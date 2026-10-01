Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos por primera vez en un evento público

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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posaron juntos por primera vez en un acto público junto a los cuatro hijos del cantante. La imagen se produjo este miércoles en Madrid, durante la presentación de El Alma al Aire, el musical inspirado en cuatro canciones del artista español.

El encuentro familiar tuvo lugar en el Teatro Ocaso Coliseum, donde la producción iniciará sus funciones este jueves 1 de octubre. Sanz asistió acompañado por la actriz peruana y por Manuela, Alexander, Dylan y Alma, sus hijos de tres relaciones distintas.

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La aparición reunió ante las cámaras a una parte central de la vida personal del intérprete. Aunque Alejandro Sanz había compartido con sus hijos y con Stephanie Cayo durante las vacaciones que pasaron en Mallorca, esta fue la primera ocasión en que todos acudieron juntos a un evento público.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo posan juntos ante la prensa durante la premiere del musical El alma al aire. El evento cuenta con un photocall oficial de la obra inspirada en las canciones del cantante español, donde los asistentes posan para las cámaras y saludan al público convocado.

La pareja llegó al teatro madrileño para respaldar el estreno de El Alma al Aire, una propuesta escénica que traslada al escenario parte del repertorio del músico. El título del espectáculo remite a una de las canciones más conocidas de Sanz, incluida en el álbum homónimo que publicó en 2000.

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La presentación tuvo un carácter especial para el cantante, que combinó una noche vinculada a su obra con una salida junto a su familia. Las fotografías registraron a Sanz, Cayo y sus cuatro hijos en la entrada del recinto, antes del comienzo de la función.

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo posan abrazados durante un evento público ante un panel azul.

Los hijos de Alejandro Sanz también estuvieron presentes

La mayor de los hermanos es Manuela Sanz, de 25 años, nacida de la relación del artista con la modelo mexicana Jaydy Michel. En los últimos años, ella acompañó a su padre en distintos acontecimientos y mantuvo una presencia activa en redes sociales.

La joven también se refirió en ocasiones a la influencia que tuvo el cantante en su formación. Su vínculo con Alejandro Sanz quedó expuesto en varias apariciones públicas, aunque la noche en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid representó una ocasión distinta por la presencia de toda la familia.

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Alexander, de 23 años, es hijo del músico y de la diseñadora puertorriqueña Valeria Rivera. El joven eligió desarrollar una carrera ligada a la música, una actividad que comparte con su padre y que lo llevó a dar sus primeros pasos como artista.

El cantante Alejandro Sanz posa junto a sus cuatro hijos frente a un fondo azul con el texto El alma al aire. ( EFE / Víctor Lerena)

Los dos hijos menores del cantante nacieron durante su matrimonio con la psicóloga y empresaria Raquel Perera. Dylan y Alma crecieron con una exposición pública menor a la de sus hermanos mayores, una decisión que se sostuvo durante los años posteriores a la separación de sus padres.

La fotografía en Madrid mostró a los cuatro hijos del intérprete juntos, pese a que cada uno atraviesa etapas y proyectos diferentes. Manuela y Alexander son adultos jóvenes, mientras que Dylan y Alma aún cursan su adolescencia y niñez, respectivamente.

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Para Stephanie Cayo, la presentación de El Alma al Aire también significó su primera imagen pública junto a los hijos de su pareja. La actriz peruana acompañó a Sanz durante la velada y compartió con la familia una fecha vinculada al lanzamiento de su nuevo proyecto teatral.

Con el inicio de las funciones previsto para este jueves 1 de octubre, El Alma al Aire abre su temporada en Madrid con la música de Alejandro Sanz como eje. El estreno llegó precedido por una aparición familiar que situó al cantante, a Stephanie Cayo y a sus hijos en el centro de la noche.

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