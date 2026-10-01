Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 1 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo sísmico continuo a nivel nacional para brindar información técnica inmediata a la población y a las autoridades de gestión del riesgo. En esta cobertura en vivo te presentamos el reporte oficial en tiempo real con los últimos movimientos telúricos registrados, detallando la magnitud, el epicentro y la profundidad focal en las distintas regiones del país.
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú experimenta una constante actividad tectónica producto de la fricción entre placas y fallas locales. Sigue en directo las actualizaciones emitidas por el Centro Sismológico Nacional (Censis), junto con las principales medidas de prevención, pautas de seguridad y recomendaciones de Indeci ante cualquier eventualidad.
Los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) incluyeron sismos de magnitud 4,4 en las cercanías de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata, en Moquegua. Hasta el momento, las autoridades no comunicaron afectaciones a personas, viviendas, vías ni servicios públicos vinculadas con esos eventos.
El monitoreo sísmico se mantiene en todo el país a través del Centro Sismológico Nacional. Cada parte técnico detalla la hora local, magnitud, profundidad, coordenadas, referencia respecto de una localidad e intensidad percibida. Estos datos permiten conocer las características de cada temblor y la forma en que fue sentido en las áreas próximas al epicentro.
Cuatro sismos fueron detectados el 30 de septiembre en Lima, Ucayali y el Callao
El 30 de septiembre, el IGP comunicó cuatro movimientos sísmicos en Lima, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao. El primero ocurrió a las 03:52:59 y alcanzó una magnitud de 3,5. El epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de Ancón, en Lima, con una profundidad de 58 kilómetros e intensidad III en ese distrito.
El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0700 situó el evento en las coordenadas -11.80 de latitud y -77.42 de longitud. La profundidad indica que el movimiento tuvo origen bajo el mar, frente al litoral limeño. La intensidad III señala que pudo ser sentido por varias personas dentro de sus viviendas o edificios, sobre todo por quienes se encontraban en reposo.
A las 09:25:25 se registró otro sismo de magnitud 3,5 en Atalaya, región Ucayali. El informe IGP/CENSIS/RS 2026-0701 estableció que el epicentro estuvo a 13 kilómetros al este de la ciudad, a una profundidad de 11 kilómetros. La intensidad fue III en Atalaya, donde el temblor pudo ser advertido dentro de inmuebles.
Un evento de magnitud 4,0 se produjo al suroeste del Callao
El movimiento de mayor magnitud informado el 30 de septiembre ocurrió a las 11:12:38. El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0702 consignó un sismo de magnitud 4,0, localizado a 79 kilómetros al suroeste del Callao, con una profundidad de 28 kilómetros.
El IGP indicó una intensidad III en el Callao. Ese nivel describe una percepción leve dentro de viviendas, oficinas u otros edificios. Algunas personas pueden sentir el movimiento con mayor claridad en pisos elevados, mientras que objetos suspendidos, como lámparas, pueden oscilar.
La jornada incluyó un cuarto reporte a las 13:29:16. El evento tuvo una magnitud de 3,5, una profundidad de 59 kilómetros y una referencia a ocho kilómetros al suroeste de Ancón. El parte IGP/CENSIS/RS 2026-0703 señaló una intensidad II-III, que corresponde a una percepción débil o leve según la cercanía de las personas al área de origen.
Datos principales de los sismos informados el 30 de septiembre:
- Ancón, Lima: magnitud 3,5, a las 03:52:59, profundidad de 58 kilómetros e intensidad III
- Atalaya, Ucayali: magnitud 3,5, a las 09:25:25, profundidad de 11 kilómetros e intensidad III
- Callao: magnitud 4,0, a las 11:12:38, profundidad de 28 kilómetros e intensidad III
- Ancón, Lima: magnitud 3,5, a las 13:29:16, profundidad de 59 kilómetros e intensidad II-III
La intensidad permite conocer cómo se sintió un sismo en cada localidad
Los informes técnicos distinguen entre magnitud e intensidad. La magnitud expresa la energía liberada por un sismo en su punto de origen, mientras que la intensidad mide cómo fue percibido y qué efectos tuvo en una zona determinada. Por eso, un mismo movimiento puede presentar distintas intensidades según la distancia al epicentro.
La cercanía, la profundidad, el tipo de suelo y las condiciones de las construcciones influyen en la percepción. Los sismos superficiales, por ejemplo, pueden sentirse con mayor claridad en localidades próximas al punto de origen, aunque su magnitud no sea elevada. A la vez, un movimiento más profundo puede alcanzar una zona amplia con una percepción menor.
Perú registra actividad sísmica debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese proceso geológico genera acumulación y liberación de energía en sectores del litoral, la cordillera y la Amazonía. La ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico explica la frecuencia de estos eventos.
La preparación familiar: mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda identificar zonas seguras dentro de la vivienda, el centro de trabajo o el colegio. También aconseja despejar pasadizos, definir rutas de evacuación y acordar un punto de reunión familiar fuera del inmueble para verificar que todas las personas estén a salvo.
La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible y contener insumos para las primeras 24 horas. Entre los artículos recomendados figuran:
- Agua potable y alimentos no perecibles
- Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo
- Botiquín, medicamentos personales y recetas médicas
- Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo
- Abrigo, mantas, mascarillas y productos de higiene
- Pañales, fórmula y ropa para bebés
- Alimentos y recipientes para mascotas
- Una lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia
La preparación familiar: rutas de evacuación
Los muebles altos, estantes, espejos, televisores, lámparas y otros objetos pesados deben quedar fijados a paredes resistentes o fuera de los espacios de circulación. Durante un sismo de mayor intensidad, esos elementos pueden desprenderse, causar lesiones o impedir una salida.
Durante un temblor, las autoridades aconsejan conservar la calma, no correr ni usar ascensores y alejarse de ventanas, estantes, espejos y artefactos que puedan caer. Tras el movimiento, la evacuación debe realizarse por escaleras, siempre que no existan daños visibles, humo, cables expuestos o desprendimientos. En caso de emergencia, están disponibles el 116 de los Bomberos Voluntarios, el 105 de la Policía Nacional del Perú y el 119 para mensajes de voz.