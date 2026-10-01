Candidatos a la alcaldía de Independencia en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos a la alcaldía de Independencia.

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La carrera electoral por la alcaldía de Independencia, que finaliza este domingo 4 de octubre con las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), reúne a figuras políticas con trayectoria en la administración pública local y exautoridades ediles, junto a nuevos postulantes que integran listas distritales de agrupaciones de alcance nacional.

Lista completa de postulantes y partidos políticos que participan en Independencia

Los 15 candidatos inscritos y las agrupaciones políticas por las que postulan al sillón municipal de Independencia son los siguientes:

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Ángel Demetrio Intor Vega - Partido Morado

Su propuesta se enfoca en fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar el acceso a los servicios de salud municipal y promover una gestión institucional transparente y libre de corrupción para el beneficio de los vecinos de Independencia.

Ángel Demetrio Intor Vega (Partido Morado)

Benigno Roberto Calderón Arones - Renovación Popular

Psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postula por Renovación Popular con un plan centrado en el desarrollo social, la prevención comunitaria del delito y la atención integral a la salud mental y bienestar de las familias del distrito de Independencia.

Benigno Roberto Calderón Arones (Renovación Popular)

Edgard Hugo Limaylla Montalvo - Juntos por el Perú

Representante político en el distrito por la agrupación Juntos por el Perú. Su plataforma electoral promueve la equidad social, la inversión pública en infraestructura comunitaria y el fortalecimiento de los programas sociales orientados a las zonas vulnerables y de menores recursos del distrito.

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Juntos por el Perú.

Evans Rodolfo Sifuentes Ocaña - Partido Popular Cristiano - PPC

Economista por la Universidad de San Martín de Porres. Exalcalde distrital de Independencia durante los periodos 2011-2014 y 2015-2018, además de expresidente de la Mancomunidad de Lima Norte. Cuenta con amplia experiencia ejecutiva en administración municipal y servicios públicos locales.

PPC.

Alfredo Reynaga Ramírez - Partido Democrático Somos Perú

Actual alcalde de Independencia. Fue electo bajo el Partido Democrático Somos Perú e intentará llegar al sillón edil otra vez bajo la figura de teniente alcalde tras la renuncia de Felicita María Rodríguez Peña al cargo.

Somos Perú.

Georgina Flores Remigio - Partido Cívico Obras

Exregidora distrital de Independencia (2023-2026) y gerenta del sector privado. Postula a la alcaldía por el Partido Cívico Obras enfocando sus propuestas en la ejecución de obras viales, ordenamiento del comercio local e infraestructura pública para los sectores con mayor déficit urbano.

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Obras.

Gregorio Bernardino Quispe Alvino (Podemos Perú)

Abogado y administrador con maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Exregidor distrital de Independencia (2011-2014) y exgerente municipal en diversas comunas de Lima Metropolitana, postula respaldado por Podemos Perú enfocado en modernización y fiscalización urbana.

Podemos Perú.

Iván Jesús Aquino Honores - Visión Perú

Candidato por la organización política Visión Perú y trabajador independiente en el rubro de servicios. Presenta una alternativa electoral vecinal orientada al apoyo a los emprendedores y pequeños comerciantes locales, además de la optimización del mantenimiento de áreas verdes y limpieza pública.

Visión Perú.

Walter Albino Llanos Fernandez - Cooperación, Verdad y Honradez

Walter Albino Llanos Fernandez postula como primer regidor por Partido Cooperación, Verdad y Honradez. Basa su propuesta electoral en la implementación de estándares de ética, transparencia e integridad en la función pública, junto con la reducción de trabas burocráticas para trámites y licencias municipales.

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Javier Raúl Solís Espinoza (Cooperación, Verdad y Honradez)

Eddy Grober Horna Quiroz - Partido Demócrata Verde

Horna Quiroz postula como primer regidor por el Partido Demócrata Verde. Su agenda municipal enfatiza la sostenibilidad ambiental, la ampliación de áreas verdes y la gestión eficiente del recojo de residuos sólidos distritales.

Partido Verde.

