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Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

El directivo peruano recibió cuestionamientos durante su etapa en la ‘U’ por algunas contrataciones que no cumplieron con las expectativas

El dirigente peruano tiene nuevo club tras su polémica salida de Universitario. Créditos: Fútbol Satélite.
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Álvaro Barco se alejó de la escena deportiva peruana tras su polémica salida de Universitario de Deportes. Durante su gestión, recibió cuestionamientos por algunos contratos de refuerzos y, en particular, por la incorporación de Sekou Gassama.

El periodista deportivo Kevin Pacheco reveló información sobre el futuro del exdirector deportivo ‘crema’ en la última edición del programa digital Fútbol Satélite. Según indicó, Barco continuará su carrera como dirigente en España.

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“La primera tiene que ver con Álvaro Barco, quien en su momento fue director deportivo de Universitario. Él no habló durante un buen tiempo, pero tengo la información de que continuará con su faceta dirigencial en el Club Deportivo Lugo, de la tercera división de España”, señaló.

Pacheco precisó que Barco formará parte del área deportiva de la institución española y que ya se encuentra en ese país. “Va a integrar el área deportiva. De hecho, ya está en España: viajó ayer y vivirá allí”, afirmó.

Además, remarcó que el exdirigente de Universitario asumirá este nuevo reto luego de su salida del club peruano. El Club Deportivo Lugo compite en la tercera división del fútbol español.

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Álvaro Barco será dirigente en Europa tras su polémica salida de Universitario.
Álvaro Barco será dirigente en Europa tras su polémica salida de Universitario.

Barco, señalado por sus fichajes en Universitario

Álvaro Barco fue cuestionado por los fichajes de Universitario de Deportes para la temporada 2026, en la que el club buscaba conseguir un inédito tetracampeonato en el fútbol peruano.

El directivo apostó por Sekou Gassama, un delantero que llegaba sin continuidad, y eligió al español Javier Rabanal como reemplazante de Jorge Fossati. El atacante senegalés dejó el equipo sin anotar goles, mientras que el técnico no logró repetir los resultados que había conseguido el entrenador uruguayo.

Parte de las críticas surgió tras las declaraciones de Fossati, quien se refirió a presuntos malos manejos del administrador Franco Velazco y de Barco durante las negociaciones para su renovación.

El ‘Flaco’ no fue el único que cuestionó la gestión de Barco. Referentes como Sebastián Britos y Rodrigo Ureña también expresaron reparos contra el exdirigente de la Universidad San Martín. El volante chileno, incluso, lo responsabilizó de forma indirecta por su salida del club.

El chileno reveló todo lo que vivió previo a su salida de la 'U'. Créditos: Jax Latin Media / X.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Franco Velazco se llevó una sorpresa al revisar los contratos que Álvaro Barco había firmado con algunos de los nuevos jugadores, a raíz de la intención de Universitario de desvincularse de Miguel Silveira.

De acuerdo con esa versión, Barco comunicaba determinadas condiciones a Velazco, pero estas cambiaban al momento de la firma. Esta situación podía perjudicar a la institución ‘merengue’ si buscaba resolver algún vínculo contractual.

Álvaro Barco respondió a los rumores y se refirió al tema en lo que, hasta el momento, fue su última comunicación con la prensa. El dirigente negó haber perjudicado a Universitario.

“Poner un monto o algo que pueda parecer irregular, como dicen ustedes, es simplemente una medida de protección ante un club que quiera comprar, no para una resolución de contrato, porque eso no existe. No sé por qué no entienden, es increíble”, expuso.

También habló sobre el caso de Miguel Silveira: “Si este muchacho no quiere irse, no se puede ir, igual que Valera o cualquier otro caso. No existen cláusulas de resolución unilateral o por bajo rendimiento. No existe. Si quieres botar a un jugador, debes pagarle todo el contrato o llegar a un acuerdo, pero no existen cláusulas ni montos específicos para una resolución unilateral, como parece que busca la ‘U’”.

El exdirector deportivo habló sobre el vínculo de Miguel Silveira con el equipo 'crema'. Créditos: Carlos Univazo / X.

Ahora, Barco buscará relanzar su carrera en el Club Deportivo Lugo, de la tercera división de España. Además, estará más cerca de su hijo Alfonso Barco, quien juega en Croacia.

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