Perú

Para que no les quiten sus casitas: Sunarp capacitará a adultos mayores sobre protección de bienes y derechos registrales, ¿dónde?

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aprobó el servicio nacional Sunarp Contigo +60 para personas mayores de sesenta años

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El programa toma como base las actividades de orientación desarrolladas desde 2022 con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor.
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La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) aprobó “Sunarp Contigo +60”, un servicio nacional de capacitación y orientación para personas adultas mayores que busca acercarles información sobre sus derechos, sus bienes y los mecanismos de seguridad jurídica que ofrece el sistema registral.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 00214-2026-SUNARP/SN, firmada el 28 de septiembre por el superintendente nacional, Armando Miguel Subauste Bracesco. El programa se aplicará en todo el país y estará dirigido a ciudadanos mayores de 60 años.

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El programa busca informar sobre bienes, contratos y derechos inscritos

Sunarp señaló que el servicio tiene como finalidad brindar información registral a las personas adultas mayores y contribuir a la protección de sus derechos y patrimonio. La iniciativa contempla actividades de capacitación y orientación sobre los actos y contratos que pueden inscribirse en los Registros Públicos.

La entidad considera que el acceso a información registral permite que los ciudadanos conozcan las herramientas disponibles para proteger la titularidad de sus inmuebles, vehículos, poderes, sucesiones y otros derechos que requieran inscripción o publicidad registral.

La resolución no detalla una relación de trámites específicos ni un calendario de jornadas. Sin embargo, encarga a la Dirección Técnica Registral la emisión de disposiciones necesarias para la ejecución del servicio.

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SUNARP - registros publicos
Las capacitaciones de Sunarp abordarán la protección registral de inmuebles, vehículos, poderes y sucesiones.

Sunarp formaliza actividades que realiza desde 2022 con municipios

El nuevo servicio toma como base las actividades que la institución desarrolla desde 2022, en coordinación principalmente con los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), espacios que deben implementar los gobiernos locales en virtud de la Ley de la Persona Adulta Mayor.

Los CIAM deberán ser uno de los principales canales para articular las jornadas de orientación. Las Zonas Registrales también podrán coordinar con otras entidades públicas o privadas que realicen actividades vinculadas con la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

La norma dispone que la Dirección Técnica Registral, a través de su Subdirección de Formación Registral, conduzca y supervise la prestación de “Sunarp Contigo +60”. Las oficinas registrales regionales ejecutarán las acciones dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

Las capacitaciones se financiarán con el presupuesto ya asignado

Sunarp precisó que la implementación del servicio no requerirá recursos presupuestales adicionales. Las actividades serán financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al actual ejercicio fiscal e incorporadas al Plan Operativo Institucional.

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La implementación de Contigo +60 se financiará con el Presupuesto Institucional de Apertura sin exigir recursos adicionales.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización concluyó que la propuesta es técnicamente viable y que se ajusta al objetivo institucional de incrementar la seguridad jurídica de los actos, contratos y derechos de los ciudadanos.

El programa también forma parte de una estrategia de inclusión registral dirigida a difundir entre la población los beneficios de acceder a los servicios de la entidad. Sunarp depende del Sector Justicia y Derechos Humanos y tiene a su cargo la organización, regulación y supervisión de los Registros Públicos del país.

Las Zonas Registrales deberán coordinar las actividades en cada región

La resolución encarga a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional las acciones de difusión del programa, en coordinación con la Dirección Técnica Registral. La campaña utilizará la denominación “Sunarp Contigo +60” y el concepto comunicacional “Innovar también es incluir”.

El servicio tendrá alcance nacional, aunque la resolución no establece una fecha de inicio ni precisa los lugares donde se realizarán las primeras capacitaciones. Esa información quedará sujeta a las disposiciones que emita la Dirección Técnica Registral y a la coordinación con los gobiernos locales, los CIAM y las Zonas Registrales.

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