Perú

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El diputado fujimorista César Revilla reconoció que la bancada oficialista aceptará reducir el número de materias delegadas al Ejecutivo si así lo definen las negociaciones con otras fuerzas del Congreso

César Revilla es el vocero de la bancada de diputados de Fuerza Popular.
César Revilla es el vocero de la bancada de diputados de Fuerza Popular.
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El diputado César Revilla, de Fuerza Popular, admitió que la bancada oficialista flexibilizará su respaldo al pedido original de delegación de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo al Congreso, que contempla 66 materias.

“Si es que en la mayoría del Parlamento, el 80% del Parlamento dice, hasta nuestros aliados de Renovación Popular nos dicen, oye, nosotros no vamos con 66 ítems, queremos aprobar 55, 50, tenemos que entender que ese es el consenso”, afirmó Revilla en entrevista con Canal N.

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Pese a esa apertura a negociar el número final de materias, Revilla sostuvo que Fuerza Popular mantiene como posición de base el texto original remitido por el Ejecutivo y que cualquier recorte responderá a la dinámica propia del debate parlamentario, no a una decisión unilateral de su bancada. “El Congreso de la República es un tema de consenso, no es un tema de lo que yo quiero, pero obviamente tampoco es el extremo de decir: ‘No, no va a pasar nada’. Entonces, apoyaremos el consenso y trataremos de que sea la mayor cantidad posible”, explicó.

El diputado reconoció, por ejemplo, que existe consenso entre todas las bancadas para excluir del paquete las materias ambientales, pese a que su sector hubiera preferido incluirlas, y rechazó las críticas que, según dijo, vinculan la propuesta con un recorte de derechos laborales.

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Sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

“Todas las bancadas han quedado en que no desean ver, por ejemplo, temas ambientales. No se va a insistir, pero nosotros quisiéramos que se vean, porque no es nada de lo que están mencionando. Lo que se quiere es poder ayudar a las mype a formalizarse, a ayudar al empleo formal”, afirmó.

Cuarto intermedio

Según relató el diputado fujimorista, la presidenta de la Comisión de Constitución, Gianina Avendaño, evitó someter a votación un informe con dictamen negativo sobre el pedido de facultades, una maniobra que, a su juicio, respondió al interés de un sector de oposición por bloquear por completo el debate. “Lo que ha pasado ayer es una muestra de que la presidenta de la Comisión de Constitución quería pelear con todo el mundo y quería cerrar las puertas al país. La delegación de facultades no ayuda a Keiko Fujimori, ayuda al país, es lo que tiene que tener claro”, afirmó.

Congreso

Revilla atribuyó esa postura a un sector que calificó como “más radical” dentro de Juntos por el Perú, al que vinculó con el exministro Roberto Sánchez, aunque aclaró que no todos los integrantes de esa bancada actuaron de la misma manera. “Yo creo que hay una parte, porque inclusive hemos tenido en algunas comisiones integrantes de Juntos por el Perú que han votado a favor de las facultades. Hemos tenido en algunas mociones de interpelación integrantes de Juntos por el Perú que han retirado su firma. No todos están en esta opción de irse en contra de todo”, sostuvo.

Tras ese episodio, la comisión pasó a un cuarto intermedio con el objetivo de evaluar la incorporación de los textos sustitutorios presentados por las bancadas. El legislador recordó que Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras ya habían elaborado propuestas alternativas, y que la comisión retomará el debate hoy día a las 2 de la tarde.

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