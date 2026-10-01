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Los elogios de Giancarlo Granda a 6 jugadores de la selección peruana tras el empate con México en amistoso FIFA

El periodista deportivo habló de los altos rendimientos de la ‘bicolor’ en el duelo contra el conjunto ‘azteca’. También criticó a un jugador por su discreto nivel

El periodista deportivo habló del rendimiento de algunos futbolistas de la 'bicolor' luego del encuentro en Nueva Jersey. (Video: Radio Nacional)
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La selección peruana mejoró su rendimiento en el empate ante México en Nueva Jersey, después de la abultada derrota frente a Estados Unidos en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El resultado mostró una evolución en el funcionamiento colectivo y dejó seis actuaciones que el periodista Giancarlo Granda destacó de cara al futuro del equipo.

El periodista consideró que la ‘bicolor’ encontró respuestas en una alineación con varias modificaciones. En esa línea, valoró tanto el desempeño de jugadores que ya formaban parte de las convocatorias como el de otros que buscan instalarse en la competencia por un puesto.

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Encontramos un Huamán que no le pesó la responsabilidad de ser titular con Perú. Obviamente necesita partidos, necesita cuajar un poquito con los compañeros”, sostuvo en Radio Nacional.

La aparición del lateral de Alianza Lima también reabrió la discusión sobre Oliver Sonne. El ‘Flaco’ aclaró que no tiene una postura personal contra el futbolista, aunque marcó reparos sobre su desempeño cuando debe defender. “Yo no tengo nada contra Sonne, me parece que es un jugador regular, pero de hecho ayer (el martes) me gustó que cerró una situación. Yo le tengo mucha crítica a Sonne en el aspecto defensivo, le cuesta un poco”, afirmó.

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Marco Huamán jugó 80 minutos con Perú en el amistoso contra México. - créditos: FPF
Marco Huamán jugó 80 minutos con Perú en el amistoso contra México. - créditos: FPF

En el centro de la zaga, la dupla integrada por Renzo Garcés y Erick Noriega dejó una sensación positiva. “No me disgustó la dupla Garcés y Noriega. Mira que yo a Noriega lo tengo en el medio, pero no me disgustó la dupla de centrales”, señaló. El periodista también recordó que Marcos López ocupó el lateral izquierdo y lo definió como un jugador consolidado.

El mediocampo fue otro de los sectores que Giancarlo Granda siguió con atención. Allí destacó a Wilder Cartagena, un jugador habitual en las convocatorias de la selección peruana, aunque con menos continuidad desde el inicio que otros volantes. “¿Sabes quién me gustó porque es un jugador que tiene tiempo en la selección y que quizás no se ha consolidado como titular? Cartagena, que hizo un buen partido”, comentó.

El periodista explicó que ‘Carta’ afrontó una competencia interna marcada por la presencia de Renato Tapia y Pedro Aquino. “Es un jugador habitualmente convocado, pero que siempre ha sido suplente, ha tenido poco titularato porque competía con los bravos”, acotó. Para el comunicador, su presentación ante México puede darle argumentos para mantenerse entre las opciones.

Wilder Cartagena jugó como volante de marca con Perú ante México. - créditos: FPF
Wilder Cartagena jugó como volante de marca con Perú ante México. - créditos: FPF

La evaluación también incluyó a Piero Magallanes y Oslimg Mora, dos jugadores que tuvieron espacio desde el arranque. Giancarlo Granda indicó que ‘Maga’ le dejó una buena impresión dentro de un equipo que intentó mostrar mayor iniciativa.

Sobre Mora, remarcó el cambio de función que tuvo bajo la conducción de Carlos Desio en Sport Boys. El futbolista, acostumbrado a desempeñarse por la banda derecha, fue reubicado como volante central y respondió con despliegue, velocidad y capacidad de anticipación.

Oslimg Mora destacó en el choque ante México en Nueva Jersey.
Oslimg Mora destacó en el choque ante México en Nueva Jersey. - créditos: FPF

La conclusión de Mano Menezes después del empate ante México

El técnico Mano Menezes también valoró el encuentro como una instancia para identificar alternativas dentro del plantel. El entrenador brasileño sostuvo que el segundo amistoso permitió detectar futbolistas que podrían ganar terreno en futuras convocatorias.

“Estamos en el segundo partido de esta fecha FIFA. Estoy muy contento porque encontramos a tres jugadores importantes que formarán parte del grupo de Perú, probablemente para jugar las Eliminatorias más adelante”, afirmó en conferencia de prensa.

El veterano DT vinculó esa lectura con la derrota frente a Estados Unidos. “Después del partido con Estados Unidos encontré que tenemos nuevos jugadores, pero falta trabajo, de continuidad, de repetición, de entrenamiento. En lo demás estuvimos bien, nos comportamos como nos gustaría jugar”, declaró.

El entrenador de la selección peruana sacó conclusiones positivas tras el empate en Nueva Jersey. (Video: Bicolor )

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana volverá a jugar ante Canadá el sábado 3 de octubre, en su tercer amistoso de la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el estadio Saputo de Montreal y comenzará a las 13:00 horas de Perú.

El equipo dirigido por Mano Menezes afrontará ese compromiso después de la mejoría mostrada frente a México. El duelo permitirá observar si los jugadores que dejaron buenas sensaciones en Nueva Jersey pueden sostener su rendimiento en una nueva prueba internacional.

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