José Elgar Espejo Cárdenas - Ahora Nación

Postula a la alcaldía de Independencia por el partido Ahora Nación. Cuenta con estudios técnicos incompletos en Administración por IPAE. En el ámbito laboral, se desempeña como gerente general de Anclajes SAC desde 2007. Según su declaración ante el JNE, registra dos sentencias civiles por pensión alimentaria.

Ahora Nación.

Lucy Balna Falcón Campos - Acción Popular

Contadora pública por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y exsecretaria general distrital de Acción Popular en Independencia. Cuenta con amplia trayectoria en el sector privado contable y propone un plan enfocado en el saneamiento financiero municipal y la transparencia presupuestal.

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Acción Popular.

María Elena Ríos Suárez - Fuerza Popular

Postula a la alcaldía de Independencia por Fuerza Popular. Cuenta con formación técnica en Contabilidad y trayectoria como dirigente vecinal y gestora social en el distrito. Su trabajo y propuesta comunitaria se enfocan en el fortalecimiento de organizaciones de base, comedores populares, vasos de leche y programas de asistencia social.

Fuerza Popular.

Sandra Gutiérrez Aibar - Partido Político Perú Primero

Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con estudios de maestría en Derecho Procesal en la UNMSM. Ha sido asesora legal en el sector público y presidenta de una ONG dedicada a la atención de la infancia y mujeres vulnerables.

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Perú Primero.

Olga Isabel Amancio Caimero - Partido País para Todos

Olga Isabel Amancio Caimero postula como primer regidor por el Partido País para Todos. Centra su propuesta en la digitalización de los servicios municipales, el fortalecimiento de la videovigilancia y la optimización de los recursos públicos locales.

Olga Isabel Amancio Caimero (País Para Todos)

¿Cómo consultar las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pone a disposición de la ciudadanía plataformas digitales para revisar la información académica, laboral, patrimonial y programática de cada aspirante:

Plataforma Voto Informado ( votoinformado.jne.gob.pe ): Permite revisar el Formato Único de Hoja de Vida (FUHV) de cada candidato. En este portal se detallan los estudios concluidos, la experiencia en el sector público o privado, las renuncias a otros partidos y las sentencias o antecedentes judiciales declarados.

Plataforma Electoral del JNE ( plataformaelectoral.jne.gob.pe ): Alberga la documentación oficial presentada por las listas, incluyendo el Plan de Gobierno distrital completo de cada partido. En este documento se especifican los diagnósticos del distrito, objetivos estratégicos y proyectos de inversión propuestos para el periodo edil.

Portal Infogob (infogob.jne.gob.pe): Ofrece un registro histórico sobre la trayectoria política, afiliaciones anteriores y participaciones en procesos electorales previos de los postulantes.

¿Qué funciones tendrá el próximo alcalde de Independencia?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), el alcalde es el representante legal y la máxima autoridad ejecutiva del gobierno local. Entre sus atribuciones y responsabilidades principales se encuentran:

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Gestión de la seguridad ciudadana: Presidir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), articulando acciones entre la Policía Nacional del Perú, las juntas vecinales y el servicio de Serenazgo municipal. Desarrollo urbano e infraestructura: Planificar el ordenamiento territorial del distrito, ejecutar obras públicas de vialidad, mantenimiento de calles y pistas, e implementación de espacios comunitarios. Servicios públicos locales: Administrar la recolección de residuos sólidos, la limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines, y el control de la sanidad ambiental. Administración fiscal y presupuestal: Dirigir la recaudación de arbitrios e impuesto predial, así como ejecutar el presupuesto institucional de la municipalidad. Licencias y fiscalización: Emitir autorizaciones para el funcionamiento de comercios, edificaciones y actividades económicas en la jurisdicción.

¿Cuándo son las elecciones municipales 2026 y dónde consultar tu local de votación?

Las Elecciones Regionales y Municipales se realizan el domingo 4 de octubre de 2026, en una jornada de votación programada desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en todo el territorio peruano.

Para consultar el local de votación asignado y verificar si se ha sido elegido como miembro de mesa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilita su plataforma web oficial (consultaelectoral.onpe.gob.pe / erm2026.onpe.gob.pe ). El ciudadano únicamente debe ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) para obtener la ubicación exacta de la mesa, el aula de sufragio y el establecimiento correspondiente.

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