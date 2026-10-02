Perú

Si cumples 18 años este 4 de octubre, estás obligado a votar: así lo determinó el JNE

El padrón electoral incluye a 302.498 jóvenes que cumplen 18 años hasta el 4 de octubre. Si no acuden a votar, podrían recibir una multa de acuerdo con la clasificación de su distrito.

Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec
Casi 300 mil jóvenes tendrán voz en las urnas en 2026. Foto: Reniec
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Los ciudadanos que cumplan 18 años este domingo 4 de octubre deberán acudir a las urnas y votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo que incorpora a quienes alcanzan la mayoría de edad hasta el mismo día de los comicios.

De acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 302.498 jóvenes que cumplen 18 años hasta el 4 de octubre forman parte del padrón de estas elecciones. Al estar incluidos en la relación oficial de electores, tienen la condición de ciudadanos habilitados para sufragar en la jornada electoral.

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Lima concentra la mayor cantidad de ciudadanos que votarán por primera vez, con 688.579 electores, seguida de Piura, con 156.186; La Libertad, con 148.188; Cajamarca, con 117.434; y Cusco, con 103.471.

El padrón definitivo de las ERM 2026 está integrado por 26.314.724 electores y fue cerrado el pasado 7 de abril. La fecha de nacimiento registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) fue determinante para incorporar a los ciudadanos que llegarían a la mayoría de edad antes o durante el día de la votación.

¿Qué pasa si cumples 18 años, pero todavía tienes DNI amarillo?

Cumplir 18 años y no haber realizado todavía el canje del DNI amarillo por el documento de mayor de edad no impide votar, siempre que el ciudadano figure en el padrón electoral.

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Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Reniec garantiza voto válido con DNI de foto juvenil para las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Reniec registró 78.262 ciudadanos mayores de edad cuya fotografía en el padrón corresponde a cuando todavía eran menores. La entidad explicó que esto se debe al cierre del padrón, ocurrido el 7 de abril.

La fotografía que aparece en el padrón no se modifica por una actualización posterior del documento. Por ello, un ciudadano que ya cumplió 18 años puede aparecer en el registro electoral con una imagen correspondiente a su etapa como menor.

Reniec comunicó esta información a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las ERM 2026.

¿Se puede votar con el DNI vencido?

Para esta jornada electoral, Reniec autorizó el uso del DNI vencido hasta el domingo 4 de octubre.

La medida también comprende a los ciudadanos que ya cumplieron 18 años, pero todavía cuentan con un DNI de menor de edad.

El organismo registral recuerda que el DNI es el único documento válido para votar y que los ciudadanos pueden tramitar el DNI de mayor de edad desde los 17 años.

Por ello, un joven que cumple 18 años el día de las elecciones no debe asumir que está impedido de votar por conservar todavía su DNI amarillo o porque el documento esté vencido.

¿Qué se elige este domingo 4 de octubre?

Las ERM 2026 permitirán elegir a las autoridades que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030.

En total, se elegirán 13.148 autoridades: gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y regidores provinciales y distritales.

La jornada de votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

elecciones 2026 - Peru - 26 de marzo
Cerca de 2 millones y medio de jóvenes van a votar por primera vez en elecciones 2026. Foto: Andina

Para conocer el local donde le corresponde votar, cada elector debe realizar la consulta individual habilitada por la ONPE con sus datos personales.

¿Qué ocurre si un elector obligado a votar no sufraga?

Los jóvenes que cumplen 18 años este domingo 4 de octubre y figuran en el padrón electoral están sujetos a la obligación de votar. Si no acuden a las urnas y no cuentan con una causal válida para solicitar una dispensa, pueden recibir una multa electoral.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la sanción por omisión al sufragio depende del nivel de pobreza del distrito en el que reside el elector:

  • Distritos considerados no pobres: multa de S/110, equivalente al 2 % de la UIT.
  • Distritos considerados pobres: multa de S/55, equivalente al 1 % de la UIT.
  • Distritos considerados de pobreza extrema: multa de S/27,50, equivalente al 0,5 % de la UIT.

La condición de ser un elector que vota por primera vez no elimina la obligación ni la eventual multa. Por ello, quienes cumplen 18 años el 4 de octubre y aparecen en el padrón deben acudir a votar con su DNI.

El JNE también contempla la posibilidad de solicitar una dispensa electoral cuando el ciudadano no pudo sufragar por una causa válida. Este trámite se realiza después de la jornada electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Y si además fue elegido miembro de mesa?

Si un joven que cumple 18 años el 4 de octubre también fue sorteado como miembro de mesa y no cumple con esa función, se le puede imponer una multa adicional de S/275, equivalente al 5 % de la UIT.

En ese caso, si tampoco vota, deberá asumir ambas multas: la correspondiente por no sufragar y la establecida por no cumplir con el cargo de miembro de mesa.

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