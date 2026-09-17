Ministerio del Ambiente será reorganizado tras “evaluación integral” y buscarán su “modernización”

Vladimiro Huaroc es el nuevo ministro del Ambiente del gobierno de Keiko Fujimori. - Crédito Difusión

Guardar

El Poder Ejecutivo ha declarado en “modernización y reorganización” al Ministerio del Ambiente (Minam), sus programas y proyectos especiales, y los organismos públicos adscritos al Sector Ambiental, por el plazo de 120 días calendario, según el nuevo decreto supremo N° 012-2026-Minam publicado en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Así, esta medida tendrá como objetivo es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer las acciones y medidas de reforma que correspondan para fortalecer el funcionamiento institucional y el ejercicio de la rectoría del Sector Ambiental.

PUBLICIDAD

Esto no implica textualmente que se cerrarían o fusionarían entidades, pero tampoco lo descarta. Primero, lo esencial será ver los resultados de la evaluación que se hará y las decisión que se tomarán con respecto a esto. La norma legal está firmada por la presidenta Keiko Fujimori y su ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc.

Proyectos del Minam podría eliminarse o tener menor presupuesto, dependiendo de la evaluación del Gobierno. - Crédito Agencia Andina)

Minam en reorganización

El Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, realizará un diagnóstico que incluye la determinación de medidas de reforma y mejora organizacional.

“Para dichos fines, se evalúa la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos, la gestión de la integridad pública, entre otros aspectos que sean necesarios para implementar lo dispuesto”, aclara la norma.

PUBLICIDAD

Como se sabe, luego de uno de estos proceso podrían darse reordenamiento en los trabajadores (despidos o reubicaciones), se podría destinar mayor o menor presupuesto a programas y hasta implementarse medidas para mejorar los procesos.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que el gobierno de Keiko Fujimori está evaluando reducir el número de ministerios, que actualmente son 19, como parte de una reestructuración del Estado.

“La Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Minam presenta a la Alta Dirección del Minam un informe parcial sobre los avances del diagnóstico a los 70 días calendario de publicado el presente Decreto Supremo”, se añade.

Asimismo, para el desarrollo del diagnóstico, así como para el diseño y validación de las medidas de reforma y mejora organizacional, el Ministerio del Ambiente, a través de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, cuenta con el apoyo, asesoría y asistencia técnica especializada de organismos internacionales o instituciones multilaterales con experiencia en materia de modernización de la gestión pública, gobernanza institucional y desarrollo sostenible.

PUBLICIDAD

De esta manera, se tratará de un proceso que durará 120 días calendario, lo que finalizaría alrededor del viernes 15 de enero de 2027.

El Midagri también entró en restructuración. - Crédito Difusión

Ministro a favor de inversiones en áreas naturales protegidas

El ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, en un reciente debate en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados en el Congreso justificó el plan del gobierno de apertura de las Áreas Naturales Protegidas a las inversiones.

“Proteger el ambiente no significa detener el desarrollo. Significa generar las condiciones para que el Perú crezca con responsabilidad, seguridad y sostenibilidad. Necesitamos un Estado presente, capaz de anticiparse a los riesgos y responder oportunamente a las necesidades de la población”, sostuvo el titular del Ministerio del Ambiente (Minam).

PUBLICIDAD

Pero además opinó que estas áreas no deben ser entendidas como “museos vivientes”. “Son zonas vivas donde vive población, hay producción, hay actividades económicas. Hay que viabilizar, promoverlo , con los márgenes ambientales más estrictos. (...) Lo que no podemos permitir es que la minería ilegal penetre en las ANP”, añadió.