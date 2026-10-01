Israel Dreyfus se disculpa con Alejandra Baigorria por parodiarla con Said Palao: “No se hizo con ninguna intención de burla”

Israel Dreyfus ofreció disculpas públicas a Alejandra Baigorria luego de realizar una parodia sobre ella y su pareja Said Pala.

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Israel Dreyfus ofreció disculpas a Alejandra Baigorria después de que la empresaria expresara su incomodidad por la parodia que realizó junto a Luciana Roy sobre Said Palao en el programa de streaming Sin más que decir.

El conductor afirmó que la escena no buscó incomodar a la pareja ni exponerlos de forma negativa. También sostuvo que el segmento surgió en plena transmisión y que no hubo una preparación previa para burlarse de Baigorria o de su esposo.

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Dreyfus indicó que recién tomó conocimiento del malestar de la empresaria cuando ella habló con las cámaras de Latina. En ese sentido, señaló que, por el vínculo que mantuvieron durante años, esperaba que ella le comunicara directamente su molestia.

El conductor de Sin + que decir se pronunció en su espacio y dejó en claro que lo que sucedió nunca fue con mala intención. Se disuclpó con su amiga y recordó la vez que salió en defensa de Said Palao

“Fuera del grado altísimo de amistad y cariño que ha habido con Alejandra, no se hizo con ningún tipo de negatividad ni maldad la parodia”, declaró el miércoles 30 de septiembre en su espacio digital.

El exparticipante de Combate remarcó que el contenido se creó sin una intención de agravio. “No se hizo con ninguna intención de burla. Para empezar, fue algo espontáneo que pasó en el momento, no fue premeditado. Es una parodia y punto”, manifestó.

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Dreyfus dijo que habría reaccionado de otro modo si Alejandra Baigorria le hubiera comunicado su incomodidad antes de hacerla pública. Aun así, decidió disculparse y reiteró que no actuó con malicia.

“Si es que le molestó o fastidió, le pido las disculpas del caso. A mí no me cuesta nada. No fue algo negativo ni con malicia”, añadió durante la emisión de Sin más que decir.

¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

En otro momento, el conductor recordó que defendió a Said Palao cuando aparecieron cuestionamientos por su participación en una despedida de soltero en Buenos Aires. El hecho se vinculó con imágenes de un yate que generaron comentarios sobre la relación de la pareja.

“Recordemos que la primera persona que saltó por Said cuando salió todo el tema del yate fui yo”, expresó Dreyfus. Según afirmó, en aquel momento consideró que Palao estuvo “en el lugar equivocado”, aunque no encontró indicios de una infidelidad.

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El presentador sostuvo que mantuvo esa postura frente a las críticas y buscó respaldar al integrante de Esto es Guerra. Sus declaraciones llegaron después de que Baigorria cuestionara la representación realizada en el streaming y las opiniones vertidas sobre su esposo.

El modelo Israel Dreyfus habla durante un programa de televisión tras ofrecer disculpas a la empresaria Alejandra Baigorria por una parodia.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre la parodia en el streaming?

Alejandra Baigorria volvió a Lima tras un viaje a Japón, donde celebró su cumpleaños y buscó referencias para sus proyectos comerciales. A su regreso, conversó con Latina sobre el sketch emitido en Sin + que decir.

En esa secuencia, Israel Dreyfus y Luciana Roy recrearon, en tono humorístico, una situación en la que Said Palao entregaba a la producción de Amor y Fuego boletas de pago de Esto es Guerra y un comprobante de compra de una cartera de alta gama.

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Baigorria aclaró que no tiene problemas con quienes opinan sobre sus decisiones personales o cuestionan sus acciones. No obstante, precisó que le afectaron algunos calificativos y la manera en que se construyó la parodia sobre ella y su esposo.

Alejandra Baigorria fue abordada por la prensa, tras su llegada del extranjero. Durante la entrevista, la empresaria aborda los comentarios emitidos sobre ella en el programa de streaming de María Pía Copello

La empresaria aseguró, además, que ninguno de los integrantes del programa ni miembros de la producción se comunicaron con ella luego de que publicara un mensaje sobre el asunto. Consultada por Latina sobre si recibió alguna llamada de María Pía Copello, respondió de forma tajante.

“No, no, no. Nada, nada. No, nada”, señaló Baigorria ante la pregunta sobre una posible conversación con alguien vinculado al espacio digital.

La figura televisiva sostuvo que acepta los comentarios adversos, incluso aquellos que puedan resultar duros. Sin embargo, consideró que hubo expresiones que cruzaron un límite, entre ellas el término “patético”, usado al referirse a Palao.

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“Una cosa es que opinen, hasta que rajen, hasta que no estén de acuerdo. Y usaron palabras como patético. Está bien, cada uno puede, hasta ahí todo perfecto”, manifestó.

Baigorria explicó que su incomodidad se relaciona también con la cercanía que tuvo con algunas personas involucradas en el programa. “A quienes yo conozco y considero y creo que en su momento me he comportado bien con ellos. Pero lo que pasa es que a veces uno no lo entiende porque es algo que yo no haría. Cuando tú ves algo que tú no harías, te cuesta entenderlo”, concluyó.