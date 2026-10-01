Perú

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. a los besos en reality ‘El Sultanato’

Los participantes peruanos evidenciaron gran química cuando les pidieron darse un beso en vivo

Reportaje del programa Amor y Fuego sobre la participación de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en el reality show El Sultanato. Las imágenes muestran fragmentos de la convivencia entre los integrantes en áreas comunes de la residencia, como la sala, la cocina y los dormitorios.
Guardar

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. dejaron atrás las versiones que los presentaban solo como amigos y se besaron frente a las cámaras de ‘El Sultanato’, el reality internacional que los reúne junto a otros creadores de contenido.

El momento se produjo durante una conversación en uno de los sofás de la residencia, donde varios participantes comentaban la cercanía que ambos habían mostrado desde el inicio del encierro.

PUBLICIDAD

La escena ocurrió cuando aún no habían transcurrido 48 horas desde el comienzo de la convivencia. Aunque al principio buscaron mantener cierta distancia ante las cámaras, sus compañeros advirtieron rápidamente la conexión entre ellos.

‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales
‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. compartieron abrazos, caricias y momentos de cercanía en distintos espacios de la casa. En la cocina, él se mostró afectuoso con la influencer; en los sillones, ella se recostó sobre sus piernas; y en la habitación también quedaron expuestos instantes de complicidad.

La presencia de ambos en el programa reavivó las especulaciones sobre una posible relación. Durante los meses previos, habían rechazado públicamente que existiera un vínculo sentimental y sostenían que mantenían una amistad.

PUBLICIDAD

Lobatón, hija de Melissa Klug, recurrió en más de una oportunidad a la misma explicación cuando surgían rumores sobre Rossini Jr. “Es mi amigo”, decía ante las cámaras en apariciones anteriores.

Esa postura quedó debilitada por la dinámica que mantuvieron en los primeros días de ‘El Sultanato’. La convivencia permitió que el resto de los participantes advirtiera las muestras de afecto y comenzara a bromear con la posibilidad de que hubiera algo más entre ellos.

Una mujer y un hombre se besan sentados en una cama mientras aparece un rótulo informativo en pantalla
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan sobre una cama durante una escena del programa de realidad El Sultanato.

Una de las voces que más insistió con el tema fue La Piry, creadora de contenido dominicana que comparte el encierro con los peruanos. La participante comentó de forma insistente la cercanía de la pareja y los animó a reconocer lo que ocurría frente al público.

La complicidad que terminó en un apasionado beso

La situación llegó a un punto decisivo durante una charla grupal en la sala. La Piry lanzó una broma sobre la intimidad de Samahara y Renato, mientras ambos reaccionaban con risas y evidente incomodidad ante las miradas de sus compañeros.

“Samahara y Renato han tenido relaciones tres veces”, afirmó la dominicana, en medio de la conversación. La frase generó nuevas reacciones en el grupo y elevó la presión sobre los dos participantes.

La Piry no se quedó allí y pidió una demostración frente a las cámaras. “Queremos ver el beso real de este reality entonces. Te está esperando, Renato”, le dijo a Rossini Jr., mientras los demás acompañaban el pedido.

Dos imágenes consecutivas de una mujer con prenda blanca y un hombre con camiseta negra que se besan en un ambiente interior
Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besan durante una escena del programa de televisión El Sultanato.

Lobatón intentó responder a las bromas con humor, aunque admitió que el ambiente la había puesto nerviosa. “Es que tú me pones nerviosa, o sea, de verdad te pones nerviosa, pareces una serpiente, Renato”, expresó antes de que ocurriera el beso.

Los participantes iniciaron una cuenta regresiva y alentaron a la pareja desde el sofá. También compararon la cercanía entre ambos con la de una pareja recién casada, mientras Lobatón y Rossini Jr. intercambiaban miradas y sonrisas.

Finalmente, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón se dieron un beso en vivo, con lo que confirmaron ante sus compañeros la conexión que había alimentado los comentarios desde el inicio de la convivencia.

El episodio se produjo en los primeros días de un formato que contempla 45 jornadas de encierro. Tras el beso, la relación entre ambos quedó instalada como uno de los asuntos que puede marcar el desarrollo de la competencia.

Temas Relacionados

Samahara LobatónRenato Rossini JrEl Sultanatoperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Campaña de salud para este 02 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Esta campaña es importante porque permite acercar servicios de prevención y atención básica a las personas, quienes podrán acceder a controles, evaluaciones y pruebas rápidas de manera gratuita en un mismo espacio

Campaña de salud para este 02 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Camila Monge se refirió a la participación de la selección peruana en el torneo clasificatorio al Mundial, que se disputará en Maracaibo, Venezuela

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Llamadas spam empezarán con 500: MTC aclara cómo se verán los números publicitarios

Finalmente usted podrá identificar las llamadas que lo acosan telefónicamente si ve que el número empieza por la numeración 500 desde marzo 2027

Llamadas spam empezarán con 500: MTC aclara cómo se verán los números publicitarios

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Tras el triunfo en Tarma, los ‘cerveceros’ buscarán su pase a la definición del campeón del torneo nacional. El duelo con el ‘vendaval celeste’ se jugará hoy, jueves 1 de octubre, en el estadio Alberto Gallardo

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Los postulantes a varias alcaldías convocaron actividades con cumbia, salsa y música tropical hasta el jueves 1 de octubre, antes de las restricciones por los comicios municipales

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

Comisión de Constitución retoma hoy el debate sobre facultades: tres bancadas plantean otorgarlas parcialmente

Elecciones Regionales y Municipales: 13 candidatos nacidos en Venezuela buscan cargos distritales

Elecciones 2026: conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía de San Isidro y cuál es su trayectoria

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Milett Figueroa en ‘Los Tinelli 2′: dónde ver en Perú la serie de Marcelo Tinelli y su familia

Israel Dreyfus se disculpa con Alejandra Baigorria por parodiarla con Said Palao: “No se hizo con ninguna intención de burla”

Alejandra Baigorria se disculpa con Mario Hart tras comentario de su hermano, quien lo llamó “vividor”

DEPORTES

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Qué resultados necesita Sporting Cristal frente ADT para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

Eddie Fleischman lanzó advertencia a Fabián Bustos tras su regreso a Universitario: “El orden de las cosas está trastocado en la ‘U’”