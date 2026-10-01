OSIPTEL ofrece 60 becas integrales para jóvenes que cumplan estos requisitos: conoce cómo postular al programa

Estudiantes participan en el Programa de Extensión Universitaria de OSIPTEL en Perú, entidad que ofrece 60 becas integrales para jóvenes profesionales. (Composición: Infobae Perú )

Guardar

Quienes buscan especializarse y dar el siguiente paso en su carrera profesional podrán acceder a una oportunidad de formación financiada por el Estado. El OSIPTEL abrió una convocatoria de 60 becas integrales para jóvenes interesados en la regulación de las telecomunicaciones y la gestión pública, con beneficios que incluyen el pago de los estudios, alimentación y otros gastos.

La iniciativa está dirigida a estudiantes del último año de pregrado, egresados y bachilleres no titulados de Derecho, Economía e Ingeniería, correspondientes al semestre académico 2026-1. Los interesados podrán presentar su postulación hasta el 31 de octubre de 2026, mediante la plataforma habilitada por el organismo regulador.

PUBLICIDAD

El programa contempla 320 horas de formación presencial en Lima, entre enero y marzo de 2027, y un proceso de admisión basado exclusivamente en un examen virtual. Además, quienes ocupen los primeros puestos de cada especialidad tendrán la posibilidad de acceder a prácticas preprofesionales o profesionales en la institución.

El CAS N.° 047 ofrece cuatro plazas de Asistente II en Orientación en Lima, dirigidas a bachilleres de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Administración o Ciencias de la Comunicación, con un sueldo de S/ 3.800. Foto: Osiptel

OSIPTEL ofrece 60 becas para tres carreras profesionales: conoce cómo se distribuirán

Según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), podrán participar estudiantes del último año de pregrado, egresados y bachilleres no titulados del semestre 2026-1 que pertenezcan a las carreras de Derecho, Economía o Ingeniería.

Las 60 vacantes se distribuirán en partes iguales entre las tres especialidades. Así, se ofrecerán 20 becas para Derecho, 20 para Economía y 20 para Ingeniería, con el objetivo de incorporar a jóvenes con distintas formaciones académicas.

PUBLICIDAD

La convocatoria también contempla un componente de alcance regional. El 50 % de las vacantes, equivalente a 30 becas, estará destinado a estudiantes de universidades ubicadas fuera de Lima y Callao. De esta manera, jóvenes de otras regiones podrán acceder a esta formación especializada.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre de 2026. Para participar, los interesados deberán ingresar a la página oficial beca.osiptel.gob.pe y revisar las indicaciones del proceso. Las consultas adicionales pueden enviarse al correo electrónico beca@osiptel.gob.pe.

¿Cómo será el proceso de selección para ingresar al programa?

El ingreso al PEU OSIPTEL 2027 se realizará exclusivamente mediante un examen de admisión virtual. Según detalló la entidad, este mecanismo permitirá evaluar a los postulantes por mérito, de acuerdo con sus conocimientos y habilidades.

PUBLICIDAD

La prueba medirá los conocimientos relacionados con cada especialidad académica, por lo que los participantes deberán considerar su formación en Derecho, Economía o Ingeniería. También se evaluarán sus competencias lógico-analíticas, otro de los componentes contemplados en el proceso de selección.

El organismo no precisó en la información difundida el puntaje mínimo de ingreso ni un temario detallado para cada carrera. Por ello, los aspirantes deberán consultar la plataforma oficial para conocer las condiciones y las indicaciones correspondientes a la evaluación.

Las clases se desarrollarán de manera presencial en Lima, del 11 de enero al 19 de marzo de 2027. Los postulantes deberán tener en cuenta este periodo al momento de inscribirse, especialmente si residen fuera de la capital.

PUBLICIDAD

Los beneficios de las becas OSIPTEL

Los becarios accederán a 320 horas de formación especializada en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública. El programa también incluye contenidos sobre habilidades profesionales, innovación e inteligencia artificial, análisis de casos prácticos y una semana internacional.

La capacitación estará a cargo de especialistas del OSIPTEL y docentes con trayectoria académica, incluidos profesionales vinculados a universidades de prestigio internacional. Las sesiones buscarán fortalecer los conocimientos de los participantes sobre el sector de las telecomunicaciones y la gestión pública.

En cuanto a la cobertura, el organismo asumirá el 100 % de los costos académicos, incluidos los materiales. También cubrirá alimentación, movilidad local y seguro contra accidentes. En el caso de los becarios procedentes de regiones, se subvencionarán adicionalmente los gastos de traslado y alojamiento en Lima.

PUBLICIDAD

Por último, quienes ocupen los tres primeros puestos de cada especialidad tendrán la posibilidad de incorporarse al regulador mediante convenios de prácticas preprofesionales o profesionales. Estos participantes recibirán, además, un incentivo económico adicional a la subvención mínima, según informó la institución.