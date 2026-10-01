“Se lo vio con altibajos, intermitente”, el duro comentario de Pablo Guede sobre Kevin Quevedo tras Alianza Lima vs Palestino

El técnico de Alianza Lima se refirió al rendimiento del extremo nacional. (L1 Max)

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Alianza Lima perdió 2-1 ante Palestino de Chile en un amistoso disputado en Matute durante el receso del Torneo Clausura por la fecha FIFA. El partido le permitió al técnico argentino Pablo Guede observar a los futbolistas que cuentan con menos oportunidades en la Liga 1 2026.

“No tiene el ritmo que tienen otros jugadores”

Tras el encuentro, el entrenador se refirió al rendimiento de Kevin Quevedo de una manera firme que desató reacciones. Señaló que el extremo todavía carece de ritmo de competencia. El atacante aprovechó el amistoso para sumar minutos durante el receso por la fecha FIFA.

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Pablo Guede puso el foco en el trabajo que deberá realizar Quevedo para alcanzar su mejor estado y ser considerado en la alineación titular en las próximas jornadas del Torneo Clausura 2026.

“La última vez fue porque, si no, no llegábamos a veinte y es la verdad. Tiene que seguir mejorando. Se lo vio con altibajos, intermitente. No tiene el ritmo que tienen otros jugadores. Y va a tener que seguir entrenando, y aprovechar todas estas cosas que estamos haciendo, porque es para los chicos que menos juegan. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tendrá que seguir trabajando, y ya después veremos”, apuntó el DT en conferencia de prensa.

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El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

Pablo Guede reveló por qué arrancó con una estrategia defensiva

Uno de los cuestionamientos en la derrota de Alianza Lima con Palestino fue la táctica defensiva que usó Pablo Guede. El DT salió a puntualizar el contundente motivo por el que decidió pararse de esa manera en el amistoso.

“Porque se vienen siete finales y va a haber momentos que vamos a tener que defender con uña y diente. Lo tengo clarísimo. Y por eso toca trabajarlo, porque va a haber partidos que van a ser muy chivos, más de visitante y también de local, en el sentido de que vamos a tener que cerrar resultados que nos van a convenir, que nos van a servir. Por lo tanto, quería entrenarlo y lo quiero seguir entrenando para esos momentos determinantes, cerrar el partido y ya está. Y qué mejor que estos dos partidos que nos toca para estar preparado para esos momentos”, declaró el técnico.

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El técnico de Alianza Lima resolvió las dudas tras los cuestionamientos por planteamiento en el amistoso. (L1 Max)

Próximo amistoso de Alianza Lima en la fecha FIFA

Alianza Lima afina detalles para retomar su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 después del parón motivado por los amistosos de la fecha FIFA. El equipo blanquiazul apunta a recuperar actividad competitiva antes de volver al campeonato peruano.

La derrota por 2-1 frente a Palestino de Chile dejó al plantel con una nueva instancia de preparación por delante. El siguiente rival será Melgar, en un compromiso pensado para ajustar el funcionamiento del grupo.

El partido está previsto para este sábado 3 de octubre y se jugará a puertas cerradas. Hasta el momento, no se confirmó el horario ni se difundieron otros datos sobre las condiciones del encuentro.

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Alianza Lima enfrentará a Melgar en un amistoso en Matute. Crédito: LFP

Los 7 partidos que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

- Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (domingo 11 de octubre / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau (sábado 17 de octubre / 20:30 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (domingo 25 de octubre / 15:00 horas / estadio 25 de Noviembre)

- Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (programación por confirmar / estadio Los Chankas)

- Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

El interés de Santos Laguna por Eryc Castillo toma fuerza en el mercado mexicano. El cuadro de Torreón prepara una propuesta millonaria por el extremo, quien ya defendió sus colores entre 2019 y 2020. (Alianza Lima)