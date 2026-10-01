Perú

Airbag envía saludo a fans peruanos antes de su show en Lima: “Qué alegría volver”

La banda argentina alista su regreso a Lima con “El Club de la Pelea II” y animna a sus fanáticos a asistir a este encuentro

Airbag regresa al Perú y llega por primera vez a Tacna con concierto en el estadio Joel Gutiérrez
Airbag regresa al Perú y llega por primera vez a Tacna con concierto en el estadio Joel Gutiérrez
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El regreso de Airbag a Perú ya tiene fecha, recinto y un mensaje para su público. Antes de su presentación del próximo 14 de noviembre, la agrupación argentina se dirigió a sus seguidores peruanos para anticipar el reencuentro que tendrá lugar en el Estadio San Marcos.

Hola amigos de todo Perú, qué alegría volver a Lima. Una gran fiesta es la que se viene, así que los esperamos a todos”, señalaron los integrantes de la banda en un saludo que difundieron a pocas semanas del concierto.

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La visita se enmarca en “El Club de la Pelea II”, la actual propuesta en vivo del grupo. El espectáculo reúne canciones de su etapa más reciente y parte del repertorio con el que los hermanos Sardelli consolidaron su vínculo con el público de la región.

Los integrantes de la banda de rock argentina Airbag aparecen en un video enviando un saludo a sus seguidores de Perú. En la grabación, los músicos invitan a su público al concierto programado para el 14 de noviembre en el Estadio San Marcos en Lima.

Para Lima, la banda proyecta un concierto de gran formato, con una escenografía diseñada para estadios, pantallas, iluminación y efectos especiales. La producción acompañará un setlist que combinará sus lanzamientos recientes con temas que permanecen entre los más pedidos por sus seguidores.

El show significará una nueva parada peruana para Airbag, que mantiene una convocatoria sostenida fuera de Argentina. La presentación en el Estadio San Marcos reunirá a fanáticos que esperan escuchar en directo la nueva etapa del grupo, luego de la expectativa que generó el anuncio de su retorno.

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La banda llegará a la capital peruana con una puesta que apuesta por el formato de recital masivo. El montaje visual tendrá un lugar central durante la noche, junto con la ejecución en vivo que caracteriza a la agrupación formada por Patricio, Gastón y Guido Sardelli.

Tres músicos tocan guitarras y bajo eléctrico en un escenario con confeti. Luces de escenario iluminan a los artistas y el público es visible al fondo
La banda de rock Airbag se presentará en un concierto en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, con confetti cayendo sobre el escenario y el público al fondo.

El concierto está previsto para un viernes y tendrá distintas ubicaciones para el público. La venta continúa a través de Teleticket, aunque una de las zonas ya no cuenta con boletos dentro de la etapa de preventa.

La invitación de Airbag busca acelerar la cuenta regresiva hacia una fecha que reunirá a sus seguidores en uno de los principales recintos para conciertos de Lima. La banda expresó su entusiasmo por volver al país y convocó a los asistentes a participar de la presentación.

¿Aún hay entradas para Airbag en Lima?

Sí. Aún hay boletos disponibles para el show de Airbag en Lima, programado para el 14 de noviembre en el Estadio San Marcos. Los asistentes pueden encontrar entradas en preventa y a precio regular, según la zona y la disponibilidad que mantenga la plataforma de venta.

La preventa de Cancha 1 ya se agotó. En las demás ubicaciones, los precios promocionales son de S/ 262,50 para Cancha 1, S/ 189 para Cancha 2 y S/ 136,50 para Tribuna Occidente.

Cuando finalice el periodo de preventa, Cancha 1 pasará a costar S/ 287,50. Para Cancha 2, el valor regular será de S/ 207, mientras que Tribuna Occidente tendrá un precio de S/ 149,50.

Afiche de Airbag. Tabla de precios para Cancha 1, Cancha 2, Tribuna, Silla de Ruedas. 14 de noviembre en Estadio San Marcos, Lima, Perú
Una infografía detalla los precios y zonas de las entradas para el concierto de Airbag 'El Club de la Pelea II' en el Estadio San Marcos de Lima, Perú, el 14 de noviembre.

El sector para personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) tiene una tarifa de S/ 119. Los valores anunciados consideran el descuento de preventa cuando corresponda y están sujetos al stock de cada ubicación.

Las entradas se adquieren mediante Teleticket. La disponibilidad puede modificarse conforme avance la venta para el concierto con el que Airbag volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos.

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