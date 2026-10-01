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Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Tras el triunfo en Tarma, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a la definición del campeón del torneo nacional. El duelo con el ‘vendaval celeste’ se jugará hoy, jueves 1 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal definirá con ADT al finalista de la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal definirá con ADT al finalista de la Copa de la Liga 2026.
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Hoy, jueves 1 de octubre, Sporting Cristal buscará sellar su clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026 cuando reciba a ADT, por la semifinal de vuelta del torneo. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera llegará al estadio Alberto Gallardo con una ventaja de un gol, obtenida en el primer cruce de la serie disputado en Tarma.

El equipo celeste ganó 1-0 al ‘vendaval celeste’ gracias a la anotación de Gabriel Santana, quien marcó a los 14 minutos y le dio al cuadro rimense una diferencia mínima antes de la revancha.

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Los resultados que necesita Sporting Cristal para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Tras ganar la semifinal de ida, Sporting Cristal tiene la primera opción para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026. Los ‘cerveceros’ dependen de sí mismos para levantar el trofeo del torneo nacional. Aquí te detallamos los resultados que necesita para lograr el objetivo:

- Si Sporting Cristal le gana a ADT: este escenario le dará el pase directo a la definición del campeón de la Copa de la Liga 1 2026 gracias al triunfo que sacó en Tarma.

- Si Sporting Cristal empata con ADT: este resultado prolongará la definición de la llave ya que ambos equipos tendrán que acudir a los penales para determinar al ganador. Los doce pasos determinará quién seguirá en carrera y tendrá que esperar al triunfador del Sport Boys vs Alianza Atlético.

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- Si Sporting Cristal pierde con ADT: este será el peor panorama para el equipo de Roberto Mosquera porque los eliminará de la competencia.

Sporting Cristal se llevó un triunfo clave en su visita a Tarma. A pesar del dominio de ADT en el segundo tiempo, la figura de Diego Enríquez en el arco fue decisiva para mantener el 1-0. Mira el resumen completo aquí.

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT por la semifinal vuelta

Sporting Cristal y ADT definirán la semifinal de la Copa de la Liga 2026 hoy, jueves 1 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo, escenario que recibirá el partido de vuelta tras el primer enfrentamiento de la serie en Tarma.

Los aficionados podrán seguir la transmisión por América TV, mediante el Canal 4 a nivel nacional. La señal también estará disponible en las plataformas digitales América tvGO y Bicolor+.

Infobae Perú acompañará la jornada con información previa, el desarrollo del encuentro, las acciones destacadas y las declaraciones de los protagonistas al término del duelo.

Sporting Cristal – ADT – Copa de la Liga – Perú – deportes – 30 septiembre
Sporting Cristal y ADT se enfrentarán este jueves 1 de octubre desde las 3:00 p. m. en el Alberto Gallardo. El partido será transmitido por América TV, América tvGO y YouTube de Bicolor+. (Sporting Cristal)

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Jueves 1 de octubre

- Sporting Cristal vs ADT (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / América TV, Bicolor+)

Martes 6 de octubre

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / América TV, Bicolor+)

Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026
Programación de las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026

Precios de entradas

Todavía quedan entradas para el partido que se disputará en el estadio Alberto Gallardo por la semifinal de la Copa de la Liga 2026 y para asegurar sus boletos deberán ingresar al portal de Joinnus.

- Occidente Lateral: S/. 35.00

- Occidente Butaca Zona D: S/. 45.00

- Occidente Butaca Zona C: S/. 50.00

- Occidente Butaca Zona B: S/. 55.00

- Occidente Butaca Zona A: S/. 55.00

- Occidente VIP: S/. 70.00

- Palco: S/. 99.00

- Oriente Central Butaca 1955: S/. 20.00

- Oriente Lateral: S/. 15.00

Entradas para Sporting Cristal vs ADT por las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026
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