Ataque armado contra “La China Polo” suma una segunda víctima mortal: una comerciante de 72 años

Fallece Olimpia Pachas, comerciante de 72 años herida de bala durante atentado contra Susy Aponte Polo, conocida como 'China' Polo. (Foto: Composición - Infobae)

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La comerciante Olimpia Pachas Osorio (72) falleció luego permanecer internada en cuidados intensivos por las heridas de bala que sufrió durante el atentado contra la periodista y candidata Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, ocurrido en el mercado de Caraz el pasado 19 de septiembre.

Luego del atentado, Pachas Osorio fue trasladada al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz después de recibir los disparos. Aunque su evolución se mantuvo estable durante los primeros días, su estado se deterioró hasta que el centro médico confirmó el deceso, según reportó Exitosa.

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El diagnóstico preliminar consignó lesiones traumáticas provocadas por arma de fuego y una hemorragia intracerebral irreversible. Los efectivos policiales acudieron al hospital para realizar las diligencias y trasladaron el cuerpo a la morgue central de Huaraz, donde se practicará la necropsia legal.

Pachas Osorio era suegra del candidato político Manuel Cocha y se encontraba junto a Aponte Polo cuando se produjo el ataque, indicaron medios regionales. Los familiares comunicaron la suspensión de las actividades de campaña previstas para el 1 de octubre.

Cuatro heridos tras la balacera en Caraz

El ataque dejó además cuatro civiles heridos: Raúl Álva Mendoza, Ana Armijos Julca, Carlos Chávez Linares y Evaristo Chala García. Todos recibieron impactos de bala con distintos niveles de gravedad.

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Dos simpatizantes de la asesinada candidata Susy Aponte Polo, 'China Polo', se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Huaraz. Ambos resultaron heridos de bala durante el atentado y su pronóstico es reservado. Latina

Álva Mendoza presentó lesiones abdominales y perforaciones intestinales, por lo que requirió una operación de urgencia en el hospital de Huaraz. Los otros afectados continúan en rehabilitación, de acuerdo con la información difundida por el establecimiento de salud.

Testimonios y búsqueda de los responsables

Peritos y representantes del Ministerio Público recaban las declaraciones de los testigos que estuvieron presentes durante la balacera. La investigación busca reconstruir los desplazamientos de los sospechosos antes y después del ataque.

Las diligencias permanecen bajo reserva mientras las autoridades intentan identificar y capturar a los responsables, además de determinar el móvil del crimen.

Asesino de ‘China’ Polo fue dado de alta

El venezolano Luis Obispo Díaz, sicario que asesinó a la periodista y excandidata Susy Aponte ‘China Polo’, recibió el alta médica y la Policía Nacional del Perú lo trasladó a la carceleta del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Huaraz.

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Reportaje periodístico sobre las declaraciones de Ronald José Toro Ardila, acusado de presuntamente financiar el asesinato de la excandidata regional Susi Aponte Díaz, conocida como la China Polo. El detenido afirma en su testimonio que las transferencias bancarias y de aplicaciones digitales atribuidas a su cuenta fueron realizadas por su media hermana. La nota incluye imágenes de seguridad y del noticiero América Noticias.

Como se recuerda, Obispo Díaz hospitalizado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz (Áncash, Perú) porque resultó herido de bala durante su fuga tras asesinar a tiros a la excandidata al Gobierno Regional de Áncash en el Mercado Central de Caraz. Tras el ataque, huyó del lugar, pero fue alcanzado por tres proyectiles disparados por integrantes de la seguridad de la víctima, lo que le provocó una fractura de mandíbula y heridas en el hombro.

Durante su internación, que se extendió desde el 19 hasta el 29 de septiembre, permaneció esposado y bajo resguardo policial. Debido a la gravedad del caso y a la alta concurrencia del hospital, la custodia se reforzó de dos a ocho agentes ante el riesgo de una posible fuga.

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En horas de la noche del martes 29 de septiembre recibió el alta médica y fue trasladado a la carceleta del Depincri de Huaraz, donde permanecerá bajo detención preliminar por 15 días mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el caso.

La medida de detención preliminar vencerá este domingo 4 de octubre, día de los comicios municipales y regionales. Ante ello, la Fiscalía deberá decidir si formaliza la investigación preparatoria y solicita la prisión preventiva.