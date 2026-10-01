Perú

Movimientos en la PNP: Mininter reasigna a ocho generales y un teniente general al interior de la Policía

Entre los generales reasignados se encuentra el jefe de la Región Policial Lima Sur, Carlos Valer Cruces; y el teniente general Manuel Lozada, quien estaba a cargo de la Dirección de Operaciones Policiales

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, mencionó al teniente general PNP Fredy López Mendoza como un posible sucesor del comandante general Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú. (Foto. Policía Nacional del Perú)
El teniente general PNP Fredy López Mendoza propuso la reasignación de generales, como se indica en la resolución suprema firmada por el ministro César Astudillo. (Foto. Policía Nacional del Perú)
Guardar

Más cambios en la Policía Nacional del Perú fueron realizados por el Ministerio del Interior a propuesta del comandante general Fredy López Mendoza. Ademá de los 23 generales reasignados el pasado 20 de septiembre, el Mininter modificó las asignaciones de ocho generales y un teniente general según consta en una resolución suprema firmada por el ministro César Astudillo.

Según el documento legal publicado el 30 de septiembre en la edición extraordinaria del diario El Peruano, los cambios generados incluyen al general Carlos Valer Cruces, quien dejará la jefatura de la Región Policial de Lima Sur y pasará a dirigir la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos).

PUBLICIDAD

Cambios en mandos operativos y administrativos

El teniente general Manuel Elías Lozada Morales, quien había sido seleccionado por el FBI para “aprender sobre técnicas especiales de investigación”, según indicó el diario Perú 21, dejó la Dirección de Operaciones Policiales para asumir la dirección de la Inspectoría General de la PNP.

El general Manuel Elías Lozada Morales asumirá la dirección de la Inspectoría General de la PNP.
El general Manuel Elías Lozada Morales asumirá la dirección de la Inspectoría General de la PNP.

El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos pasó de la Dirección de Recursos Humanos (Dirrehum) a la dirección de la Dirección de Inteligencia. El general Samuel Jesús Peralta Campos fue reasignado desde la Dirección Nacional de Orden y Seguridad a la Dirección de la Comandancia de Operaciones Policiales y tomará el lugar asignado previamente al teniente general Lozada Morales.

PUBLICIDAD

La resolución también dispuso que el general Julio Oscar Mariño Ripa deje la Dirección de Inteligencia -que ahora lidera el general Valverde Arcos- para asumir la Secretaría Ejecutiva de la institución.

Inteligencia, trata de personas y sanidad policial

El general Glenn Anthony Garcia Chavez fue trasladado de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a la Dirección de Inteligencia, por lo que asumirá el cargo que antes tenía el general Mariño Ripa.

El general Víctor Teófilo Camarena Valenzuela asumirá la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes luego de desempeñarse en la Dirección de Criminalística de la Secretaría Ejecutiva. Con ello, reemplazará al general García Chávez en sus funciones

César Astudillo
El ministro César Astudillo firmó la resolución suprema que reasigna a 8 generales y un teniente general al interior de la PNP.

La general Jessica Haydee Saravia Alviar fue reasignada dentro de la Dirección de Sanidad Policial: dejó el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz para pasar al Complejo Hospitalario Luis N. Sáenz.

En el caso del general Ely Vargas Roca, el documento legal indica que se le asigna la Dirección de Recursos Humanos, aunque este movimiento tiene vigencia desde el pasado 9 de septiembre de 2026 y sin costo para el Estado.

En la reasignación previa del 20 de septiembre, el Ministerio del Interior también cambió el cargo del general Víctor Revoredo Farfán, quien pasó de la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la “causal de necesidad del servicio”.

La nueva dependencia de Revoredo Farfán está encargada de la cooperación policial internacional, entre otras funciones.

“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú propone la reasignación en el cargo, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado, de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (...)”, indica la resolución que reasignó al general Revoredo junto a otros 22 generales y tenientes generales de sus puestos a nuevas divisiones y direcciones al interior de la institución.

Temas Relacionados

MininterMinisterio del InteriorPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Campaña de salud para este 02 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Esta campaña es importante porque permite acercar servicios de prevención y atención básica a las personas, quienes podrán acceder a controles, evaluaciones y pruebas rápidas de manera gratuita en un mismo espacio

Campaña de salud para este 02 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Camila Monge se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio al Mundial, que se disputará en Maracaibo, Venezuela

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Llamadas spam empezarán con 500: MTC aclara cómo se verán los números publicitarios

Finalmente usted podrá identificar las llamadas que lo acosan telefónicamente si ve que el número empieza por la numeración 500 desde marzo 2027

Llamadas spam empezarán con 500: MTC aclara cómo se verán los números publicitarios

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Tras el triunfo en Tarma, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a la definición del campeón del torneo nacional. El duelo con el ‘vendaval celeste’ se jugará hoy, jueves 1 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Los postulantes a varias alcaldías convocaron actividades con cumbia, salsa y música tropical hasta el jueves 1 de octubre, antes de las restricciones por los comicios municipales

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Milett Figueroa en ‘Los Tinelli 2′: dónde ver en Perú la serie de Marcelo Tinelli y su familia

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. a los besos en reality ‘El Sultanato’

Israel Dreyfus se disculpa con Alejandra Baigorria por parodiarla con Said Palao: “No se hizo con ninguna intención de burla”

DEPORTES

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”