¿Cansado de tu servicio móvil? Pues súmate: agosto marcó un récord de cambios en líneas pospago en Perú

Entre enero y agosto, 4,22 millones de líneas móviles solicitaron la portabilidad numérica en Perú, y agosto fue el mes con mayor movimiento del año.

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La portabilidad de líneas móviles pospago alcanzó en agosto su mayor registro desde el relanzamiento del mecanismo en 2014. Unas 451.029 líneas de contrato cambiaron de empresa operadora sin perder su número, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

El resultado impulsó el número total de portaciones móviles del mes, que llegó a 567.151. La cifra fue 3,03% superior a la de julio, cuando 550.450 usuarios realizaron el trámite para trasladar su línea a otra compañía.

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Agosto acumuló el mayor número de portaciones de 2026

Entre enero y agosto, 4,22 millones de líneas móviles solicitaron la portabilidad numérica en Perú, de acuerdo con la información de la Administradora de Base de Datos Centralizada de Portabilidad (ABDCP). Agosto concentró el mayor volumen mensual en lo que va del año.

El segmento pospago explicó el crecimiento. Sus 451.029 portaciones representaron el 79,53% del total de cambios de operador registrados durante agosto. La cifra superó el anterior máximo de julio de 2026, cuando se contabilizaron 438.929 traslados de líneas pospago.

En el caso de las líneas prepago, se efectuaron más de 112 mil portaciones durante el mismo mes. El mecanismo permite que los abonados con ambas modalidades de servicio cambien de compañía y mantengan el número telefónico.

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El segmento pospago impulsó la portabilidad móvil en agosto, con 451.029 traslados, el 79,53% del total y un récord por encima de julio de 2026.

Claro y Entel cerraron el mes con saldos positivos

La competencia por captar usuarios dejó resultados distintos entre los operadores. Claro registró el mayor saldo neto favorable de agosto, con 39.755 líneas. La empresa recibió 200.899 números procedentes de otras compañías y perdió 161.144 clientes por portabilidad.

Entel obtuvo un saldo positivo de 9.462 líneas, después de recibir 153.187 y ceder 143.725. Guinea Mobile también terminó el mes con un resultado favorable, aunque menor: ganó 34 líneas netas, tras captar 180 y perder 146.

Los saldos netos reflejan la diferencia entre las líneas que una empresa gana y las que pierde por las solicitudes de portabilidad. No representan necesariamente el total de clientes de cada operador ni incluyen otros movimientos, como altas de nuevas líneas o bajas del servicio.

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Claro lideró el saldo neto favorable de la portabilidad en agosto, con 39.755 líneas ganadas tras recibir 200.899 números y perder 161.144 clientes.

Movistar y Bitel perdieron líneas por portabilidad

Movistar presentó un saldo negativo de 22.416 líneas en agosto. Recibió 97.126 números de otros operadores, pero 119.542 abonados trasladaron sus líneas hacia empresas competidoras.

Bitel registró el resultado negativo más alto del mes, con 26.836 líneas menos. La compañía recibió 115.758 portaciones y perdió 142.594, según los datos difundidos por Osiptel.

La portabilidad numérica es un derecho gratuito para los abonados de telefonía móvil. El procedimiento permite conservar el número al pasar a otra empresa y debe completarse en un plazo menor a 24 horas.

La activación de la nueva portación se realiza entre las 00:00 y las 03:00 horas del día posterior a la presentación de la solicitud. Durante ese intervalo, el usuario puede experimentar una interrupción temporal del servicio mientras se concreta el cambio de operador.

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