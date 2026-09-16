Llamadas spam: Finalmente usted podrá identificarlas por el prefijo 500 desde marzo 2027

¿El fin de las llamadas spam? La nueva Ley solo les adjudica nueva numeración para identificarlas, pero a pesar de normas anteriores, el 'acoso comercial' sigue. - Crédito Andina

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A más tardar, desde el lunes 15 de marzo, las empresas operadoras de llamadas publicitarias deberán haber implementado la numeración 500 para las llamadas publicitarias a usuarios.

Esto quiere decir que usted, al recibir una llamada que le ofrece un nuevo plan telefónico, una tarjeta de crédito o una ‘cortesía’, podrá saber que se trata de una llamada publicitaria porque verá el número que le llama con un prefijo 500. Es decir, verá el conjunto de dígitos 500 al inicio, una numeración especial, que no tendrán otros números telefónicos.

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Así, el reglamento da 180 días calendario, máximo, calendario desde la entrada en vigencia de la presente norma —entró en vigencia este 16 de septiembre—, “para que el operador se adecúe al cumplimiento de las obligaciones y disposiciones establecidas” en la norma.

Más de un año ha demorado la reglamentación del prefijo 500 para las llamadas comerciales. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

¿Adiós a las llamadas spam?

¿Finalmente acabarán las llamadas spam? Esto no necesariamente podría ser cierto. Pero para entender se tiene que explicar primero un dato extra.

Como se sabe, el reglamento vigente del gobierno permite a las empresas hacer una llamada para poder pedir autorización de los usuarios a realizar llamadas publicitarias. Y si estos no dan su autorización expresa, o si luego la revocan vocalmente, las empresas deben dejar de llamar.

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Sin embargo, esto no se está cumpliendo y las llamadas spam siguen, las empresas continúan llamando y no hay aplicación clara del anterior reglamento, y no se respeta.

Ahora, lo que pasará es que los usuarios podrán saber si un número que le llama le quiere ofrecer o vender algo, y podrá no contestar. Es decir, la numeración no evitará que las empresas llamen para ofrecer sus productos, sino que esto es algo que ya debería haber sido evitado por la reglamentación anterior.

Jaime Delgado cuestionó la norma anterior que entró en vigencia. (Fuente: Exitosa)

Asimismo, se deberá ver la efectividad de la medida, dado que algunas empresas hacen llamadas a usuarios con el fin de recabar información o apreciación sobre el servicio que se ofrece y ‘cuelan’ también promociones o ofrecimientos de nuevos productos.

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Es decir, que dado que la Ley ahora obliga a que los números destinados para llamadas comerciales lleven esta numeración, uno de los vacíos podría ser que dado que una línea se usa inicialmente para atención al cliente sobre su servicio, no se consideraría para llamada comercial, a pesar de que las promociones y ofertas de productos se cuelen en estas llamadas también.

¿Quiénes llevarán el prefijo 500?

“El operador destina la numeración de la serie 500 como número de abonado a los proveedores que requieran exclusivamente brindar información con fines comerciales y/o publicitarios, quedando prohibida la asignación de cualquier otra numeración para dichos fines”, aclara la medida.

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El MTC de Perú aprobó la serie 500 para identificar llamadas y mensajes publicitarios con una numeración específica.

Asímismo, los operadores se encuentran prohibidos de destinar la misma numeración de la serie 500 para identificar a dos o más proveedores de forma simultánea.

De igual manera, el MTC y los operadores realizan acciones de difusión sobre la serie 500, a fin de que la ciudadanía en general tenga conocimiento sobre dicha numeración. Para tal efecto, los operadores emplean los canales de atención o comunicación que consideren idóneos durante el siguiente trimestre de finalizado el plazo de adecuación previsto.