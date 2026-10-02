Perú

¿Cuál fue elegido como el mejor Chifa y Cocina China en SUMMUM 2026? Conoce los 15 restaurantes que integran el ranking

La lista incluye restaurantes de larga trayectoria y propuestas contemporáneas que mantienen vigente una cocina surgida del encuentro entre las tradiciones china y peruana

Chifa TITI lidera el Top 15 de SUMMUM 2026: el restaurante ocupa el primer puesto de la categoría Chifa y Cocina China. Composición: Infobae
Chifa TITI lidera el Top 15 de SUMMUM 2026: el restaurante ocupa el primer puesto de la categoría Chifa y Cocina China. Composición: Infobae
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El arroz chaufa, el tallarín saltado y el pato Pekín forman parte de la propuesta de Chifa TITI, restaurante de San Isidro con más de seis décadas de trayectoria. Su carta reúne preparaciones asociadas con la cocina chifa y otros platos de tradición china.

La propuesta del establecimiento combina elementos de la gastronomía china con ingredientes y preparaciones adaptadas al contexto peruano. Esta relación también se refleja en uno de los platos más conocidos de esta cocina: el arroz chaufa.

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La preparación tiene sus antecedentes en la migración china hacia el Perú durante el siglo XIX. Miles de trabajadores, en su mayoría procedentes de Cantón, llegaron al país para desempeñarse en haciendas, plantaciones de azúcar y otros sectores productivos, junto con sus costumbres y técnicas culinarias.

En ese proceso surgieron adaptaciones de las recetas de arroz frito chino a los productos disponibles en el Perú. Esta transformación dio paso a una cocina mestiza que posteriormente recibió el nombre de chifa y que mantiene presencia en restaurantes como Chifa TITI.

Así quedó el Top 15 de Chifa y Cocina China

  1. Chifa TITI
  2. Hou Wha
  3. Wa Lok
  4. Master Kong
  5. Madam Tusan
  6. KION Peruvian Chinese | Lima
  7. Shi Nua
  8. Gran Chifa Chung Yion (Unión)
  9. Restaurante Oriental OMEI
  10. Song Restaurante
  11. Restaurante Oriental Haita
  12. Chifa San Joy Lao
  13. Kuo Wha
  14. Gran Chifa Chung Tong
  15. Chifa Internacional

Qué ingredientes forman parte del arroz chaufa

Taste Atlas ha destacado a un restaurante limeño por su excepcional arroz chaufa. Conoce más sobre su dirección y los valores de su variado menú. Foto: Chifa Chung Yion
Taste Atlas ha destacado a un restaurante limeño por su excepcional arroz chaufa. Conoce más sobre su dirección y los valores de su variado menú. Foto: Chifa Chung Yion

El arroz chaufa se prepara a partir de arroz cocido salteado, al que se incorporan ingredientes como carnes de pollo, cerdo o mariscos. La receta también incluye huevos revueltos, cebolla china, sillao y jengibre.

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Con el desarrollo de la cocina chifa en el Perú, la preparación incorporó otros productos del recetario nacional. Los ajíes y distintos insumos locales contribuyeron a diferenciar la versión peruana de las preparaciones de arroz frito de origen chino.

La combinación de técnicas culinarias de origen oriental con productos disponibles en el país permitió el desarrollo de una propuesta gastronómica propia. El chaufa se convirtió así en una de las preparaciones más representativas de la cocina chifa.

La presencia de la cocina china en la propuesta de TITI

La carta de Chifa TITI reúne preparaciones vinculadas con la cocina peruano-china y platos de tradición oriental. El arroz chaufa y el tallarín saltado forman parte de las opciones asociadas con la cocina chifa, mientras que el pato Pekín representa otra vertiente de la gastronomía china.

El establecimiento mantiene además una ambientación que combina elementos modernos con referencias orientales. La propuesta gastronómica se desarrolla dentro de una trayectoria familiar que supera las seis décadas.

Origen del arroz chaufa

Receta de arroz chaufa peruano (Adobe Stock)
Receta de arroz chaufa peruano (Adobe Stock)

Este platillo tiene su origen en la fusión de la cocina china y peruana, fruto de la inmigración china al Perú a mediados del siglo XIX. Los ciudadanos extranjeros, principalmente cantoneses, llegaron al país para trabajar en las plantaciones de azúcar y otros sectores productivos del país. Trajeron consigo sus costumbres y técnicas culinarias, entre ellas la preparación del arroz frito.

Con el transcurrir del tiempo, este potaje se adaptó al contexto peruano: comenzaron a utilizar ingredientes locales, combinándolos con sus tradicionales formas de cocción. Esta integración dio lugar al arroz chaufa, un plato que mezcla arroz cocido con trozos de pollo, cerdo o mariscos, acompañado de huevos revueltos, cebolla china (cebolla verde), sillao (salsa de soja) y jengibre. Cabe señalar que la receta incorpora elementos peruanos como ají y diversos tipos de carnes y mariscos.

¿Por qué es tan querido el arroz chaufa en el Perú?

Este plato es sumamente solicitado en todos los distritos de Lima, debido a que al peruano le encanta el arroz y la mezcla de sabores lo hace muy popular.

Además, puedes prepararlo en menos de media hora en casa, si prefieres no comprarlo en un restaurante. El costo del arroz chaufa varía entre 13 soles y puede alcanzar hasta los 24 soles, dependiendo del establecimie

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