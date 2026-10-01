Llamadas spam empezarán con 500: MTC aclara cómo se verán los números publicitarios

Así se verán los números de las llamadas publicitarias desde marzo del 2025. - Crédito Andina

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Desde marzo de 2027 se podrán identificar a los números de teléfono que te llaman para venderte un producto o servicio, o suscribirte a un plan (telefónico, de salud, etc.). Esto ha sido dirigido a empoderar a los usuarios frente a las llamadas spam.

La gran mayoría usan números celulares para contactar a los prospectos de clientes, y su numeración telefónica empieza con 9, pero esto cambiará. Todos tendrán que empezar con el número 500. Pero esto no significa que las empresas ahora tendrán números con doce cifras (los números celulares ya tienen nueve).

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Lo que se hará es reducir tres cifras, y los números deberán tener el siguiente formato: 500 XXX XXX. En este las X podrán tener cualquier valor del 0 al 9. Como es evidente, se cambiará el estilo de los números celulares que hacían estas llamadas publicitarias.

Más de un año ha demorado la reglamentación del prefijo 500 para las llamadas comerciales. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Numeración 500 para el ‘spam’

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) modificó el Plan Técnico Fundamental de Numeración RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 529-2026-MTC/01.03, para agregar normativa complementaria a su medida contra las llamadas spam.

Ahora estas deberán estar identificadas con la numeración especial 500, que deberá estar adelante en la cifra del número destinado para hacer estas llamadas publicitarias. Pero el MTC ha agregado el detalle de cómo se verían los números enteros con este ‘prefijo’

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Así, la estructura de numeración para comunicaciones con fines comerciales y/o publicitarios se ha especificado del siguiente modo: 500 XXX XXX, donde X puede tomar cualquier valor del 0 al 9.

Jaime Delgado cuestionó la norma anterior que entró en vigencia. (Fuente: Exitosa)

“La serie 500 corresponde a numeración no geográfica destinada a la identificación de llamadas telefónicas y mensajes de texto (SMS) realizados con fines comerciales y/o publicitarios”, aclara la norma.

¿Cuándo se podrá identificar a las llamadas spam?

Como se recuerda, a más tardar, desde el lunes 15 de marzo, las empresas operadoras de llamadas publicitarias deberán haber implementado la numeración 500 para las llamadas publicitarias a usuarios.

Esto quiere decir que usted, al recibir una llamada que le ofrece un nuevo plan telefónico, una tarjeta de crédito o una ‘cortesía’, podrá saber que se trata de una llamada publicitaria porque verá el número que le llama con un prefijo 500. Es decir, verá el conjunto de dígitos 500 al inicio, una numeración especial, que no tendrán otros números telefónicos.

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De esta manera, el reglamento da 180 días calendario, máximo, calendario desde la entrada en vigencia de la presente norma —entró en vigencia este 16 de septiembre—, “para que el operador se adecúe al cumplimiento de las obligaciones y disposiciones establecidas” en la norma.

El MTC de Perú aprobó la serie 500 para identificar llamadas y mensajes publicitarios con una numeración específica.

¿Adiós a las llamadas spam?

¿Pero esto acabará finalmente con las llamadas spam? Esto no necesariamente podría ser cierto. Pero para entender se tiene que explicar primero un dato extra.

El reglamento vigente permite a las empresas hacer una llamada para poder pedir autorización de los usuarios a realizar llamadas publicitarias. Y si estos no dan su autorización expresa, o si luego la revocan vocalmente, las empresas deben dejar de llamar.

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Pero esto no se está cumpliendo y las llamadas spam siguen, las empresas continúan llamando y no hay aplicación clara del anterior reglamento, y no se respeta.

Ahora, lo que pasará es que los usuarios podrán saber si un número que le llama le quiere ofrecer o vender algo, y podrá no contestar. Es decir, la numeración no evitará que las empresas llamen para ofrecer sus productos, sino que esto es algo que ya debería haber sido evitado por la reglamentación anterior.