Perú

Milett Figueroa en ‘Los Tinelli 2′: dónde ver en Perú la serie de Marcelo Tinelli y su familia

La segunda temporada de la producción muestra el viaje del conductor argentino y parte de su familia a Perú, donde conocen al entorno de la modelo y actriz peruana. Los capítulos ya están disponibles en Prime Video.

Martha Valcárcel apareció en las nuevas imágenes del reality junto a Marcelo Tinelli y reaccionó a los señalamientos que surgieron tras su disputa con Mimi Alvarado. Prime Video
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La segunda temporada de ‘Los Tinelli’ se estrenó el miércoles 30 de septiembre en Prime Video, por lo que ya se encuentra disponible en Perú para los usuarios que tengan una suscripción activa a la plataforma o acceso mediante DGO. La nueva entrega del docu-reality vuelve a poner en primer plano la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, además de los conflictos que atraviesan los integrantes de la familia del conductor argentino.

El programa llegó al catálogo de Prime Video y puede verse en más de 240 países y territorios. Para el público peruano, DGO ofrece la posibilidad de activar el acceso a la plataforma de Amazon desde su propia cuenta.

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“Los Tinelli 2” ya está disponible en Perú y muestra el viaje de Marcelo Tinelli a Perú con Milett Figueroa
“Los Tinelli 2” ya está disponible en Perú y muestra el viaje de Marcelo Tinelli a Perú con Milett Figueroa

La serie, producida por LaFlia para Amazon Studios, sigue aspectos de la vida privada y profesional de Tinelli, sus hijos y las personas que forman parte de su entorno. La primera temporada se centró en una reunión familiar en Punta del Este, Uruguay, y en la presentación de Figueroa dentro del círculo del presentador. Los nuevos episodios cambian el escenario y trasladan parte de la historia a Perú.

El viaje a Perú pone a Milett Figueroa en el centro de la temporada

La participación de Milett Figueroa adquiere mayor peso en la segunda temporada. El argumento incluye el viaje de Marcelo Tinelli y parte de su familia a Perú para conocer a los familiares de la modelo y actriz. La visita abre un nuevo capítulo en la convivencia entre Figueroa y el clan del conductor.

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El adelanto de “Los Tinelli 2” anticipa escenas vinculadas con ese encuentro. Entre ellas figura una reunión con doña Martha, madre de la artista peruana. Las hijas de Tinelli la describen como una “bruja blanca”, una definición que anticipa diferencias entre las partes.

Prime Video presentó imágenes de la visita de Marcelo Tinelli y sus familiares a Perú
Prime Video presentó imágenes de la visita de Marcelo Tinelli y sus familiares a Perú

El viaje a Perú reúne a la familia Tinelli con el entorno cercano de Milett Figueroa y forma parte de los principales conflictos que la producción presenta en los nuevos capítulos. La serie muestra también discusiones, sospechas de traiciones y tensiones entre algunos integrantes del grupo familiar.

El programa no se limita a la relación de Tinelli y Figueroa. La sinopsis adelanta que el conductor afronta dificultades en su vínculo con sus hijos y busca preservar la unidad de la familia. Candelaria “Cande” Tinelli aparece después de su divorcio, mientras que la trama también aborda la situación de Juana Tinelli y otros cambios personales que atraviesan los miembros del clan.

La venta de la casa de Punta del Este integra los nuevos episodios

Otro de los ejes de la temporada es la residencia de la familia en Punta del Este. La propiedad, que tuvo presencia en la primera entrega, vuelve a aparecer en la historia a partir de su venta. El hecho representa un cambio para los Tinelli y se integra a las tensiones familiares que propone el docu-reality.

La segunda temporada presenta a Marcelo Tinelli ante conflictos familiares, cambios sentimentales y la venta de una propiedad en Uruguay. El contenido se desarrolla desde una mirada íntima sobre el conductor, sus hijos y las relaciones que mantienen fuera de los estudios de televisión.

La producción también registra el impacto que tiene la relación con Figueroa dentro de esa dinámica. En la primera temporada, la modelo peruana fue presentada como parte del entorno de Tinelli durante la estadía familiar en Uruguay. Ahora, el recorrido se invierte: el conductor argentino viaja a Perú para acercarse a la familia de su pareja.

El estreno de Los Tinelli 2 es el 30 de septiembre, por Prime Video
El estreno de Los Tinelli 2 es el 30 de septiembre, por Prime Video

Cómo ver ‘Los Tinelli 2′ desde Perú

Los suscriptores de Prime Video podrán ver Los Tinelli 2 desde la aplicación para Smart TV y dispositivos móviles. El servicio también está disponible a través de DGO, cuyos clientes pueden activar el acceso a la plataforma desde su cuenta, sin un pago adicional.

Para hacerlo, deben ingresar a “Configuración y cuenta”, acceder a “Mis productos”, seleccionar la opción “Nuevo” y hacer clic en “Activar”. Luego, el sistema solicitará crear o vincular una cuenta de Prime Video.

La plataforma también incluye la primera temporada del docu-reality, que muestra el inicio de la relación entre Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y el resto de su familia.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli habrían terminado nuevamente.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Los Tinelli 2

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