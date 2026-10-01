Perú detecta plomo en 85 niños de Lima Metropolitana y manda a revisar políticas de emisión en siderúrgicas y fundiciones

Las plantas industriales que excedan los nuevos límites contarán con un plazo de dos años para modificar sus instrumentos ambientales y cinco para ejecutar la adecuación.

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El Ministerio del Ambiente (Minam) publicó un proyecto que propone límites para las emisiones de siderúrgicas y fundiciones después de que un estudio citado en el expediente identificara plomo en sangre igual o superior a 10 microgramos por decilitro en 85 de 310 niños evaluados en Mi Perú, distrito de la Provincia Constitucional del Callao e integrado al área urbana de Lima Metropolitana.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° D000323-2026-MINAM, publicada el 30 de septiembre de 2026, que ordena difundir el proyecto de decreto supremo y su exposición de motivos para recibir aportes durante 15 días calendario.

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En ella, el MINAM observa que los valores de línea base nacional, en algunos parámetros, son inusualmente bajos en comparación con los valores de emisión referenciales establecidos a nivel internacional.

El estudio en Mi Perú encontró que 27,4% de los menores evaluados superó los 10 μg/dL

La investigación, publicada en 2018 y titulada Niveles de plomo sanguíneo y factores asociados en niños residentes de un distrito del Callao, examinó a 310 menores de 12 años. Del total, 225 niños, equivalentes al 72,6%, registraron menos de 10 μg/dL de plomo en sangre.

Los restantes 85 menores, el 27,4% de la muestra, tuvieron valores iguales o superiores a ese nivel. El 23,9% presentó concentraciones de entre 10 y 19,99 μg/dL; el 3,2%, entre 20 y 44,9 μg/dL; y el 0,3%, entre 45 y 69,9 μg/dL. El estudio no halló casos por encima de 70 μg/dL.

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El documento oficial señala que 183 niños tenían registros desde cinco μg/dL. De ese grupo, el 72% procedía del asentamiento humano Virgen de Guadalupe, en Mi Perú, una zona próxima al área industrial de Ventanilla.

Una investigación realizada en 2018 halló niveles de plomo de al menos 10 microgramos por decilitro en 85 de 310 niños evaluados en Mi Perú.

El documento asocia el caso con la cercanía de actividades metalúrgicas

Los autores del estudio relacionaron los resultados con la cercanía de fundiciones y actividades de recuperación de plomo instaladas en la zona industrial de Ventanilla. También consideraron la dirección predominante de los vientos, de sur a norte y de suroeste a noreste, como un factor que podría contribuir a la exposición de la población de Virgen de Guadalupe.

Esa relación corresponde a una asociación planteada en la investigación y en la exposición de motivos del Minam. El documento no atribuye los casos de plomo en sangre a una empresa específica ni establece una responsabilidad individual determinada.

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La información de biomonitoreo citada por el proyecto corresponde a 2018. No obstante, el expediente incluye mediciones ambientales posteriores que registraron presencia de metales pesados en aire y suelo de Mi Perú.

El reporte oficial relacionó la exposición de los menores con la cercanía del asentamiento humano Virgen de Guadalupe a la zona industrial y la dirección de los vientos.

Las alertas por plomo en aire y suelo continuaron en 2024

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) registró entre enero y abril de 2024 superaciones del valor referencial canadiense para plomo en PM10, fijado en 0,5 microgramos por metro cúbico, en estaciones de monitoreo de Mi Perú.

La mayor cantidad de excedencias se concentró en la estación CA-VMP-9, instalada en una vivienda del asentamiento humano Virgen de Guadalupe. Solo en marzo se registraron cinco superaciones del valor de referencia.

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La Dirección Regional de Salud del Callao también tomó muestras de suelo en agosto de 2024. Dos puntos superaron el estándar nacional de 140 miligramos de plomo por kilogramo para áreas residenciales y parques: el Parque Virgen de Guadalupe, con 147,92 mg/kg, y el frontis de la institución educativa Arturo Padilla Espinoza, con 158,37 mg/kg.

Los monitoreos de 2024 registraron excedencias de plomo en el aire y concentraciones en suelo por encima del estándar en un parque y una escuela de Mi Perú.

Cinco fundiciones aparecen en el conflicto por plomo y cadmio

El documento identifica como parte del conflicto socioambiental de Ventanilla y Mi Perú a cinco empresas vinculadas a actividades de fundición de plomo: Consorcio Matrix Technology S.A.C., Rabanal Service S.A.C., Metalexacto S.R.L., Sol de Alloys S.A.C. y Etna S.A.

Según la exposición de motivos, ciudadanos y autoridades locales asociaron sus operaciones con la presencia de plomo y cadmio en el aire y el suelo, además de los casos de plomo en sangre detectados en niños de la zona. El texto no establece una responsabilidad individual definitiva de cada compañía.

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También se menciona a las siderúrgicas SiderPerú y Aceros Arequipa, aunque únicamente en cuadros técnicos sobre tecnologías para controlar emisiones, como filtros de bolsa, precipitadores electrostáticos y sistemas de captura.

El Minam propone topes tras años sin una norma nacional específica

El proyecto plantea establecer Límites Máximos Permisibles para material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo, mercurio, cadmio, cromo, níquel, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y dioxinas y furanos.

La exposición de motivos indica que 57% de las fundiciones evaluadas superó valores referenciales para material particulado. También excedieron los parámetros de dióxido de azufre el 41% y los de óxidos de nitrógeno el 32%.

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En siderurgia, el 28% de las unidades evaluadas superó referencias para partículas y el 23% para monóxido de carbono. El diagnóstico añade que el 97,6% de las fuentes emisoras siderúrgicas y el 97,4% de las fundiciones no ferrosas no reportaron medidas de mitigación.

Las empresas que superen los topes deberán modificar sus instrumentos de gestión ambiental en un plazo de dos años y tendrán cinco años adicionales para ejecutar las medidas de adecuación.