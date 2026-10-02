Perú

Conoce el Mejor Pollo a la Brasa, según SUMMUM 2026: ¿qué pollería se llevó el primer lugar entre las más reconocidas del Perú?

El ranking incluyó a 10 establecimientos especializados en el famoso platillo y volvió a poner en primer plano la evolución de uno de los platos más populares del Perú

Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)
Pollo a la brasa posiciona a Perú entre los líderes del ranking global de TasteAtlas. (Foto: Difusión)
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El pollo a la brasa volvió a figurar entre las categorías principales de los Premios SUMMUM 2026, con una selección que reunió a reconocidas pollerías del país. En esta edición, el primer puesto correspondió a Primos Chicken Bar.

La categoría Mejor Pollo a la Brasa, ubicó a Granja Azul en el segundo lugar y a Tori en el tercero. El listado también incluyó a Don Tito, Pardos Chicken, Mediterráneo, La Leña, Villa Chicken, Chalet Belga - Pollos de Leche a la Brasa y Rasson - Brasas Peruanas.

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El reconocimiento forma parte de una competencia que reúne distintas propuestas gastronómicas y coloca al pollo a la brasa entre las preparaciones más representativas de la cocina peruana.

La presencia del plato en la gastronomía peruana también se relaciona con una historia que comenzó en Lima durante la primera mitad del siglo XX y que, con el paso de las décadas, incorporó nuevos formatos, acompañamientos y establecimientos especializados.

La historia del pollo a la brasa comenzó en Ate Vitarte

El máximo galardón recayó en Primos Chicken Bar, que combina tradición con propuestas contemporáneas. (Primos Chicke Bar)
El máximo galardón recayó en Primos Chicken Bar, que combina tradición con propuestas contemporáneas. (Primos Chicke Bar)

Primos Chicken Bar consiguió el primer puesto de la categoría Mejor Pollo a la Brasa de los Premios SUMMUM 2026. El establecimiento quedó por encima de Granja Azul y Tori, que completaron los tres primeros lugares de la lista.

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El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Primos Chicken Bar
  2. Granja Azul
  3. Tori
  4. Don Tito
  5. Pardos Chicken
  6. Mediterráneo
  7. La Leña
  8. Villa Chicken
  9. Chalet Belga - Pollos de Leche a la Brasa
  10. Rasson - Brasas Peruanas

Los antecedentes del pollo a la brasa se ubican en el distrito limeño de Ate Vitarte. A inicios de la década de 1950, el inmigrante suizo Roger Schuler comenzó a cocinar pollos al carbón mediante una vara de hierro giratoria frente a su vivienda, ubicada en el kilómetro 11 de la Carretera Central.

Luego de la quiebra de su granja avícola, Schuler convirtió aquel método de preparación en una actividad comercial. La Granja Azul surgió de este proceso y registra como fecha de creación el 19 de diciembre de 1949.

El desarrollo del negocio incorporó posteriormente una innovación técnica desarrollada por el ingeniero mecánico Franz Ulrich. El especialista diseñó el denominado “rotombo”, un horno rotatorio con capacidad para cocinar hasta 60 pollos de manera simultánea y uniforme.

Este sistema permitió incrementar la producción y modificar la forma en que se preparaba el plato. Durante sus primeros años, el consumo del pollo a la brasa estuvo asociado con sectores de mayores ingresos, pero desde la década de 1970 su presencia se extendió hacia otros grupos de la población.

El pollo a la brasa pasó de una preparación a un consumo masivo

Composición de una foto antigua de una persona en un horno y un círculo con pollos asados en un rotombo, ambos en tonos de marrón y dorado
Una persona manipula un horno antiguo de asar pollos y un rotombo moderno exhibe pollos a la brasa dorados, representando la historia de este plato emblemático del Perú.

La expansión del plato también coincidió con el crecimiento de las pollerías como espacios dedicados a su comercialización. De acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), Lima concentra aproximadamente 8.000 pollerías, mientras que el número estimado en todo el país llega a 13.000 establecimientos.

La industria avícola también registra un consumo de 47 kilos de pollo por persona al año en Perú, cifra que coloca al país como el mayor consumidor per cápita de este producto en América Latina.

Estos datos permiten dimensionar la presencia del pollo dentro del consumo alimentario nacional y el crecimiento de los negocios especializados en su preparación.

Del plato original a nuevos acompañamientos

Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel
Día del Pollo a la Brasa: Esto dicen Minsa y EsSalud sobre el consumo de la piel - Agencia Andina

La preparación inicial consistía en un pollo marinado únicamente con sal, cocido al carbón y acompañado con papas fritas. Con el tiempo, la oferta incorporó otros productos habituales de la gastronomía peruana.

Entre los acompañamientos que se sumaron figuran el arroz chaufa, los tallarines verdes, la salsa huancaína y los frijoles con seco. Esta incorporación amplió las combinaciones disponibles en las pollerías y vinculó el plato con otras preparaciones de la cocina nacional.

La oficialización del Día del Pollo a la Brasa ocurrió en 2010. Uno de los promotores de aquella iniciativa explicó el motivo de la medida con la frase: “Era imposible ignorar la popularidad de este plato, estaba en cada mesa, en cada reunión familiar”.

Desde entonces, el Día del Pollo a la Brasa se conmemora cada tercer domingo de julio, fecha asociada con el consumo de este plato en hogares y restaurantes.

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