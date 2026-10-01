Cortes de luz en Lima y Callao este viernes 2 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Varios puntos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este viernes 2 de octubre. Las interrupciones se realizarán en distintos momentos de la jornada y tendrán una duración variable, de acuerdo con la zona comprendida en el cronograma.

Callao concentra varios de los sectores incluidos en la programación, mientras que también figuran puntos de San Juan de Lurigancho y Jesús María. La suspensión será focalizada y alcanzará únicamente a las calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones y manzanas señaladas.

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¿Qué distritos tendrán cortes de luz hoy?

El paisaje urbano de Lima muestra una mezcla de edificios iluminados y zonas en penumbra, reflejando un corte de suministro eléctrico. (Andina)

Los cortes están previstos entre las 8:00 de la mañana y las 19:00 horas. Estas son las zonas comprendidas:

Callao: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Asociación Ex Fundo Oquendo, manzana B; urbanización Las Orquídeas, manzana B; avenida Néstor Gambetta, kilómetros 5.2, 6.8, 7 y 17.730; y avenida Oquendo, cuadra 2.

San Juan de Lurigancho: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., en diferentes sectores del distrito, entre ellos el asentamiento humano Nueva Vida zona A, agrupación familiar Campamento de Dios, agrupación familiar San Antonio de Padua Juan Pablo II, proyecto de integración Los Ángeles, agrupación familiar Hijos de Juan Pablo II, proyecto de integración Los Ángeles del sector Cerrito La Libertad, agrupación familiar Las Colinas de Juan Pablo II, y los asentamientos humanos Juan Pablo II etapas 1 y 3, en el sector Arenal.

Callao: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., en la Unidad Vecinal Modelo, bloques T, U, V, X, Y, Z y Z2; jirón Carrillo Albornoz, cuadra 1; y asentamiento humano Alan García, manzanas A, C y D.

Jesús María: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en la avenida Márquez, cuadra 23; jirón Diego de Almagro, cuadras 3, 4 y 5; jirón Estados Unidos, cuadras 6, 7 y 8; calle Caracas, cuadra 23; jirón Río de Janeiro, cuadras 4 y 5; avenida San Felipe, cuadra 3; y avenida Gregorio Escobedo, cuadra 5.

Callao: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m., en el asentamiento humano Bocanegra, manzanas G3, G4, G10, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54 y G58.

¿El corte de luz afectará a todo el distrito?

La programación corresponde a zonas específicas y detalla calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones y manzanas comprendidas en cada interrupción. Por ello, la presencia de un distrito en el cronograma no significa que todo su territorio vaya a quedarse sin suministro eléctrico.

Los vecinos de las áreas señaladas pueden revisar el horario correspondiente a su zona y tomar previsiones antes del inicio de la suspensión.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Antes de la interrupción, se recomienda cargar celulares y otros dispositivos necesarios, además de desconectar los equipos eléctricos que no sean indispensables. También es conveniente evitar abrir constantemente la refrigeradora o congeladora durante el corte para conservar la temperatura interior.

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Si se requiere utilizar iluminación de emergencia, es preferible tener linternas o lámparas recargables disponibles antes de que comience la suspensión del servicio.