teófilo Cornejo Valencia es el candidato de Arequipa Avancemos

Benigno Teófilo Cornejo Valencia postula por el Movimiento Regional Arequipa Avancemos. Fue alcalde distrital de Cerro Colorado entre 2015 y 2022 y registra experiencia como gerente de Inversiones El Sillar S.A.C. La hoja de vida consigna una sentencia civil emitida en un proceso de deslinde de terreno, favorable a la parte demandante, que ordenó la devolución de un área. El candidato precisa que incluyó esa información pese a que no corresponde a una materia contractual, laboral o alimentaria.

Benigno Teofilo Cornejo Valencia - JNE

Hugo Efraín Aguilar Gonzales postula por el Partido Aprista Peruano

Hugo Efraín Aguilar Gonzales es candidato por el Partido Aprista Peruano. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Santa María, bachiller en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con una segunda especialidad en Gestión Pública por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Declara experiencia como director del Grupo Educativo Montessori, docente de la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica de Santa María, además de expresidente del directorio de Sedapar. La declaración adjunta no registra sentencias firmes.

PUBLICIDAD

Hugo Efrain Aguilar Gonzales - JNE

Miguel Coronado Zárate Flores representa al Partido Cívico Obras

Miguel Coronado Zárate Flores postula por el Partido Cívico Obras. Su candidatura figura entre las 15 fórmulas inscritas ante los organismos electorales. No se adjuntó su declaración jurada de hoja de vida, por lo que esta nota no incorpora información sobre estudios, trayectoria profesional, antecedentes judiciales o patrimonio.

Miguel Coronado Zarate Flores - JNE

Héctor Hugo Herrera Herrera va por Somos Perú

Héctor Hugo Herrera Herrera es candidato por el Partido Democrático Somos Perú. La relación de candidaturas inscritas lo incluye en la contienda regional de Arequipa. No se recibió su hoja de vida entre los documentos adjuntos, por lo que no es posible consignar en este texto datos verificados sobre su formación académica, experiencia laboral o sentencias.

PUBLICIDAD

Hector Hugo Herrera Herrera - JNE

Harold Edgard Rodríguez Quispe representa a Renovación Popular

Harold Edgard Rodríguez Quispe postula por Renovación Popular. Su nombre figura en la lista de 15 aspirantes inscritos al Gobierno Regional de Arequipa. La documentación entregada no incluye su declaración jurada de hoja de vida, por lo que no se detallan grados académicos, ocupaciones, bienes ni antecedentes judiciales.

Harold Edgard Rodriguez Quispe - JNE

David César Ardiles Saravia postula por Salvemos al Perú

David César Ardiles Saravia es candidato por Salvemos al Perú. Está incluido en la relación oficial de fórmulas que competirán por la gobernación regional el 4 de octubre. No se adjuntó su hoja de vida, por lo que no corresponde incorporar información sobre estudios, actividades laborales o sentencias sin documentación verificable.

PUBLICIDAD

David Cesar Ardiles Saravia - JNE

Berly José Gonzales Arias representa a Yo Arequipa

Berly José Gonzales Arias es candidato por Yo Arequipa. Su candidatura forma parte de las 15 fórmulas inscritas para la elección regional. La hoja de vida del postulante no figura entre los archivos remitidos para esta nota. Por ese motivo, no se consignan detalles sobre estudios, experiencia profesional, declaraciones patrimoniales ni sentencias.

Berly Jose Gonzales Arias - JNE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que los electores de Arequipa recibirán cédulas para la elección regional, provincial y distrital, de acuerdo con su lugar de residencia. El resultado definirá a las autoridades que asumirán sus cargos el 1 de enero de 2027.