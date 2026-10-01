Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”: revela membresías de hasta 30 mil dólares

Magaly Medina cuestiona a Samantha Batallanos por viajes de lujo financiados por “sponsors”

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Samantha Batallanos explicó que sus viajes a destinos europeos y estadías en propiedades de lujo se financian a través de acuerdos con sponsors y clubes privados, una versión que fue cuestionada por Magaly Medina durante la emisión de Magaly TV, la firme. La modelo aseguró que participa en estas experiencias como parte de su trabajo y que genera contenido para redes sociales.

La expareja de Jonathan Maicelo fue consultada sobre las imágenes que comparte desde ciudades como Saint-Tropez, Ibiza y Mykonos. Frente a las dudas sobre el origen de los recursos para esos desplazamientos, Batallanos sostuvo que no asume todos los gastos con dinero propio.

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“Lo financian sponsors, nosotras somos modelos internacionales, nos pagan, viajamos y hacemos contenido, porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales”, declaró la modelo ante las cámaras del programa de espectáculos.

La emisión también mostró publicaciones en las que Batallanos etiqueta una plataforma vinculada con actividades para empresarios de alto poder adquisitivo. Según la explicación presentada en el informe, el acceso al club tiene una membresía anual que puede oscilar entre USD 20.000 y USD 30.000.

Samantha Batallanos dijo que los viajes forman parte de acuerdos de trabajo

Batallanos explicó que sus viajes responden a convocatorias y colaboraciones en las que las participantes cumplen actividades y realizan publicaciones para redes sociales. La modelo señaló que el contenido forma parte de los acuerdos con las marcas o patrocinadores que cubren las experiencias.

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Entre los lugares que mencionó figuran Saint-Tropez, en Francia; Ibiza, en España; y Mykonos, en Grecia. También se refirió a estadías en propiedades privadas, reuniones y eventos organizados en esos destinos.

En sus declaraciones, indicó que esta modalidad permite a las participantes asistir a eventos, conocer lugares y producir material para sus cuentas digitales.

El informe de Magaly TV, la firme detalló que la plataforma mencionada por Batallanos se dirige a empresarios con una alta capacidad económica. La propuesta incluiría encuentros periódicos y fiestas mensuales, además de la posibilidad de relacionarse con modelos internacionales que asisten a las actividades.

Batallanos aseguró que las participantes no tienen obligaciones fuera de los términos que aceptan en cada experiencia. “No se puede prestar a que quieran otras cosas”, dijo al ser consultada sobre las dinámicas de esos encuentros.

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Samantha Batallanos fue pareja de Jonathan Maicelo. IG.

El club cobra hasta USD 30 mil al año

La cifra de entre USD 20 mil y USD 30 mil corresponde, según el informe televisivo, a la cuota anual que pagan los empresarios para participar en el club. El espacio ofrece actividades sociales y viajes, de acuerdo con lo expuesto en el programa.

No se presentó información que indique que ese monto sea un pago directo a Samantha Batallanos o a alguna modelo en particular. La explicación difundida se refirió a una membresía de acceso al club y a sus eventos, donde los asistentes pueden coincidir con otras personas invitadas.

La modelo indicó que cada participante tiene autonomía para decidir sus límites. “Son personas adultas y todos tienen el libre albedrío de hacer lo que se les plazca”, afirmó. También sostuvo que las modelos reciben cuidados durante las actividades.

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En otra parte de la conversación, Batallanos señaló que una participante puede elegir compartir más tiempo con un asistente si así lo desea, aunque remarcó que esa decisión es personal. “Y si en algún momento una de las chicas quiere compartir algo de más, pues está totalmente abierta la posibilidad”, expresó.

Estas declaraciones llevaron a Magaly Medina a cuestionar la forma en que se describen los acuerdos. La conductora puso en duda que el término “sponsors” alcance para explicar el financiamiento de viajes, alojamientos y reuniones en destinos internacionales.

Samantha Batallanos explica quién financia sus viajes de lujo. (América Hoy)

“Ahora le llaman sponsors. Saque usted sus propias conclusiones”, afirmó Magaly Medina durante el informe. La presentadora también expresó dudas sobre los beneficios que reciben quienes pagan la membresía anual del club.

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