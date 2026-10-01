Receta guiso de garbanzo

Un guiso caliente de mondongo con porotos, garbanzos, verduras y perejil picado se sirve en un cuenco rústico junto a un pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El guiso de garbanzo es una preparación casera, nutritiva y reconfortante que puedes disfrutar como plato principal durante el almuerzo. Los garbanzos se cocinan en un aderezo de cebolla, ajo y ajíes, junto con papa, zanahoria y otras verduras que aportan sabor y textura.

Esta receta de guiso de garbanzo peruano es fácil de preparar y puede hacerse con garbanzos secos o cocidos. También puedes agregar pollo, carne o simplemente preparar una versión vegetariana con verduras.

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El resultado es un guiso espeso y sabroso que combina muy bien con arroz blanco, ensalada o una porción de huevo sancochado.

Datos de la receta

Preparación: 15 minutos

Remojo: 8 horas

Cocción: 45 minutos

Tiempo total: 1 hora aproximadamente, sin contar el remojo

Porciones: 4 personas

Dificultad: Fácil

Tipo de plato: Guiso / almuerzo

Cocina: Peruana

Ingredientes para preparar guiso de garbanzo

2 tazas de garbanzos secos

1 cebolla roja grande

3 dientes de ajo

1 tomate

1 cucharada de ají amarillo molido

1 cucharada de ají panca molido

2 cucharadas de aceite vegetal

2 papas medianas

1 zanahoria

½ taza de arvejas

1 hoja de laurel

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de pimienta

Sal al gusto

3 a 4 tazas de agua o caldo de verduras

Perejil o culantro picado al gusto

Ingredientes opcionales

Para variar la receta puedes agregar:

200 g de pollo

200 g de carne de res

100 g de tocino

Zapallo

Espinaca

Choclo

Vainitas

½ taza de leche evaporada

Cómo hacer guiso de garbanzo paso a paso

1. Remoja los garbanzos

Coloca los garbanzos secos en un recipiente grande y cúbrelos con abundante agua.

Déjalos en remojo durante aproximadamente 8 horas o toda la noche.

Los garbanzos aumentarán de tamaño mientras absorben el agua, por lo que debes utilizar un recipiente suficientemente grande.

Al día siguiente, desecha el agua del remojo y enjuaga los garbanzos.

2. Cocina los garbanzos

Coloca los garbanzos en una olla con abundante agua limpia.

Agrega la hoja de laurel y cocina a fuego medio hasta que estén tiernos.

Dependiendo del tipo de garbanzo, este proceso puede tomar aproximadamente entre 40 y 60 minutos.

Una vez cocidos, escúrrelos y reserva.

Si utilizas garbanzos ya cocidos, puedes saltarte este paso.

3. Prepara el aderezo

Calienta el aceite en una olla grande.

Agrega la cebolla roja finamente picada y cocina hasta que esté transparente.

Añade el ajo picado y remueve durante unos segundos.

Incorpora el ají amarillo, ají panca y tomate picado.

Agrega comino, pimienta y sal.

Cocina a fuego medio durante varios minutos hasta que el aderezo quede bien integrado.

4. Agrega las verduras

Incorpora la zanahoria cortada en rodajas o cubos y las papas previamente peladas y cortadas.

Añade las arvejas y mezcla con el aderezo.

5. Incorpora los garbanzos

Agrega los garbanzos cocidos a la olla.

Mezcla cuidadosamente para que se integren con el aderezo y las verduras.

6. Agrega el caldo

Añade entre 3 y 4 tazas de agua o caldo de verduras.

La cantidad dependerá de qué tan espeso quieras el guiso.

Tapa la olla y cocina a fuego medio-bajo hasta que las papas y zanahorias estén completamente cocidas.

7. Cocina hasta espesar

Cuando las verduras estén tiernas, continúa cocinando unos minutos sin tapa.

Los garbanzos ayudarán a espesar naturalmente la preparación.

Si quieres una textura todavía más cremosa, puedes aplastar algunos garbanzos con la parte posterior de una cuchara y mezclarlos con el guiso.

8. Rectifica la sazón

Prueba el guiso y ajusta la cantidad de sal, pimienta o ají según tu gusto.

Agrega perejil o culantro picado.

Si quieres un guiso más cremoso, puedes añadir un poco de leche evaporada durante los últimos minutos de cocción.

9. Sirve caliente

Sirve el guiso de garbanzo caliente.

Puedes acompañarlo con arroz blanco, ensalada fresca, huevo sancochado o una porción de palta.

¿Cómo hacer guiso de garbanzo con garbanzos enlatados?

Si tienes poco tiempo, puedes utilizar garbanzos cocidos en conserva.

En este caso:

Escurre los garbanzos. Enjuágalos con agua. Prepara el aderezo. Agrega las verduras. Incorpora los garbanzos. Añade caldo y cocina hasta que las verduras estén tiernas. Deja reducir hasta conseguir la textura deseada.

