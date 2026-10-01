Perú

Campaña de salud para este 02 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Esta campaña es importante porque permite acercar servicios de prevención y atención básica a las personas, quienes podrán acceder a controles, evaluaciones y pruebas rápidas de manera gratuita en un mismo espacio

La jornada ofrecerá atención médica, controles preventivos y pruebas rápidas para los vecinos del distrito - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
La jornada ofrecerá atención médica, controles preventivos y pruebas rápidas para los vecinos del distrito - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
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La Municipalidad de San Martín de Porres organizará este viernes 2 de octubre una campaña de salud gratuita dirigida a los vecinos del distrito. La jornada se desarrollará en el parque Barboncito, ubicado en la avenida José Granda 2358, y contará con diferentes atenciones, controles y procedimientos preventivos.

La actividad se llevará a cabo desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. y tendrá cupos limitados. Los ciudadanos interesados podrán acercarse al punto establecido dentro del horario anunciado para solicitar alguna de las prestaciones disponibles durante la jornada.

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La iniciativa busca acercar servicios de prevención a los residentes de San Martín de Porres y facilitar el acceso a evaluaciones básicas. Los asistentes podrán realizarse determinados controles y pruebas, además de recibir orientación profesional según la atención que requieran.

Entre las opciones contempladas figuran evaluaciones médicas, controles preventivos y procedimientos destinados a identificar de manera temprana algunas condiciones. La actividad concentrará estas prestaciones en un solo espacio para facilitar la participación de los habitantes de la zona.

La campaña incluirá descarte de glucosa, tamizaje de hemoglobina y pruebas rápidas de VIH y sífilis - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.
La campaña incluirá descarte de glucosa, tamizaje de hemoglobina y pruebas rápidas de VIH y sífilis - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Servicios disponibles durante la jornada

La comuna informó que los vecinos podrán acceder a las siguientes prestaciones, de acuerdo con la disponibilidad de cupos:

  • Medicina General: evaluación integral y orientación sobre el estado de salud.
  • Optometría: revisión de la capacidad visual y posibles dificultades relacionadas con la vista.
  • Psicología: orientación profesional relacionada con el bienestar emocional.
  • Podología: evaluación y cuidado preventivo de los pies.
  • Nutrición: asesoría sobre alimentación y hábitos saludables.
  • Obstetricia: orientación en temas de salud sexual y reproductiva.
  • Triaje: evaluación inicial de algunos parámetros básicos para orientar la atención.
  • Descarte de glucosa: control de los niveles de azúcar en la sangre.
  • Tamizaje de hemoglobina: prueba que permite conocer los niveles de hemoglobina y contribuir a la detección de anemia.
  • Pruebas rápidas de VIH y sífilis: evaluaciones preliminares para detectar estas infecciones de transmisión sexual.
  • Prueba de embarazo (HCG): análisis para identificar la presencia de la hormona relacionada con la gestación.
  • Masajes: servicio orientado a la relajación y el bienestar físico.
  • Limpieza facial: procedimiento destinado al cuidado e higiene de la piel del rostro.
Los asistentes también podrán acceder a una prueba de embarazo, masajes y limpieza facial durante la actividad - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Los asistentes también podrán acceder a una prueba de embarazo, masajes y limpieza facial durante la actividad - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

DNI gratuito para menores y adultos mayores

La campaña también incluirá una alternativa dirigida a determinados grupos de edad. Los menores de 17 años y las personas mayores de 60 podrán acceder al trámite gratuito del documento nacional de identidad (DNI), según la información difundida por la Municipalidad de San Martín de Porres.

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Los ciudadanos que cumplan con estos criterios podrán acercarse al lugar para consultar las condiciones necesarias y realizar el procedimiento correspondiente durante la jornada. Esta prestación se suma a las actividades de prevención y atención programadas para la fecha.

¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

  • Estas evaluaciones facilitan el acceso a servicios preventivos para personas que podrían postergar una consulta por motivos económicos.
  • Los controles ayudan a conocer algunos indicadores del estado de salud, incluso cuando no existen síntomas evidentes.
  • Las pruebas preventivas pueden orientar a los pacientes sobre la necesidad de realizarse evaluaciones médicas más completas.
  • Las campañas gratuitas acercan servicios básicos a la población y reducen las barreras para recibir atención.
  • Este tipo de jornadas promueve una cultura de prevención y contribuye a que las personas presten mayor atención a su bienestar.

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