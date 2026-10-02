Mirian Quispe vendía quesos para pagarse los estudios y defendió su tesis en quechua: una primera vez histórica en la universidad de Ayacucho

En Ayacucho, una tesis en quechua abre un nuevo camino para las lenguas originarias en la ciencia

Guardar

Por primera vez en la historia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, una tesis fue sustentada de manera íntegra en quechua. La protagonista de este hecho fue Mirian Quispe Mendoza, joven egresada de Medicina Veterinaria, que defendió en su lengua materna una investigación sobre el papel de las cabras en la dispersión de semillas y la regeneración de la vegetación nativa en comunidades de la región. El hito fue dado a conocer por la asociación indígena CHIRAPAQ.

“Al exponer me sentí más segura y confiada”, señaló Quispe sobre la experiencia de sustentar su investigación en quechua, una decisión que contó con el respaldo del Decanato de la Facultad de Ciencias Agrarias y que permitió que su lengua materna fuera también el vehículo para difundir conocimiento científico dentro de la universidad.

PUBLICIDAD

El acto de sustentación fue presidido por el doctor Antonio Jerí Chávez, quien destacó la alianza entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y CHIRAPAQ para contribuir a que más jóvenes indígenas obtengan sus títulos profesionales. El académico subrayó además la importancia de que el uso del quechua se convierta en una práctica habitual dentro del ámbito universitario.

El hallazgo central de la tesis aportó información relevante para el manejo sostenible de la ganadería en los Andes. Quispe determinó que las semillas de huarango y tara conservaron su capacidad de germinar después de pasar por el sistema digestivo de las cabras, un dato que abre posibilidades para pensar formas de pastoreo que consideren también la conservación de los ecosistemas andinos.

PUBLICIDAD

En Ayacucho, una tesis en quechua abre un nuevo camino para las lenguas originarias en la ciencia

De la venta de quesos al título universitario

Quispe nació en el centro poblado de Manzanayocc, en el distrito de Socos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Desde pequeña aprendió junto a su familia las labores del campo, en un entorno rural donde el quechua era la lengua de uso cotidiano. Tras cursar el primer grado de primaria en su comunidad, continuó sus estudios en la ciudad de Huamanga, donde debió adaptarse a un sistema educativo desarrollado por completo en español.

Su ingreso a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga llegó recién después de varios intentos fallidos en el examen de admisión. Durante ese período de preparación, financió sus estudios con la venta de quesos que ella misma producía, una actividad que combinó con la insistencia en su objetivo académico. A los 27 años, Quispe se convirtió en la primera de sus siete hermanos en concluir una carrera universitaria, un logro que marcó un quiebre en la trayectoria educativa de su familia.

PUBLICIDAD

Una beca que impulsa a jóvenes indígenas en la educación superior

En 2024, Quispe recibió una beca de la asociación CHIRAPAQ para desarrollar su tesis y obtener el título de médica veterinaria. El programa de Becas Indígenas de la organización busca que jóvenes de origen andino y amazónico culminen sus investigaciones y accedan a su título profesional, con estudios que parten de las realidades, culturas y territorios de los pueblos indígenas.

Además del financiamiento, la iniciativa ofrece asesorías académicas y propicia encuentros entre becarios de distintas regiones y universidades del país. Estos espacios de intercambio han contribuido a fortalecer la identidad indígena de los jóvenes participantes, según remarcó CHIRAPAQ, que promueve el programa como una vía para visibilizar el conocimiento producido desde las propias comunidades.

PUBLICIDAD

En Ayacucho, una tesis en quechua abre un nuevo camino para las lenguas originarias en la ciencia

Un grupo creciente de profesionales indígenas

Al año 2026, veinticuatro jóvenes indígenas de pregrado han obtenido su título profesional gracias al programa de becas, mientras que otros tres alcanzaron el grado de maestría. Quispe se suma a este grupo de casi treinta beneficiarios, con la particularidad de haber defendido su investigación íntegramente en quechua.

La experiencia de Quispe representa, según la asociación impulsora, una reivindicación del lugar que las lenguas originarias merecen dentro de la universidad. El caso se suma a un número creciente de iniciativas en instituciones de educación superior peruanas que buscan incorporar el uso de lenguas indígenas en espacios académicos tradicionalmente reservados al español.

PUBLICIDAD