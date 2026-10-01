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Se conoció el contundente motivo por el que se frustró amistoso de Alianza Lima ante Emelec

Los ‘blanquiazules’ planificaron una serie de duelos de preparación, y dentro de ello estaba enfrentar a los ‘eléctricos’ con público. Sin embargo, no se pudo concretar, ¿qué pasó?

Alianza Lima jugó amistoso con Palestino de Chile.
Alianza Lima jugó amistoso con Palestino de Chile.
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Alianza Lima le está sacando provecho al receso por la fecha FIFA de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ jugaron amistoso contra Palestino y terminaron cayendo por 2-1 en Matute. El encuentro fue una oportunidad para que Pablo Guede evaluara a los jugadores que han tenido menos participación en la Liga 1 2026.

La prueba ante el cuadro chileno permitió al comando técnico observar alternativas dentro del plantel antes del retorno de la competencia oficial. Y se confirmó que los ‘íntimos’ tendrán otro duelo de preparación frente Melgar a puertas cerradas.

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Y dentro de la planificación estuvo pactado un choque con Emelec de Ecuador, pero finalmente no se pudo dar. El presidente del club ecuatoriano, José David Jiménez, dio detalles del frustrado enfrentamiento que se tenía pensado en realizarlo con hinchas.

“La realidad es que recibimos una invitación del club Alianza Lima. Lastimosamente, no tuvieron los permisos para poder jugar. Sé que hay elecciones este fin de semana de autoridades locales en Perú y, bueno, por eso es que no pudieron obtener los permisos, pero la invitación quedó para otra fecha. Todavía no la han definido, pero es algo que sigue en pie”, apuntó el mandamás del cuadro ecuatoriano en zona mixta.

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Presidente del club ecuatoriano, José David Jiménez, dio detalles del duelo frustrado. (Sucre Deportes)

¿Cuándo será el amistoso con Melgar?

Alianza Lima se medirá con Melgar este sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, en un amistoso a puertas cerradas que formará parte de su preparación para el regreso del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El equipo blanquiazul busca recuperar ritmo competitivo tras la pausa por los amistosos de la fecha FIFA. La práctica ante el cuadro arequipeño permitirá ajustar el funcionamiento del plantel antes de la reanudación del campeonato.

La jornada llega después de la derrota por 2-1 frente a Palestino de Chile en Matute. Aquel encuentro sirvió para que el comando técnico evaluara alternativas dentro del grupo. El duelo será la siguiente prueba de antes de volver a la actividad oficial.

Paolo Guerrero – Alianza Lima – Melgar – Liga 1 – Perú – deportes – 24 agosto
Alianza Lima dejó Arequipa con un punto y Paolo Guerrero ya piensa en lo que viene: el delantero pidió concentración para afrontar los partidos decisivos que definirán la lucha por el Clausura. (Alianza Lima)

“Se lo vio con altibajos, intermitente”

Pablo Guede cuestionó el ritmo competitivo de Kevin Quevedo y señaló que el extremo deberá sostener su trabajo para aspirar a una oportunidad en el equipo titular. El atacante sumó minutos durante el receso por la fecha FIFA, aunque el entrenador consideró que todavía muestra un rendimiento irregular en comparación con otros integrantes del plantel.

No tiene el ritmo que tienen otros jugadores”, afirmó el técnico argentino en conferencia de prensa. Explicó que la presencia de Quevedo respondió a la necesidad de completar la convocatoria para el amistoso. “La última vez fue porque, si no, no llegábamos a veinte y es la verdad”, sostuvo.

El DT describió al extremo como un futbolista “con altibajos, intermitente” y remarcó que los partidos de preparación están dirigidos a quienes tienen menos participación. “Va a tener que seguir entrenando, y aprovechar todas estas cosas que estamos haciendo, porque es para los chicos que menos juegan”, añadió Guede.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de que Quevedo pueda ganar consideración más adelante, aunque condicionó esa opción a su evolución en los entrenamientos. “Tendrá que seguir trabajando, y ya después veremos”, concluyó.

El técnico de Alianza Lima se refirió al rendimiento del extremo nacional. (L1 Max)

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