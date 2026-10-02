Perú

Lista de candidatos de la alcadía provincial de Arequipa para las Elecciones regionales 2026

La elección definirá a la próxima autoridad provincial y a los regidores que integrarán el Concejo Provincial durante el período 2027-2030

Los retos que deberán atender las próximas autoridades de Arequipa
Los retos que deberán atender las próximas autoridades de Arequipa| Foto: Andina
Guardar

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre en todo Perú. En esa jornada, los ciudadanos elegirán gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para el período 2027-2030.

En Arequipa, el proceso reunirá a candidatos de partidos nacionales y movimientos regionales que buscarán ocupar el cargo como el próximo alcalde de la Ciudad Blanca. De acuerdo con la información del Jurado Nacional de Elecciones, son 17 postulantes que buscan llegar al sillón municipal.

PUBLICIDAD

Arcos de piedra clara con grabados, una barandilla metálica, un hombre de pie y una pequeña planta en una terraza
Los arcos de sillar grabado en el mirador de Yanahuara permiten contemplar la ciudad de Arequipa y el entorno volcánico.

Lista de candidatos de Arequipa

  • Acción Popular: Andrés Risueño Portugal
  • Ahora Nación: Alfredo Benavente Godoy
  • Alianza para el Progreso: Elizabeth Amado Quispe
  • Arequipa, tradición y futuro: Renzo Salas Herrera
  • Fuerza Arequipeña: Manuel Vera Paredes
  • Movimiento Regional Arequipa Avancemos: Juan Muñoz Pinto
  • Partido Aprista Peruano: Yamel Romero Peralta
  • Partido del Buen Gobierno: Deyanira Salazar Rivera
  • Partido Democrático Somos Perú: José Briones Silva
  • Partido Frente de la Esperanza 2021: Elmer Acero Bruna
  • Partido Político Pueblo Consciente: Javier Onofre Ccama
  • Partido Popular Cristiano: Jorge Luis Reyes
  • Podemos Perú: Isidro Flores Sosa
  • Primero la Gente: Ruccy Oscco Polar
  • Progresemos: Tomas Delgado Zuñiga
  • Renovación Popular: Ricardo Ramírez del Villar Llosa
  • Yo Arequipa: Alfredo Álvarez Díaz
Mesa con actas electorales, lapiceros, calculadora y billetes en soles ante una ánfora de la ONPE y votantes en fila.
Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los retos que deberán atender las próximas autoridades de Arequipa

De acuerdo con el INCORE 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE), Arequipa se mantiene entre las regiones con mejor desempeño competitivo del país, aunque arrastra brechas en seguridad, salud, infraestructura, educación y gestión pública. El reporte ubica a la región en el tercer puesto nacional, pero advierte retrocesos en cuatro de los seis pilares evaluados: instituciones, salud, infraestructura y educación.

La inseguridad aparece como una de las principales urgencias. La victimización en zonas urbanas alcanzó el 33,5%, la tasa más alta del país, mientras que menos de la mitad de las comisarías cuenta con infraestructura en buenas condiciones. Las próximas autoridades regionales y municipales deberán fortalecer la prevención, mejorar el equipamiento policial y coordinar acciones con los serenazgos.

PUBLICIDAD

El estudio también alerta sobre los servicios básicos. La cobertura de agua por red pública bajó a 93,8% y el acceso a agua con niveles adecuados de cloro llegó a 47,1%. En salud, la vacunación completa de menores de tres años alcanzó el 60%, mientras que la anemia infantil se ubicó en 40,4%.

En educación, el 41,1% de los alumnos de cuarto de primaria logró un nivel satisfactorio en lectura y el 38,5% en matemáticas. A ello se suman las limitaciones de infraestructura y conectividad en los colegios. Según el IPE, las autoridades que asuman tras las elecciones deberán priorizar la ejecución de obras, el acceso a agua y saneamiento, el reforzamiento de los servicios de salud y la recuperación de los aprendizajes.

¿Cuándo y a qué hora serán las elecciones?

Las Elecciones Regionales y Municipales de Perú se celebrarán el domingo 4 de octubre de 2026, entre las 7:00 y las 17:00. Más de 26 millones de ciudadanos estarán habilitados para elegir a las autoridades subnacionales que ejercerán durante el período 2027-2030.

La jornada definirá 13 mil 48 cargos en las 25 regiones del país. Los votantes escogerán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores en las 196 provincias y en más de 1.600 distritos.

Temas Relacionados

Arequipaperu-politicaElecciones Perú 2026Elecciones Regionales y Municipales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

“De lo contrario, se generarán las responsabilidades que la ley prevé”, indicó la exfiscal de la Nación en la carta que remitió al presidente del Jurado, Roberto Burneo

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

La atacante confesó que sigue desde pequeña a la olímpica y está feliz por compartir equipo con su referente. Se alistan para el debut de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

El periodista destacó la permanencia de la conductora al frente de programas de espectáculos y afirmó que nadie puede decidir por ella el final de su carrera

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

El último reporte sísmico disponible del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,9 registrado frente a la costa de Ilo, en la región Moquegua

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 2 de octubre de 2026

Tasas de interés y nuevas oportunidades para el inversionista peruano

Los portafolios deben ajustarse al plazo, la liquidez y la tolerancia de cada persona, ya que la renta fija nacional avanzó 1,0% hasta agosto y la internacional, 0,4% en igual período

Tasas de interés y nuevas oportunidades para el inversionista peruano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

Delia Espinoza pide al JNE cumplir con sentencia del PJ para que pueda votar este domingo 4 de octubre

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Beto Ortiz respondió a quienes piden el retiro de Magaly Medina en pantalla

Serenazgo de Miraflores intervino grabación de Pinky Show y streamer se negó a retirarse del lugar

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

DEPORTES

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Nicole Pérez se rindió ante Julieta Lazcano y mostró emoción por jugar juntas en Atlético Atenea: “Es mi ídola”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026