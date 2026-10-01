Perú Deportes

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Camila Monge se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio al Mundial, que se disputará en Maracaibo, Venezuela

La capitana de la 'bicolor' se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio. Créditos: La Cátedra Deportes.
Guardar

La selección peruana de vóley está muy cerca de participar en el Campeonato Sudamericano Sub 19, que otorga cupos al Mundial de la categoría. En ese contexto, la capitana Camila Monge se refirió a la preparación para el torneo que se realizará en Maracaibo, Venezuela.

A poco de abordar el avión, Monge brindó declaraciones para La Cátedra Deportes. “Yo creo que lo importante de esto es ir a dar lo mejor. El objetivo es clasificar el mundial, traer una medalla si es posible. Entonces, vamos a ir a prepararnos esta semana y vamos a ir a jugar todos los partidos, a darlo al cien por ciento, a darlo todo por Perú, porque en verdad eso es lo importante. Y, bueno, sí, jugar un tercer mundial sería de uno de mis mayores objetivos”.

PUBLICIDAD

La atacante sabe que no será fácil el Sudamericano, por ese motivo, lamentó la poca preparación de la ‘bicolor’. Los partidos de preparación hubieran sido algo que nos hubiera encantado tener, claramente. Creo que eso es parte de lo que viene siendo un campeonato internacional: prepararse antes para ello”.

En contraparte, Monge valoró la preparación en otro aspecto de la escuadra nacional. “El aclimatarnos también nos va a ayudar a llegar bien al torneo. Y además, creo que la parte de la hidratación y todo eso, como para el calor que vamos a afrontar, es importante y nosotras estamos trabajando con una nutricionista para eso”.

PUBLICIDAD

La selección peruana de vóley viajó con anticipación a Maracaibo para adaptarse a las altas temperaturas de la ciudad, que superan los 40 °C. Además, disputó un amistoso ante Venezuela el pasado 30 de septiembre.

Camila Monge, capitana de Perú, lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley sub 19 2026.
Camila Monge, capitana de Perú, lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley sub 19 2026.

Su rol como capitana de Perú

Por otro lado, Camila Monge se refirió a su rol como capitana de la selección peruana de vóley sub 19. “Creo que ser la capitana hoy significa un grado mayor de responsabilidad, pero igual disfrutando en el campo. Y creo que el que me hayan elegido capitana, más allá de todas las adversidades que he pasado, es por el esfuerzo que le vengo dedicando a la selección”, afirmó.

Además, valoró la confianza de sus compañeras y sostuvo que su liderazgo deberá trascender el juego. “Hoy les agradezco a mis compañeras que me tengan la confianza de poder decirme capitana. Ser capitana no solo es ir, firmar la planilla y jugar bien. Es estar para mis compañeras en el momento en el que me necesiten”, señaló.

Camila Monge será la capitana de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19.
Camila Monge será la capitana de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19.

Las bajas de Perú para el Sudamericano Sub 19

Finalmente, Monge se refirió a las ausencias de Ariana Vásquez y Gianella Chanca, quienes sufrieron lesiones que las alejarán de las canchas por un tiempo prolongado. Por ese motivo, no participarán en el Sudamericano de vóley sub-19.

Dentro de todo las seguimos considerando parte del equipo, las seguimos llevando con nosotras. Siempre es complicado tener bajas porque ellas dos eran bastante importantes en el equipo. Pero creo que la mentalidad siempre es positiva, todo pasa por algo”, afirmó.

Vásquez y Chanca no serán las únicas ausencias en el plantel dirigido por Martín Escudero. Fernanda Pinto fue separada de la delegación nacional tras incumplir las normas al disputar un torneo con su colegio, una actividad que no estaba permitida por la Federación Peruana de Vóley.

Martín Escudero explicó el motivo de la exclusión de Fernanda Pinto en la selección peruana de vóley para el Sudamericano Sub 19.
Martín Escudero explicó el motivo de la exclusión de Fernanda Pinto en la selección peruana de vóley para el Sudamericano Sub 19.

Fixture de Perú en el Sudamericano de vóley sub 19

  • Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)

Temas Relacionados

Camila MongeSelección peruana de vóley sub 19Selección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóley sub 19vóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Tras el triunfo en Tarma, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a la definición del campeón del torneo nacional. El duelo con el ‘vendaval celeste’ se jugará hoy, jueves 1 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

El entrenador argentino llegó a Lima un día después de anunciarse la salida de Héctor Cúper en la ‘U’. Su objetivo será ganar el Torneo Clausura

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

El DT detalló los puntos que deberá mejorar el extremo para volver a ser considerado en el equipo de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026

“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

El periodista se refirió a la vuelta del entrenador argentino al elenco ‘merengue’ y no dudó en dejarle un mensaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ llegan con ventaja luego de conseguir una victoria por la mínima diferencia en la altura de Tarma. Sigue todas las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Milett Figueroa en ‘Los Tinelli 2′: dónde ver en Perú la serie de Marcelo Tinelli y su familia

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. a los besos en reality ‘El Sultanato’

Israel Dreyfus se disculpa con Alejandra Baigorria por parodiarla con Said Palao: “No se hizo con ninguna intención de burla”

DEPORTES

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026