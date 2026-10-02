Lista de candidatos de la alcadía provincial de Arequipa para las Elecciones regionales 2026

Los retos que deberán atender las próximas autoridades de Arequipa| Foto: Andina

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre en todo Perú. En esa jornada, los ciudadanos elegirán gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores para el período 2027-2030.

En Arequipa, el proceso reunirá a candidatos de partidos nacionales y movimientos regionales que buscarán ocupar el cargo como el próximo alcalde de la Ciudad Blanca. De acuerdo con la información del Jurado Nacional de Elecciones, son 17 postulantes que buscan llegar al sillón municipal.

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Los arcos de sillar grabado en el mirador de Yanahuara permiten contemplar la ciudad de Arequipa y el entorno volcánico.

Lista de candidatos de Arequipa

Acción Popular: Andrés Risueño Portugal

Ahora Nación: Alfredo Benavente Godoy

Alianza para el Progreso: Elizabeth Amado Quispe

Arequipa, tradición y futuro: Renzo Salas Herrera

Fuerza Arequipeña: Manuel Vera Paredes

Movimiento Regional Arequipa Avancemos: Juan Muñoz Pinto

Partido Aprista Peruano: Yamel Romero Peralta

Partido del Buen Gobierno: Deyanira Salazar Rivera

Partido Democrático Somos Perú: José Briones Silva

Partido Frente de la Esperanza 2021: Elmer Acero Bruna

Partido Político Pueblo Consciente: Javier Onofre Ccama

Partido Popular Cristiano: Jorge Luis Reyes

Podemos Perú: Isidro Flores Sosa

Primero la Gente: Ruccy Oscco Polar

Progresemos: Tomas Delgado Zuñiga

Renovación Popular: Ricardo Ramírez del Villar Llosa

Yo Arequipa: Alfredo Álvarez Díaz

Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los retos que deberán atender las próximas autoridades de Arequipa

De acuerdo con el INCORE 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE), Arequipa se mantiene entre las regiones con mejor desempeño competitivo del país, aunque arrastra brechas en seguridad, salud, infraestructura, educación y gestión pública. El reporte ubica a la región en el tercer puesto nacional, pero advierte retrocesos en cuatro de los seis pilares evaluados: instituciones, salud, infraestructura y educación.

La inseguridad aparece como una de las principales urgencias. La victimización en zonas urbanas alcanzó el 33,5%, la tasa más alta del país, mientras que menos de la mitad de las comisarías cuenta con infraestructura en buenas condiciones. Las próximas autoridades regionales y municipales deberán fortalecer la prevención, mejorar el equipamiento policial y coordinar acciones con los serenazgos.

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El estudio también alerta sobre los servicios básicos. La cobertura de agua por red pública bajó a 93,8% y el acceso a agua con niveles adecuados de cloro llegó a 47,1%. En salud, la vacunación completa de menores de tres años alcanzó el 60%, mientras que la anemia infantil se ubicó en 40,4%.

En educación, el 41,1% de los alumnos de cuarto de primaria logró un nivel satisfactorio en lectura y el 38,5% en matemáticas. A ello se suman las limitaciones de infraestructura y conectividad en los colegios. Según el IPE, las autoridades que asuman tras las elecciones deberán priorizar la ejecución de obras, el acceso a agua y saneamiento, el reforzamiento de los servicios de salud y la recuperación de los aprendizajes.

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¿Cuándo y a qué hora serán las elecciones?

Las Elecciones Regionales y Municipales de Perú se celebrarán el domingo 4 de octubre de 2026, entre las 7:00 y las 17:00. Más de 26 millones de ciudadanos estarán habilitados para elegir a las autoridades subnacionales que ejercerán durante el período 2027-2030.

La jornada definirá 13 mil 48 cargos en las 25 regiones del país. Los votantes escogerán gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores en las 196 provincias y en más de 1.600 distritos.