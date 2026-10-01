Movimientos en la PNP: Mininter reasigna a ocho generales y un teniente general al interior de la Policía

El teniente general PNP Fredy López Mendoza propuso la reasignación de generales, como se indica en la resolución suprema firmada por el ministro César Astudillo. (Foto. Policía Nacional del Perú)

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Más cambios en la Policía Nacional del Perú fueron realizados por el Ministerio del Interior a propuesta del comandante general Fredy López Mendoza. Ademá de los 23 generales reasignados el pasado 20 de septiembre, el Mininter modificó las asignaciones de ocho generales y un teniente general según consta en una resolución suprema firmada por el ministro César Astudillo.

Según el documento legal publicado el 30 de septiembre en la edición extraordinaria del diario El Peruano, los cambios generados incluyen al general Carlos Valer Cruces, quien dejará la jefatura de la Región Policial de Lima Sur y pasará a dirigir la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos).

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Cambios en mandos operativos y administrativos

El teniente general Manuel Elías Lozada Morales, quien había sido seleccionado por el FBI para “aprender sobre técnicas especiales de investigación”, según indicó el diario Perú 21, dejó la Dirección de Operaciones Policiales para asumir la dirección de la Inspectoría General de la PNP.

El general Manuel Elías Lozada Morales asumirá la dirección de la Inspectoría General de la PNP.

El general Adolfo Gregorio Valverde Arcos pasó de la Dirección de Recursos Humanos (Dirrehum) a la dirección de la Dirección de Inteligencia. El general Samuel Jesús Peralta Campos fue reasignado desde la Dirección Nacional de Orden y Seguridad a la Dirección de la Comandancia de Operaciones Policiales y tomará el lugar asignado previamente al teniente general Lozada Morales.

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La resolución también dispuso que el general Julio Oscar Mariño Ripa deje la Dirección de Inteligencia -que ahora lidera el general Valverde Arcos- para asumir la Secretaría Ejecutiva de la institución.

Inteligencia, trata de personas y sanidad policial

El general Glenn Anthony Garcia Chavez fue trasladado de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, a la Dirección de Inteligencia, por lo que asumirá el cargo que antes tenía el general Mariño Ripa.

El general Víctor Teófilo Camarena Valenzuela asumirá la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes luego de desempeñarse en la Dirección de Criminalística de la Secretaría Ejecutiva. Con ello, reemplazará al general García Chávez en sus funciones

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El ministro César Astudillo firmó la resolución suprema que reasigna a 8 generales y un teniente general al interior de la PNP.

La general Jessica Haydee Saravia Alviar fue reasignada dentro de la Dirección de Sanidad Policial: dejó el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz para pasar al Complejo Hospitalario Luis N. Sáenz.

En el caso del general Ely Vargas Roca, el documento legal indica que se le asigna la Dirección de Recursos Humanos, aunque este movimiento tiene vigencia desde el pasado 9 de septiembre de 2026 y sin costo para el Estado.

En la reasignación previa del 20 de septiembre, el Ministerio del Interior también cambió el cargo del general Víctor Revoredo Farfán, quien pasó de la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP), por la “causal de necesidad del servicio”.

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La nueva dependencia de Revoredo Farfán está encargada de la cooperación policial internacional, entre otras funciones.

“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú propone la reasignación en el cargo, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado, de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú (...)”, indica la resolución que reasignó al general Revoredo junto a otros 22 generales y tenientes generales de sus puestos a nuevas divisiones y direcciones al interior de la institución.