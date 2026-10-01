Perú

Tras perder protagonismo en Juntos por el Perú, José Domingo Pérez busca inscribir su propio partido político

José Domingo Pérez dejó atrás su etapa como fiscal, se sumó a la fallida campaña presidencial de Roberto Sánchez y ahora prepara su propio partido: Jorge del Castillo afirma que “se quitó la careta completamente”.

Un reportaje que analiza la incursión del exfiscal José Domingo Pérez en la arena política con la fundación de su propio partido, 'Liderando el Cambio'. Se examina su trayectoria, desde su rol en el Equipo Especial Lava Jato hasta su defensa de Pedro Castillo. | Willax
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José Domingo Pérez inició el proceso para formar su propio partido político luego de reservar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la denominación ‘Liderando el Cambio’, según un certificado de reserva de denominación difundido en el informe periodístico de Contra Corriente de Willax.

El proyecto partidario aparece después de la participación de Pérez en la campaña de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú que perdió la segunda vuelta presidencial. Durante ese periodo, el exfiscal tuvo una activa exposición pública y protagonizó enfrentamientos con dirigentes y figuras vinculadas a otras opciones políticas.

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José Domingo Pérez ya reservó el nombre de su partido ante el JNE

El certificado difundido en el informe señala que la denominación ‘Liderando el Cambio’ fue reservada ante el Jurado Nacional de Elecciones el último 17 de septiembre. La reserva tiene una vigencia de dos años, por lo que durante ese periodo el promotor deberá avanzar con los procedimientos necesarios para buscar la inscripción de su organización política.

La reserva de una denominación constituye uno de los pasos iniciales para quienes buscan constituir una organización política. No significa, por sí misma, que el partido ya se encuentre inscrito ni que pueda participar en elecciones.

José Domingo Pérez

El personero legal consignado para el proyecto de Pérez es Alex Ernesto Constantino Senmache, quien ocupó cargos durante el gobierno de Pedro Castillo. Fue director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Ministerio del Interior y posteriormente director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia.

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El mismo informe señala que Constantino mantiene un vínculo profesional con Pérez y que, mediante sus escuelas jurídicas, auspicia el pódcast del exfiscal.

De Juntos por el Perú a un proyecto político propio

Pérez se incorporó a la campaña de Juntos por el Perú durante la segunda vuelta presidencial, en la que Roberto Sánchez enfrentó a su rival por la Presidencia de la República. Durante ese periodo, el exfiscal tuvo intervenciones públicas en defensa de la candidatura y también respondió a cuestionamientos formulados contra la organización.

Uno de los episodios ocurrió en los días previos a la segunda vuelta, cuando Pérez anunció acciones legales contra Jorge Nieto Montesinos luego de que este cuestionara los vínculos de Juntos por el Perú con el Movadef. También le anunció una denuncia por difamación agravada.

Un grupo de personas marcha de noche; un hombre con sombrero blanco y lentes saluda; un hombre con saco azul y lentes; una mujer con sombrero claro; banderas de Perú
La imagen muestra a Roberto Sánchez y José Domingo Pérez junto a simpatizantes de Juntos por el Perú durante una marcha en Perú. (Juntos por el Perú)

Su participación política también estuvo precedida por su actuación como fiscal del Ministerio Público. Tras dejar esa institución, Pérez asumió la defensa legal de Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Críticas de exdirigentes por su salto a la política

La decisión de Pérez generó cuestionamientos de figuras políticas entrevistadas para el informe. Fernán Altuve, excongresista, consideró que el exfiscal pasó de desarrollar una actividad jurídica a buscar una participación política propia.

“Está abdicando de su labor de jurista para afirmarse en su labor de político”, sostuvo Altuve, quien también cuestionó el papel que Pérez desempeñó durante la campaña de Juntos por el Perú.

Por su parte, Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, cuestionó duramente la trayectoria de Pérez y sostuvo que “todos sus actos (como fiscal) no eran actos de justicia, eran actos de persecución”. Además, afirmó que por fin se ha quitado “la careta completamente” tras iniciar su propio proyecto político.

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