Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. a los besos en reality ‘El Sultanato’

Reportaje del programa Amor y Fuego sobre la participación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en el reality show El Sultanato. Las imágenes muestran fragmentos de la convivencia entre los integrantes en áreas comunes de la residencia, como la sala, la cocina y los dormitorios.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. dejaron atrás las versiones que los presentaban solo como amigos y se besaron frente a las cámaras de ‘El Sultanato’, el reality internacional que los reúne junto a otros creadores de contenido.

El momento se produjo durante una conversación en uno de los sofás de la residencia, donde varios participantes comentaban la cercanía que ambos habían mostrado desde el inicio del encierro.

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La escena ocurrió cuando aún no habían transcurrido 48 horas desde el comienzo de la convivencia. Aunque al principio buscaron mantener cierta distancia ante las cámaras, sus compañeros advirtieron rápidamente la conexión entre ellos.

‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. compartieron abrazos, caricias y momentos de cercanía en distintos espacios de la casa. En la cocina, él se mostró afectuoso con la influencer; en los sillones, ella se recostó sobre sus piernas; y en la habitación también quedaron expuestos instantes de complicidad.

La presencia de ambos en el programa reavivó las especulaciones sobre una posible relación. Durante los meses previos, habían rechazado públicamente que existiera un vínculo sentimental y sostenían que mantenían una amistad.

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Lobatón, hija de Melissa Klug, recurrió en más de una oportunidad a la misma explicación cuando surgían rumores sobre Rossini Jr. “Es mi amigo”, decía ante las cámaras en apariciones anteriores.

Esa postura quedó debilitada por la dinámica que mantuvieron en los primeros días de ‘El Sultanato’. La convivencia permitió que el resto de los participantes advirtiera las muestras de afecto y comenzara a bromear con la posibilidad de que hubiera algo más entre ellos.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan sobre una cama durante una escena del programa de realidad El Sultanato.

Una de las voces que más insistió con el tema fue La Piry, creadora de contenido dominicana que comparte el encierro con los peruanos. La participante comentó de forma insistente la cercanía de la pareja y los animó a reconocer lo que ocurría frente al público.

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La complicidad que terminó en un apasionado beso

La situación llegó a un punto decisivo durante una charla grupal en la sala. La Piry lanzó una broma sobre la intimidad de Samahara y Renato, mientras ambos reaccionaban con risas y evidente incomodidad ante las miradas de sus compañeros.

“Samahara y Renato han tenido relaciones tres veces”, afirmó la dominicana, en medio de la conversación. La frase generó nuevas reacciones en el grupo y elevó la presión sobre los dos participantes.

La Piry no se quedó allí y pidió una demostración frente a las cámaras. “Queremos ver el beso real de este reality entonces. Te está esperando, Renato”, le dijo a Rossini Jr., mientras los demás acompañaban el pedido.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan durante una escena del programa de televisión El Sultanato.

Lobatón intentó responder a las bromas con humor, aunque admitió que el ambiente la había puesto nerviosa. “Es que tú me pones nerviosa, o sea, de verdad te pones nerviosa, pareces una serpiente, Renato”, expresó antes de que ocurriera el beso.

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Los participantes iniciaron una cuenta regresiva y alentaron a la pareja desde el sofá. También compararon la cercanía entre ambos con la de una pareja recién casada, mientras Lobatón y Rossini Jr. intercambiaban miradas y sonrisas.

Finalmente, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón se dieron un beso en vivo, con lo que confirmaron ante sus compañeros la conexión que había alimentado los comentarios desde el inicio de la convivencia.

El episodio se produjo en los primeros días de un formato que contempla 45 jornadas de encierro. Tras el beso, la relación entre ambos quedó instalada como uno de los asuntos que puede marcar el desarrollo de la competencia.

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