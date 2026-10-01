Perú declara en emergencia el sector textil tras estrepitosa caída de 58,4% en su capacidad instalada

La producción de la industria textil y de confecciones se contrajo un 9,9% entre enero y julio de 2026. Créditos: SNI

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El Gobierno de Perú declaró en emergencia al sector textil y confecciones por 120 días calendario y ordenó al Ministerio de la Producción elaborar, en un máximo de 15 días hábiles, un plan de reactivación para enfrentar la caída de la actividad, las exportaciones y el empleo.

El Decreto Supremo Nº 014-2026-PRODUCE, firmado por la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, sostiene que la industria atraviesa una pérdida de dinamismo que excede los efectos de eventos puntuales.

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Entre 2018 y 2025, el valor agregado del sector pasó de S/ 5.765 millones a S/ 5.482 millones. Esa variación representó una reducción cercana al 5%. Durante el mismo período, su participación en el Producto Bruto Interno nacional bajó de 1,1% a 0,9%, mientras que su peso dentro de la manufactura cayó de 8,1% a 7,4%.

El decreto también señala que la productividad laboral se redujo 4,6% y que la producción nacional de algodón descendió 53%. Para el Ejecutivo, esos indicadores muestran un debilitamiento de las capacidades productivas y de varios eslabones de la cadena de valor vinculada a la industria.

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¿Puras importaciones? La producción nacional de algodón sufrió una caída del 53% dentro del periodo de contracción iniciado en 2018.

La producción textil cayó 9,9% entre enero y julio de 2026

El deterioro se aceleró durante este año. Según los datos incluidos en la norma, la producción de la industria textil y de confecciones se contrajo 9,9% entre enero y julio de 2026, frente al mismo período del año anterior.

La actividad textil registró una caída de 5,4%, mientras que el rubro de confecciones retrocedió 12,7%. A la vez, la utilización de la capacidad instalada llegó a 58,4%, un nivel 3,7 puntos porcentuales inferior al promedio de la industria manufacturera.

La decisión se vincula además con las previsiones climáticas para los próximos meses. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) mantiene la alerta por un episodio de El Niño Costero que podría extenderse hasta el otoño de 2027.

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El Ministerio de la Producción tiene un plazo de 15 días hábiles para diseñar el plan de reactivación sectorial.

El Niño Costero eleva los riesgos para la cadena de abastecimiento

El comunicado de ENFEN, fechado el 28 de septiembre, advierte que el calentamiento del mar en la región Niño 1+2 podría conservar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027. Las proyecciones incluyen lluvias por encima de lo habitual en la costa norte, la costa central y valles de la vertiente occidental andina norte.

El Gobierno considera que este escenario puede afectar a la industria mediante interrupciones en el abastecimiento y la distribución de insumos, restricciones logísticas, daños a la infraestructura y problemas en la continuidad de las operaciones.

Como antecedente, el decreto indica que el Producto Bruto Interno de la industria textil y de confecciones se contrajo 20,2% en 2023, en un contexto afectado por el Fenómeno El Niño. Si las condiciones se intensifican durante el segundo semestre de este año, la producción podría caer más de 3,4% al cierre de 2026, las exportaciones retrocederían más de 3,9% y el empleo disminuiría 2,8%.

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La Comisión Multisectorial ENFEN advirtió que el calentamiento del mar por El Niño Costero podría extenderse hasta enero de 2027.

Producción deberá aprobar un plan con cuatro líneas de acción

El Ministerio de la Producción deberá aprobar el Plan para la Reactivación del Sector Textil y Confecciones mediante una resolución ministerial. El documento tendrá cuatro ejes:

Impulso al financiamiento.

Fortalecimiento de capacidades, competitividad y productividad.

Acceso de las mypes a las compras estatales a través del Programa Nacional Compras a MYPErú.

Promoción comercial y apertura de nuevos mercados.

La Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Viceministerio de MYPE e Industria, estará a cargo del seguimiento y la evaluación de las medidas.

La norma también faculta al ministerio a modificar o ampliar las líneas de acción según la evolución de la crisis y las necesidades que surjan durante la implementación del plan.