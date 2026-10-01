Perú

Candidatos a la alcaldía de Lince: lista completa de postulantes y partidos políticos en las Elecciones 2026

Los ciudadanos podrán revisar los perfiles, hojas de vida y planes de gobierno de los postulantes del distrito a través de la plataforma Voto Informado, habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Los ciudadanos de Lince pueden conocer los perfiles, hojas de vida y planes de gobierno de los postulantes a través de la plataforma Voto Informado, habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) - Créditos: Andina.
Los ciudadanos de Lince pueden conocer los perfiles, hojas de vida y planes de gobierno de los postulantes a través de la plataforma Voto Informado, habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) - Créditos: Andina.
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La elección por la alcaldía de Lince reúne a 10 candidatos de distintas organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los electores de este distrito de Lima Metropolitana deberán acudir a las urnas el próximo domingo 4 de octubre para escoger a quien asumirá la conducción del gobierno local.

La contienda incluye a agrupaciones como Acción Popular, Ahora Nación, Avanza País, Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Democrático Somos Perú, Partido Político Perú Primero, Partido Popular Cristiano (PPC), Podemos Perú y Renovación Popular Perú. Cada organización presenta un postulante para ocupar la alcaldía durante el próximo periodo municipal.

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Los ciudadanos pueden consultar la información declarada por los aspirantes a través de Voto Informado, plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El sistema permite revisar las hojas de vida, planes de gobierno y propuestas de los candidatos, mientras que la ONPE dispone de una herramienta para verificar el local y la mesa de votación asignados para la jornada electoral.

Una mano con manga azul oscuro inserta una boleta blanca en una urna electoral transparente sobre una mesa de madera clara. Al fondo, la bandera de Perú está desenfocada.
Once candidatos compiten por la alcaldía de Lince en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en representación de distintas organizaciones políticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Lince

  • Acción Popular: Víctor Manuel Noriega Salazar.
  • Ahora Nación: Nidia Alegría Herrera.
  • Avanza País: Luis Ernesto Flores Reátegui.
  • Fuerza Popular: Otilia Merino García.
  • Partido Aprista Peruano: Yvan Alexis Villavicencio Alvildo.
  • Partido Democrático Somos Perú: José Antonio Aliaga Pajares.
  • Partido Político Perú Primero: Arturo Ronald Bejarano Gurmendi.
  • Partido Popular Cristiano - PPC: Eduardo Danilo Albarracín Ugarte.
  • Podemos Perú: Luis Miguel Alonzo Ramírez.
  • Renovación Popular Perú: Mirtha Sebastiana Uribe Soriano.
  • Partido País para Todos: Miguel Ángel Espinoza Saavedra

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma Voto Informado, una herramienta que permite a los electores consultar información de las organizaciones políticas y candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

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A través de este portal, los ciudadanos pueden revisar las hojas de vida, planes de gobierno y propuestas declaradas por los postulantes que competirán en los próximos comicios.

Plataforma Voto Informado
Los vecinos de Lince pueden conocer a sus candidatos en la plataforma Voto Informado - Créditos: JNE.

Para realizar la consulta, el elector debe ingresar al portal oficial del JNE y dirigirse a la sección correspondiente a las ERM 2026 (CLIC ACÁ). Luego, debe ingresar al apartado de candidatos y propuestas, donde podrá efectuar la búsqueda mediante el DNI del postulante o seleccionar la región, provincia y distrito en los que participa.

Por ejemplo, al elegir Lima, Lima Metropolitana y Lince, el sistema mostrará las organizaciones políticas inscritas para esa circunscripción. Al seleccionar una de ellas, aparecerá la relación de candidatos y, posteriormente, el usuario podrá ingresar al perfil de cada postulante para consultar su hoja de vida y las propuestas declaradas.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre. Durante esta jornada, la ciudadanía acudirá a las urnas para escoger a las autoridades que asumirán la conducción de los gobiernos regionales y municipales durante el próximo periodo.

Para facilitar la consulta de los datos electorales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición una plataforma oficial (https://erm2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/conoce-tu-local-de-votacion/) donde los electores pueden verificar el local y la mesa que les fueron asignados. La entidad recomienda consultar esta información únicamente mediante sus canales institucionales antes de acudir a sufragar.

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