Esta versión permite preparar un guiso de garbanzo fácil en mucho menos tiempo.

Guiso de garbanzo con pollo

Para preparar un guiso de garbanzo con pollo, puedes utilizar aproximadamente 200 gramos de pollo cortado en cubos.

Primero sazona el pollo con sal y pimienta y dóralo ligeramente en la olla.

Retíralo y prepara el aderezo en la misma olla.

Después incorpora nuevamente el pollo junto con los garbanzos, las verduras y el caldo.

Cocina hasta que el pollo esté completamente cocido.

Guiso de garbanzo con carne

También puedes preparar esta receta con carne de res.

Utiliza un corte apropiado para guisos y córtalo en cubos pequeños.

Dora la carne antes de preparar el aderezo y posteriormente cocina todo junto a fuego bajo.

La cocción lenta permitirá que la carne quede tierna y que los garbanzos absorban el sabor del guiso.

Guiso de garbanzo vegetariano

El guiso de garbanzo puede prepararse fácilmente sin carne.

Utiliza caldo de verduras y agrega una mayor cantidad de vegetales.

Puedes incorporar:

Zapallo.

Zanahoria.

Papa.

Arvejas.

Vainitas.

Espinaca.

Choclo.

Pimiento.

El garbanzo aporta textura y convierte el guiso en un plato completo y sustancioso.

¿Con qué acompañar el guiso de garbanzo?

El acompañamiento más sencillo es el arroz blanco.

También puedes servirlo con:

Arroz integral.

Papa sancochada.

Yuca.

Ensalada fresca.

Palta.

Huevo sancochado.

Salsa criolla.

Si el guiso ya contiene bastante papa y verduras, también puedes servirlo sin arroz.

Consejos para preparar un buen guiso de garbanzo

Remoja los garbanzos

El remojo ayuda a ablandarlos y reduce el tiempo de cocción.

No agregues demasiada agua

Comienza con una cantidad moderada de líquido y agrega más si es necesario.

Prepara bien el aderezo

Dejar cocinar la cebolla, ajo y ajíes antes de incorporar los demás ingredientes ayuda a desarrollar el sabor.

Cocina a fuego bajo

Una cocción tranquila permite que los sabores se integren y que la salsa adquiera una textura más espesa.

Aplasta algunos garbanzos

Si quieres un guiso más cremoso, aplasta una pequeña parte de los garbanzos y vuelve a mezclarlos con la preparación.

Agrega las verduras en el momento adecuado

La papa y la zanahoria necesitan tiempo para cocinarse, mientras que las arvejas pueden agregarse más adelante para conservar mejor su textura.

Preguntas frecuentes sobre el guiso de garbanzo

¿Cuánto tiempo se deben remojar los garbanzos?

Lo recomendable es dejarlos en remojo durante aproximadamente 8 horas o toda la noche antes de cocinarlos.

¿Puedo hacer guiso de garbanzo sin remojarlos?

Sí, aunque el tiempo de cocción será mayor. Si utilizas garbanzos en conserva, puedes preparar el guiso directamente sin realizar el proceso de remojo.

¿Cómo puedo hacer que el guiso quede más espeso?

Puedes dejarlo cocinar unos minutos más sin tapa o aplastar algunos garbanzos y mezclarlos con la salsa.

¿Puedo agregar pollo?

Sí. El pollo combina muy bien con los garbanzos y puede incorporarse en cubos pequeños.

¿Puedo preparar esta receta sin carne?

Sí. Utiliza caldo de verduras y agrega diferentes vegetales para preparar una versión vegetariana.

¿Qué especias combinan con el garbanzo?

El comino, pimienta, orégano, ají amarillo y ají panca combinan muy bien con este tipo de guiso.

¿Cuánto tiempo dura el guiso de garbanzo?

Una vez frío, puedes guardarlo en un recipiente cerrado dentro del refrigerador. Al recalentarlo, agrega un poco de agua o caldo si la preparación se ha espesado demasiado.

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¿Se puede congelar?

Sí. Deja que el guiso se enfríe completamente, colócalo en recipientes herméticos y congélalo en porciones. Al consumirlo, descongélalo y recaliéntalo completamente.

Un guiso casero, nutritivo y fácil

El guiso de garbanzo es una alternativa sencilla para preparar un almuerzo casero con ingredientes económicos y fáciles de encontrar. El aderezo de cebolla, ajo, ají amarillo y ají panca le aporta un sabor peruano, mientras que la papa, zanahoria y arvejas completan la preparación.

Puedes prepararlo con garbanzos secos cuando tengas tiempo o utilizar garbanzos cocidos para una versión rápida. También puedes agregar pollo, carne o diferentes verduras según lo que tengas disponible.

Sírvelo caliente con arroz blanco, ensalada o huevo sancochado y disfruta de un plato casero lleno de sabor.